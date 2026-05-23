🟡 Goldpreis aktuell: Gold Prognose & Analyse – Wochenausblick KW 22/2026

Wohin bewegt sich der Goldpreis aktuell? Nach dem mittlerweile neunten Wochenverlust in diesem Jahr steht das Edelmetall an einer charttechnischen Weggabelung. Unsere Gold Prognose für die neue Handelswoche deutet auf eine Fortsetzung der Seitwärts- und Abwärtsbewegung hin, solange wichtige Widerstände nicht dynamisch überwunden werden. Trader sollten sich in den kommenden Tagen auf erhöhte Volatilität an den Schlüsselmarken einstellen.

📌 Key Takeaways Goldpreis: Das Wichtigste auf einen Blick

Aktueller Kurs: Der Goldpreis verabschiedete sich mit 4.508,0 US-Dollar aus dem letzten Wochenhandel und setzt seine kurzfristige Konsolidierung fort.

Markttendenz (Prognose): Das übergeordnete Setup ist leicht abwärtsgerichtet. Die Wahrscheinlichkeit für das Bear-Szenario liegt bei 55 % , das Bull-Szenario kommt auf 45 % .

Kritische Unterstützung: Auf der Unterseite ist die SMA200 bei 4.397,4 US-Dollar die wichtigste Bastion für die Bullen. Ein nachhaltiger Bruch per Tagesschluss würde deutliche Verluste triggern.

Entscheidender Widerstand: Für eine bullische Entlastung muss sich der Kurs zwingend über der SMA50 bei 4.657,9 US-Dollar per Tagesschlusskurs etablieren.



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► Gold WKN: 965515 | ISIN: XC0009655157 | Ticker: GOLD

Aktuelle Gold Analyse am 23.05.2026: Chartanalyse, Wochenausblick, Trading Setups und mehr – für aktive Daytrader

Aktuelle Nachrichten zum Gold Trading 🔴 Gold Handelsideen 🔴 Gold Prognose & Ausblick 🔴 Goldpreis

geschrieben von Jens Chrzanowski

🔙 Goldpreis - Rückblick: Konsolidierung prägt die Vorwoche (18.05.2026 - 22.05.2026)

Der Goldpreis notierte zum Wochenstart am Montag-Morgen bei 4.530,0 US-Dollar. Damit lag das Edelmetall zwar 121,90 US-Dollar über dem Niveau des vorherigen Montags, aber 15,60 US-Dollar unter dem Wochenschluss der Vorwoche.

Quelle: XTB Investment Plattform , aufgenommen am 23.05.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Nach einer kurzen Erholung am Montag, die zum Wochenhoch bei 4.584,0 US-Dollar führte, zeigte sich am Dienstag Schwäche. Der Kurs rutschte bis zum Nachmittag unter die Marke von 4.470 US-Dollar. Zwar wurde dieser Rücksetzer direkt wieder aufgekauft, eine moderate Erholung stellte sich jedoch erst zur Wochenmitte ein.

Am Donnerstag gab der Goldpreis aktuell einen Teil der Gewinne wieder ab; auch die abendliche Entlastungsbewegung blieb ohne Substanz. Nach einer Seitwärtsbewegung in einer engen Box am Freitag ging Gold schließlich bei 4.508,0 US-Dollar aus dem Wochenhandel.

Sowohl das Wochenhoch als auch das Wochentief lagen unter den Niveaus der Vorwoche. Damit verzeichnete das Edelmetall den nunmehr neunten Wochenverlust in diesem Jahr. Die Handelsspanne (Range) war deutlich kleiner als in der Woche zuvor und blieb hinter dem Jahresdurchschnitt zurück. Das bullische Setup (Ziel bei 4.585,6 US-Dollar) sowie das bärische Setup (Ziel bei 4.460,5 US-Dollar) wurden knapp verfehlt.

Wir hatten auf der Oberseite in unserer Vorwochen-Prognose mit dem Überschreiten der 4.582,0 US-Dollar-Marke damit gerechnet, dass Gold an unser nächstes Anlaufziel bei 4.585,6 US-Dollar laufen könnte. Diese Bewegung hat sich eingestellt, das Anlaufziel wurde nicht erreicht, das Setup hat damit nicht gepasst. Die Rücksetzer gingen mit dem Unterschreiten der 4.463,3 US-Dollar-Marke nicht an unser nächstes Anlaufziel auf der Unterseite bei 4.460,5 US-Dollar. Die Grundtendenz der eher "bärischen Übergewichts" ging auf!

