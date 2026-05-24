📈 DAX Aktuell – DAX Prognose & Analyse - Aktueller Wochenausblick (KW 22 / 2026)

Unsere aktuelle DAX Prognose für die KW 22 / 2026 zeigt nach einem starken Wochenschluss bei 24.796 Punkten ein übergeordnet bullisches Bild. Trotz globaler Konjunkturdämpfer aus China bleibt der deutsche Leitindex charttechnisch im Aufwind und nimmt die nächsten psychologischen Marken ins Visier.

Der Wochenstart, 25.05.2026 ist ein bundesweiter Feiertag in Deutschland (Pfingstmontag) und auch ein Feiertag in den USA (Memorial Day). Trotz Feiertag sind die Börsen in Deutschland geöffnet - traditionell kann aber von dünnem Handelsvolumen ausgegangen werden. Die US-Börsen bleiben geschlossen.

⚡ Key Takeaways zur DAX Prognose

Trendrichtung: Die übergeordnete DAX Prognose ist mit einer Wahrscheinlichkeit von 55 % leicht bullisch bis seitwärts gerichtet.

Letzter Schlusskurs: Nach einer volatilen Handelswoche ging der DAX aktuell bei 24.796 Punkten mit einem deutlichen Wochenplus aus dem Markt.

Wichtige Chartmarken: Auf der Oberseite steht die Marke von 25.000 Punkten im Fokus; starke Unterstützung bietet die SMA20-Linie im Daily-Chart bei 24.302 Punkten .

Marktumfeld: Schwache Wirtschaftsdaten aus China (Industrieproduktion und Automarkt) sowie der rückläufige deutsche Wohnungsbau dämpfen die fundamentale Stimmung, während die Charttechnik stabil bleibt.

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► DAX WKN (Kassa): 846900 | ISIN (Kassa): DE0008469008 Ticker: DAX | DAX CFD: DE40cash

Aktuelle DAX Analyse (Kassa-basiert) am 24.05.2026: Chartanalyse, Wochenausblick , Trading Setups und mehr – für aktive Daytrader

Aktuelle Nachrichten zum DAX Trading 🔴 DAX Handelsideen 🔴 DAX Prognose & Ausblick

geschrieben von Jens Chrzanowski

🌍 Marktradar: Rahmenbedingungen für den DAX

Im April hat die chinesische Wirtschaft deutlich an Schwung verloren. Zu Wochenbeginn wurden sowohl die Daten zur Industrieproduktion als auch zu den Einzelhandelsumsätzen veröffentlicht – beide blieben deutlich hinter den Erwartungen zurück:

Industrieproduktion: Stieg um 4,1% gegenüber dem Vorjahresmonat (erwartet wurden +5,9%).

Einzelhandelsumsatz: Wuchs nur um 0,2% – der geringste Anstieg seit Dezember 2022.

Die Zurückhaltung der Verbraucher zeigt sich insbesondere auf dem Automarkt. Die inländischen Verkäufe brachen im April um 21,6% ein und verzeichneten damit den siebten monatlichen Rückgang in Folge.

Auch der deutsche Immobilienmarkt sendet Krisensignale: Im Jahr 2025 wurden in Deutschland so wenige Wohnungen fertiggestellt wie seit zehn Jahren nicht mehr. Mit 206.600 Einheiten gab es einen Rückgang um 45.400 Wohnungen (-18% im Vergleich zum Vorjahr). Ein kleiner Lichtblick: Die Zahl der Baugenehmigungen wuchs im letzten Jahr leicht um 10,6% auf 238.100 Wohnungen.

🔍 DAX Rückblick: (18.05.2026 – 22.05.2026)

Der DAX ging am Montagmorgen der letzten Handelswoche bei 23.727 Punkten in den vorbörslichen Handel. Der Index notierte damit 535 Punkte unter dem Niveau des vorherigen Montags und 159 Punkte unter dem Schlusskurs vom Freitag.

Quelle: XTB Investment Plattform , aufgenommen am 24.05.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Wochentief & Erholung: Das Wochentief bildete sich direkt am Montagmorgen. Von dort aus schoben die Bullen den Index über die Marke von 24.400 Punkten.

Wochenmitte & Ausbruch: Nach Gewinnmitnahmen am Dienstag zog das Kaufinteresse am Mittwoch wieder an. Der Index kletterte sukzessive bis fast an die 24.900 Punkte.

