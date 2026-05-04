EURUSD Prognose - Chart des Tages: Euro unter Druck trotz starker PMI-Daten

Das Wichtigste in Kürze Fundamentale Unsicherheit

Technische Schlüsselzone

Ausbruch wahrscheinlich

Der EUR/USD notiert am Montag bei rund 1,1719 und sendet trotz scheinbar positiver Industriedaten gemischte Signale. Der finale PMI für das verarbeitende Gewerbe stieg im April auf 52,2 Punkte (zuvor 51,6), was zunächst wie eine solide Verbesserung wirkt. Tatsächlich basiert der Anstieg jedoch weniger auf realer Nachfrage, sondern vielmehr auf Vorratsaufbau von Unternehmen, die sich gegen Lieferengpässe und steigende Preise im Zuge geopolitischer Spannungen absichern. ► EURUSD WKN 965275 | ISIN EU0009652759 | Ticker: EUR/USD Diese Entwicklung deutet darauf hin, dass die Dynamik weniger von wirtschaftlicher Stärke als von Unsicherheit geprägt ist. Lieferverzögerungen haben den höchsten Stand seit Juli 2022 erreicht, während die Inputkosteninflation ein 46-Monatshoch markiert. Gleichzeitig werden steigende Kosten zunehmend an Verbraucher weitergegeben, mit dem stärksten monatlichen Preisanstieg seit Beginn der Datenerhebung 1997. Für die EZB ergibt sich daraus ein schwieriges Umfeld: Während die Daten oberflächlich eine Erholung signalisieren, zeigen Frühindikatoren steigende Risiken einer Stagflation. Für die EURUSD Prognose bedeutet das eine erhöhte Volatilität, insbesondere abhängig von weiteren Signalen der Fed und der EZB. Stärkere US-Inflationsdaten könnten den Kurs erneut in Richtung der Unterstützung bei 1,1650 drücken. Chart des Tages: EUR/USD im technischen Gleichgewicht Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 04.05.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Im Chart des Tages zeigt sich nach der Rally zu Jahresbeginn bis etwa 1,2060 eine deutliche Korrektur bis auf rund 1,1380, gefolgt von einer Erholung. Aktuell bewegt sich das Währungspaar bei 1,1719 und damit nahe wichtiger gleitender Durchschnitte: 50-Tage-EMA: 1,1681

100-Tage-EMA: 1,1678

→ bilden eine zentrale Unterstützungszone

→ bilden eine zentrale Unterstützungszone 200-Tage-EMA: 1,1634

→ zusätzliche Absicherung auf der Unterseite Die Bollinger-Bänder verengen sich (oberes Band: 1,1771, unteres Band: 1,1669), was auf einen bevorstehenden Ausbruch hindeutet. Der RSI liegt bei etwa 52 und signalisiert ein neutrales Momentum ohne klare Richtung. Ein nachhaltiger Ausbruch über den Widerstand bei 1,1800 könnte weiteres Aufwärtspotenzial freisetzen. Alternativ bleibt ein Rücksetzer in Richtung der 200-Tage-Linie ein realistisches Szenario. Fazit:

Die EURUSD Prognose bleibt kurzfristig von Unsicherheit geprägt. Fundamentale Risiken und technische Konsolidierung deuten auf eine bevorstehende Richtungsentscheidung hin, womit der aktuelle Chart des Tages besonders relevant für Trader ist. SO SEHEN SIEGER AUS! XTB gilt als Qualitäts-Marktführer in Deutschland gemäß unseren aktuellen Awards!

gemäß unseren aktuellen Awards! BESTER Online-Broker laut BÖRSE ONLINE 2026 + CFD Broker des Jahres laut Brokerwahl

2026 + CFD Broker des Jahres laut Viele weitere Awards in Deutschland unterstreichen das Bild

Handeln Sie nicht irgendwo - Handeln Sie mit Vertrauen Aktien, ETF, Optionen und CFD bei XTB!

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS für CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 75% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.