CHART des Tages 🔴 EURUSD Forexpaar (16.06.2025)

Der EURUSD n√§hert sich trotz Spekulationen √ľber eine Korrektur am Optionsmarkt und h√∂here US-Zinsen erneut der wichtigen Widerstandsmarke von 1,16. Die Europ√§ische Zentralbank (EZB) hat jedoch signalisiert, dass ein starker Euro kein Grund zur Sorge ist, und neue geopolitische Fundamentaldaten k√∂nnten auf eine Fortsetzung der optimistischen Stimmung gegen√ľber der zweitmeistgehandelten W√§hrung der Welt hindeuten. ‚ĖļEURUSD WKN 965275 | ISIN EU0009652759 | Ticker: EUR/USD ¬†Quelle:¬†xStation5¬†von XTB Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto er√∂ffnen Demokonto xStation App herunterladen xStation App herunterladen ¬† Die EZB gegen√ľber dem Risikogleichgewicht Die Eskalation des Konflikts im Nahen Osten zwingt die Europ√§ische Zentralbank (EZB) dazu, ihre Konjunkturprognosen zu √ľberdenken. Seit Jahresbeginn sind die Entscheidungstr√§ger der Eurozone eher besorgt √ľber eine Deflation als √ľber eine Inflation, die in einigen Volkswirtschaften vor allem aufgrund sinkender Energiepreise unter das Zielniveau gefallen ist. Der derzeitige Aufw√§rtsdruck auf die √Ėlpreise und die Unsicherheit in den Lieferketten k√∂nnten weltweit zu h√∂heren Energiepreisen f√ľhren und gleichzeitig ein Risiko f√ľr die europ√§ische Industrieproduktion darstellen. Angesichts dieser aufkommenden Risiken fordern die EZB-Mitglieder mehr Flexibilit√§t. Bundesbankpr√§sident Joachim Nagel betonte heute, dass es angesichts der sich so schnell √§ndernden Bedingungen unklug sei, sich an die ‚ÄěMission erf√ľllt‚Äú in Bezug auf die Inflation zu gew√∂hnen. Unterdessen bleibt laut Luis de Guindos das Inflationsrisiko in der Eurozone insgesamt ausgewogen, auch wenn mittelfristig tarif√§re Fragen sowohl das Wirtschaftswachstum als auch die Inflation belasten k√∂nnten. De Guindos erkl√§rte au√üerdem, dass ein Wechselkurs um 1,15 f√ľr die Geldpolitik unproblematisch sei und er kurzfristig nicht mit einer starken Aufwertung des Euro rechne. Neue Fundamentaldaten am Horizont Der Renditeabstand zwischen deutschen und US-amerikanischen 10-j√§hrigen Anleihen bleibt trotz des j√ľngsten Anstiegs des EUR/USD stabil. W√§hrend monet√§re Faktoren darauf hindeuten k√∂nnten, dass der Euro √ľberbewertet ist, bietet ein genauerer Blick auf andere Fundamentaldaten der zweitgr√∂√üten W√§hrung der Welt ein gewisses Potenzial f√ľr eine weitere Aufwertung. Die j√ľngsten geopolitischen Turbulenzen haben den Kapitalzufluss in sichere W√§hrungen verst√§rkt, wobei der Euro von einer kontrollierten Inflation, Aussichten auf eine wirtschaftliche Erholung und institutioneller Stabilit√§t profitiert. Dar√ľber hinaus k√∂nnte der Markt auf jegliche zur√ľckhaltenden Signale von Jerome Powell nach der Zinsentscheidung am Mittwoch √ľberreagieren. Auch wenn bei der bevorstehenden Sitzung keine Zinssenkung erwartet wird, steht die Federal Reserve unter Druck, ihre Karten auf den Tisch zu legen und sich mit der unter den Erwartungen liegenden Inflation und den gemischten Signalen vom Arbeitsmarkt auseinanderzusetzen. Ein relativ zur√ľckhaltender Dot Plot k√∂nnte daher den Renditeabstand zwischen EUR und USD wieder in Richtung der aktuellen H√∂chstst√§nde treiben. Quelle: XTB Research ¬† GEWUSST WIE! Auch an der B√∂rse! Die aktuelle Wissensreihe von XTB bei YouTube! 21 B√∂rsen-Tutorials f√ľr alle Anf√§nger und Einsteiger.

