KEY TAKEAWAYS Durch den scharfen Rücksetzer gestern im Handel hat sich das Tageschart deutlich eingetrübt. Solange das Papier per Tageschluss unter der SMA20 notiert, solange könnte sich die Schwäche weiter fortsetzen. Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen ►adidas WKN: A1EWWW | ISIN: DE000A1EWWW0 | Ticker: ADS Am gestrigen Handelstag (30.07.2025) notierten per Xetra-Schluss 77 Aktien im Plus, während 23 Werte Verluste verzeichneten. An der Spitze der DAX Verlierer stand die adidas Aktie, die mit einem kräftigen Abschlag von 11,48 % den größten Tagesverlust unter den DAX 40 verzeichnete. Ebenfalls im Minus: Symrise (-8,72 %) und Mercedes-Benz Group (-2,99 %). Die adidas Aktie verlor gestern deutlich an Wert und fiel nach einem GAP down auf 175,20 EUR, bevor sie sich leicht erholen konnte. Damit markierte das Papier ein neues Jahrestief und bestätigte die zuletzt schwache Entwicklung im DAX. Chartanalyse Daily – adidas Aktie Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 31.07.25. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Die Kursentwicklung zeigt, dass die adidas Aktie seit Ende 2024 zunächst in einer Seitwärtsrange von rund 40 EUR pendelte, bevor ein Ausbruch im Dezember die Kurse in Richtung 240–245 EUR trieb. Mitte Februar erreichte die Aktie ein Hoch bei 263,60 EUR, bevor starke Verkäufe den Kurs bis in den Bereich von 175 EUR zurückführten. Im Juli scheiterte ein erneuter Versuch, sich über der SMA50 (205,90 EUR) zu etablieren. Der gestrige Rücksetzer drückte die Aktie erneut unter die SMA20 (203,60 EUR) und bestätigte das bärische Chartbild. Solange kein Schlusskurs oberhalb der SMA20 gelingt, bleibt der Trend abwärtsgerichtet. Unterstützungen: 175,20 EUR – 160 EUR – 155 EUR

Widerstände: 196,15 EUR (GAP) – 200 EUR – 205,90 EUR 4-Stunden-Chart – kurzfristige Prognose für die adidas Aktie Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 31.07.25. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Im 4h-Chart scheiterte die Aktie mehrfach an der SMA200 (208,06 EUR) und fiel zuletzt unter alle drei gleitenden Durchschnitte. Der gestrige Einbruch verschärfte die Abwärtsdynamik. Erholungsversuche könnten kurzfristig bis zur SMA20 (196,08 EUR) führen, haben aber ohne nachhaltigen Anstieg über 200 EUR nur geringe Chancen auf Trendwende. Fazit – DAX Verlierer adidas Aktie bleibt unter Druck Die adidas Aktie bleibt nach dem kräftigen Rückgang vom 30.07.2025 einer der größten DAX Verlierer. Solange die Marke von 200 EUR nicht zurückerobert wird, dominieren die Bären das Chartbild. Weitere Kursrückgänge bis 160 EUR sind möglich, sofern keine technische Gegenbewegung einsetzt. AKTIEN kommissionsfrei handeln PLUS Gratisaktie für Neukunden: Weltweit Aktien kommissionsfrei* handeln mit XTB!