Gold Performance-Kennzahlen: Woche, Monat , Jahr

📈 Goldpreis aktuell: Wichtige Widerstände & Unterstützungen

Zur besseren Orientierung für das aktive Trading findest Du hier die wichtigsten Chartmarken für den Goldpreis aktuell:

🔼 Gold Widerstände

(Resistance) 🔽 Gold Unterstützungen

(Support) 4.515,6 / 4.519,9 / 4.526,8 4.453,7 4.574,8 / 4.584,7 / 4.592,0 4.421,3 / 4.420,3 4.610,1 / 4.657,9 / 4.674,8 4.397,4 (Wichtiger Support!) 4.682,7 / 4.714,5 / 4.773,2 4.367,7 / 4.359,9 4.832,9 / 4.899,0 4.097,5

Die wichtigsten Marken auf Basis unseres Setups:

Intraday-Marken: 4.588 USD und 4.428 USD

Tagesschlussmarken: 4.895 USD und 4.370 USD

Break1 Bull (Wochenschluss): (2.491 USD)

Break2 Bull (Monatsschluss): (1.977 USD)

Boxbereich: 6.153 USD bis 2.941 USD

Range: 5.777 USD bis 2.491 USD

Zyklische Bewegungen 2020 – 2033: 11.222 USD bis 1.045 USD

📈 Gold Chartcheck: Daily & 4h-Chart im Fokus

DAILY (Tageschart)

Quelle: XTB Investment Plattform , aufgenommen am 23.05.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im Tageschart ist gut erkennbar, dass der Goldpreis in der letzten Handelswoche unter der SMA20 (aktuell bei 4.610,1 US-Dollar) seitwärts gelaufen ist. Größere Impulse blieben aus, was sich in den unentschlossenen Tageskerzen widerspiegelt (drei von fünf Kerzen schlossen im Minus).

Gold Prognose Tageschart: Neutral

Bullishes Szenario: Kann sich Gold über die SMA20 bzw. die SMA50 (aktuell bei 4.657,9 US-Dollar) schieben und sich dort etablieren, wachsen die Chancen auf der Oberseite. Zuletzt verkümmerten Aufwärtsbewegungen regelmäßig an der SMA50. Ein dynamischer Ausbruch oder ein Gap-Up per Tagesschluss über diese Linie könnte den Kurs in Richtung 4.890/95 US-Dollar und folgend 5.045/50 US-Dollar führen.

Bearishes Szenario: Setzt sich die Schwäche fort, bietet die SMA200 (aktuell bei 4.397,4 US-Dollar) den nächsten großen Support. Ein nachhaltiger Tagesschlusskurs darunter würde das Chartbild deutlich eintrüben und Rücksetzer bis an das März-Tief triggern.

4h-Chart (Vierstundenchart)

Quelle: XTB Investment Plattform , aufgenommen am 23.05.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Nach dem jüngsten größeren Rücksetzer unter alle drei Durchschnittslinien konnte sich das Edelmetall zur Wochenmitte zumindest wieder über die SMA20 (aktuell bei 4.515,6 US-Dollar) retten.

Gold Prognose 4h-Chart: Bärisch

Der Kurs bekundet Mühe, sich nennenswert nach oben abzusetzen, wird aber aktuell von der SMA20 gestützt. Gelingt der Sprung nach Norden, wartet bei 4.574,8 US-Dollar (SMA50) die nächste Hürde. Erst mit dem Überwinden der SMA200 (aktuell bei 4.674,7 US-Dollar) hellt sich das kurzfristige Bild wieder rein bullisch auf. Ein Rutsch unter die SMA20 aktiviert hingegen die Abwärtsziele aus der Tagesbetrachtung.

Fazit & Expertenmeinung - Gold Prognose

Gold muss sich zwingend per Tagesschluss über der SMA50 festsetzen, um nachhaltiges Aufwärtspotenzial freizumachen. Solange der Kurs per Tagesschluss unter der SMA20 notiert, bleibt das Risiko für Abgaben in Richtung SMA200 hoch.

Erwartete Tendenz für die KW 22/2026: Seitwärts / Abwärts

Szenarien-Wahrscheinlichkeit auf Basis unseres Setups:

🔴 Bear Szenario: 55 %

🟢 Bull Szenario: 45 %

Trading -Szenarien für den Goldpreis

🟢 Long Setup (Gold Prognose bullisch)

Kann sich der Goldpreis aktuell über der Marke von 4.508,0 US-Dollar halten, sind folgende charttechnische Kursziele auf der Oberseite aktiv:

Erste Etappenziele: 4.510,9 / 4.513,1 / 4.515,8 / 4.518,8 / 4.520,2 / 4.524,0 / 4.527,1 / 4.529,8 / 4.532,7 / 4.536,1 / 4.539,5 / 4.542,2 / 4.545,3 / 4.548,4 / 4.550,6 / 4.553,1 / 4.555,9 / 4.558,5 / 4.560,6 und 4.564,0 US-Dollar .