Wochenhoch & Schlusskurs: Am Freitag gelang im volatilitätsarmen Handel der Sprung über die 24.900er-Marke, wo auch das Wochenhoch markiert wurde. Zum Freitagabend bröckelten die Notierungen leicht ab; der Index ging bei 24.796 Punkten aus dem Handel.

Fazit der Vorwoche: Sowohl das Wochenhoch als auch das Wochentief lagen unter den Werten der Vorwoche. Dennoch konnte ein Wochengewinn (rund 3,9%) ausgewiesen werden – bereits der 12. im laufenden Jahr. Die Handelsspanne lag mit 998 Punkten über dem Jahresdurchschnitt. Das maximale bullische Anlaufziel bei 24.493/95 Punkten wurde deutlich überschritten, während die Unterseite knapp vor dem Ziel bei 23.624/22 Punkten drehte.

Wir hatten in unserer Vorwochen-Prognose mit Überschreiten der 24.472/74 Punkte damit gerechnet, dass der DAX unser maximale Anlaufziel bei 24.493/95 Punkten anlaufen könnte. Diese Bewegung hat sich eingestellt, das maximale Anlaufziel wurde erreicht und deutlich überschritten, das Setup auf der Oberseite hat damit nicht gepasst.

DAX Performance - prozentuale Veränderung Woche, Monat, Jahr

Für den Trading-Erfolg in der neuen Handelswoche solltest Du die folgenden Unterstützungen und Widerstände im Auge behalten.

Relevante Kursmarken im Überblick

🔼 Widerstände

(Resistances) 🔽 Unterstützungen:

(Supports) 24.838 / 24.855 24.775 24.919 / 24.976 24.672 / 24.633 25.111 24.530 25.238 24.418 25.307 / 25.395 24.365 / 24.343 / 24.318 / 24.302 25.414 / 25.493 24.255 25.511 24.194 / 24.184 / 24.137 / 24.104 24.021 23.931 / 23.866

Die wichtigsten Marken auf Basis des Setups:

Intraday-Marken: 25.108 und 24.486 Punkte

Tagesschlussmarken: 25.690 und 24.136 Punkte

Break-Marken (Bull): Wochenschluss bei (13.167) / Monatsschluss bei (12.866)

Boxbereich: 26.544 bis 15.055 Punkte

Zyklische Bewegungen (2020 – 2033): Range von 26.505 bis 7.976 Punkte

DAX Chartcheck: Analyse im Daily- und 4h-Chart

Daily-Chart (Tageschart)

Quelle: XTB Investment Plattform , aufgenommen am 24.05.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Der DAX ist zum Wochenbeginn temporär unter die SMA20 und die SMA200 gerutscht, konnte sich aber im Bereich der SMA50 (aktuell bei 23.769 Punkten) stabilisieren. Am Mittwoch setzte die Tageskerze exakt auf der SMA200 auf und setzte von dort die Erholung fort.

Trend-Prognose (Daily): Bullisch

Ausblick: Solange sich der Index per Tagesschluss über der SMA20 (aktuell bei 24.302 Punkten) hält, bleibt die Aufwärtsbewegung intakt. Denkbare Ziele auf der Oberseite sind 25.140/55 Punkte, 25.250/65 Punkte und das Allzeithoch. Rücksetzer bis zur SMA20 oder SMA200 gefährden das bullische Bild vorerst nicht.

4h-Chart (Vierstundenchart)

Quelle: XTB Investment Plattform , aufgenommen am 24.05.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Der Index hat sich über alle drei relevanten Durchschnittslinien geschoben. Nach anfänglichen Problemen an der SMA50 (aktuell bei 24.365 Punkten) gelang zur Wochenmitte der Befreiungsschlag nach oben. Aktuell notiert der Index über der SMA20 (aktuell bei 24.672 Punkten).

Trend-Prognose (4h): Bullisch

Ausblick: Solange der Kurs über der SMA20 verweilt, winken die Ziele aus der Tagesbetrachtung. Bei Schwäche bieten die SMA50 und darunter die SMA200 (aktuell bei 24.184 Punkten) solide Unterstützungen.

Solange der DAX aktuell per Tagesschluss über der SMA20 notiert, setzt sich die übergeordnete Aufwärtsbewegung weiter fort. Rücksetzer sollten sich spätestens im Bereich der SMA200 fangen.