Erweiterte Ziele (über 4.564,0 USD): 4.567,6 / 4.570,1 / 4.572,8 / 4.576,4 / 4.579,1 / 4.582,0 / 4.585,6 / 4.588,3 / 4.591,1 / 4.594,7 / 4.597,5 / 4.600,2 / 4.603,1 / 4.605,7 / 4.608,4 / 4.611,0 / 4.614,2 / 4.617,4 und 4.620,3 US-Dollar.

🔴 Short Setup (Gold Prognose bärisch)

Fällt Gold unter die Unterstützung von 4.508,0 US-Dollar, rücken die Bären in den Vordergrund. Die nächsten Zielmarken lauten:

Erste Abwärtsziele: 4.504,1 / 4.501,9 / 4.498,7 / 4.496,1 / 4.493,5 / 4.490,6 / 4.487,9 / 4.484,4 / 4.481,7 / 4.478,8 / 4.475,5 / 4.472,1 / 4.469,0 / 4.466,4 / 4.463,3 / 4.460,5 / 4.458,2 und 4.455,7 US-Dollar .

Erweiterte Ziele (unter 4.455,7 USD): 4.452,1 / 4.449,7 / 4.447,1 / 4.444,8 / 4.442,1 / 4.439,4 / 4.436,9 / 4.433,0 / 4.430,1 / 4.427,5 / 4.424,5 / 4.421,7 / 4.418,0 / 4.415,1 / 4.411,9 / 4.408,6 / 4.405,7 / 4.403,4 und schließlich die runde Marke von 4.400,6 US-Dollar.

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❓ FAQ: Häufig gestellte Fragen zum Goldpreis & Ausblick

Wie lautet die aktuelle Gold Prognose für die KW 22/2026?

Die übergeordnet erwartete Tendenz für die Gold Prognose in der Kalenderwoche 22/2026 ist seitwärts bis abwärts. Das mathematische Setup zeigt eine Wahrscheinlichkeit von 55 % für ein Bear-Szenario (Abwärtsbewegung) und 45 % für ein Bull-Szenario (Aufwärtsbewegung). Ein nachhaltiger Richtungswechsel hängt vom Verhalten an den gleitenden Durchschnitten (SMA) ab.

Wo notiert der Goldpreis aktuell und wie ist der Trend?

Der Goldpreis aktuell ging mit 4.508,0 US-Dollar aus dem letzten Wochenhandel. Der übergeordnete kurzfristige Trend ist als leicht bärisch bzw. konsolidierend einzustufen, da in der vergangenen Handelswoche bereits der neunte Wochenverlust im Jahr 2026 verzeichnet wurde und der Kurs unter wichtigen Durchschnittslinien notiert.

Welche charttechnischen Unterstützungen sind jetzt für den Goldpreis wichtig?

Die wichtigsten Unterstützungen (Supports) für den Goldkurs liegen bei:

4.453,7 USD (Erste kurzfristige Auffanglinie)

4.397,4 USD ( Kritischer Support – SMA200 im Tageschart ): Ein Bruch dieser Marke per Tagesschlusskurs würde das Chartbild massiv bärisch eintrüben und weitere Verluste in Richtung des März-Tiefs auslösen.

4.370,0 USD (Wichtige Tagesschlussmarke)

Welche Widerstände begrenzen den Goldpreis aktuell nach oben?

Auf dem Weg nach oben sieht sich der Goldkurs mit folgenden markanten Widerständen konfrontiert:

4.515,6 USD (SMA20 im 4h-Chart)

4.574,8 USD (SMA50 im 4h-Chart)

4.610,1 USD (SMA20 im Tageschart)

4.657,9 USD (Hauptwiderstand – SMA50 im Tageschart): Diese Linie deckelte die jüngsten Aufwärtsbewegungen konsequent.

Wann hellt sich die Gold Prognose wieder bullisch auf?

Das Chartbild hellt sich erst dann wieder nachhaltig bullisch auf, wenn sich der Goldpreis per Tagesschlusskurs überzeugend über der SMA50 (4.657,9 USD) und im 4h-Chart über der SMA200 (4.674,7 USD) etablieren kann. In diesem Fall werden Kursziele bei 4.890/95 USD und folgend 5.045/50 USD aktiviert.

Welche Kursziele gelten für das Long- und Short-Setup in dieser Woche?