💡 Experten Fazit & Tendenz für den DAX aktuell

Übergeordnete Tendenz: Seitwärts / Aufwärts

Wahrscheinlichkeit Bull-Szenario: 55%

Wahrscheinlichkeit Bear-Szenario: 45%

für aktive Daytrader Trading -Ausblick – DAX Setups

🟢 Long Setup (DAX Prognose bullisch)

Können die Bullen den Kurs über der Marke von 24.796 Punkten halten, sind folgende Anlaufziele auf der Oberseite erreichbar:

Erste Etappe: 24.850 / 24.874 / 24.890 / 24.911 / 24.926 / 24.940 / 24.945 / 24.965 / 24.981 Punkten.

Meilenstein: Beim nachhaltigen Überspringen der psychologischen Marke von 25.000 Punkten (Ziele bei 25.002 / 25.019 / 25.035) öffnet sich das Tor für den Bereich über 25.100 bis hin zu 25.411/13 Punkten.

🔴 Short Setup (DAX Prognose bärisch)

Fällt der Index unter die Marke von 24.796 Punkten, übernehmen die Bären das Ruder und steuern folgende Kursziele an:

Erste Etappe: 24.824 / 24.808 / 24.788 / 24.770 / 24.753 / 24.739 / 24.717 / 24.699 / 24.683 / 24.665 / 24.649 / 24.630 und 24.614/12 Punkte .

Erweiterte Abwärtsdynamik: Unterhalb von 24.612 Punkten liegen die nächsten Auffangmarken gestaffelt im Bereich zwischen 24.595 und 24.342 Punkten.

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❓FAQ – Häufig gestellte Fragen zu DAX aktuell & Prognose

Wie sieht die DAX Prognose für die KW 22 / 2026 aus?

Die übergeordnete DAX Prognose für die Kalenderwoche 22 / 2026 ist laut Marktsetup seitwärts bis aufwärts gerichtet. Die technische Analyse weist dem bullischen Szenario (Long-Setup) eine Wahrscheinlichkeit von 55 % zu, während das bärische Szenario (Short-Setup) bei 45 % liegt.

Welche Kursmarken sind für den DAX aktuell besonders wichtig?

Für den DAX aktuell gelten in der KW 22 / 2026 folgende charttechnische Marken als entscheidend:

Wichtige Widerstände: 24.838 / 24.855 Punkte sowie die psychologische Marke von 25.000 Punkten.

Wichtige Unterstützungen: 24.775 Punkte, gefolgt vom Bereich bei 24.672 / 24.633 Punkten.

Welche wirtschaftlichen Faktoren belasten die DAX-Stimmung?

Der Aktienmarkt wird derzeit von zwei großen Belastungsfaktoren beeinflusst:

Konjunkturabkühlung in China: Sowohl die Industrieproduktion (+4,1 % statt erwarteter +5,9 %) als auch die Einzelhandelsumsätze (+0,2 %) blieben im April hinter den Erwartungen zurück. Besonders der chinesische Automarkt verzeichnete deutliche Einbrüche (-21,6 %). Krise am deutschen Wohnungsbaumarkt: Im Jahr 2025 wurden in Deutschland so wenige Wohnungen fertiggestellt wie seit zehn Jahren nicht mehr (Rückgang um 18 % zum Vorjahr).

Was signalisiert der DAX Chartcheck im Tageschart (Daily)?

Der DAX Chartcheck im Tageschart liefert ein übergeordnet bullisches Signal. Solange der Index per Tagesschlusskurs über der 20-Tage-Linie (SMA20 bei aktuell 24.302 Punkten) notiert, bleibt die Aufwärtsbewegung intakt. Mögliche nächste Kursziele auf der Oberseite sind 25.140/55 Punkte und die Marke von 25.250/65 Punkten.

Wann wird das Short-Setup im DAX aktiviert und welche Ziele gibt es?

Das Short-Setup für den DAX wird aktiv, wenn der Index nachhaltig unter die Marke von 24.796 Punkten fällt. In diesem Fall könnten die Bären den Kurs sukzessive nach unten drücken, wobei die nächsten charttechnischen Etappenziele bei 24.614/12 Punkten und im erweiterten Verlauf bei 24.344/42 Punkten liegen.

Wo liegen die wichtigsten gleitenden Durchschnitte (SMA) im 4h-Chart?

Im kurzfristigen 4h-Chart hat sich der DAX über allen drei relevanten Durchschnittslinien etabliert, was den bullischen Trend bestätigt. Die Linien verlaufen aktuell wie folgt: