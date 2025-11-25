EURUSD Prognose: Chart des Tages & US-PPI im Fokus

Das Wichtigste in Kürze US-PPI im Fokus

Schwache Euro-Fundamentaldaten

Gestiegene Fed-Zinssenkungserwartungen

Der EUR/USD wird derzeit bei rund 1,15375 USD je Euro gehandelt. Unser heutiger Chart des Tages zeigt eine Marktphase, in der sich widersprüchliche fundamentale Faktoren überlagern: Auf der einen Seite belasten schwache deutsche Konjunkturdaten den Euro, auf der anderen Seite stützen wachsende Erwartungen an eine Fed-Zinssenkung die Gemeinschaftswährung.

Besonders entscheidend für die EURUSD Prognose ist heute die Veröffentlichung der US-PPI-Daten, die den nächsten Impuls für den Wechselkurs geben dürfte. ► EURUSD WKN 965275 | ISIN EU0009652759 | Ticker: EUR/USD Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 2511.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. 1. Deutsche Wirtschaftsdaten: Stagnation belastet den Euro Die jüngsten BIP-Zahlen Deutschlands zeigen im dritten Quartal kein Wachstum im Quartalsvergleich, was eine wirtschaftliche Stagnation signalisiert. Zusätzlich schwächelt das deutsche Ifo-Geschäftsklima, da Unternehmen zwar leicht optimistischere Einschätzungen zur aktuellen Lage, aber deutlich pessimistischere Erwartungen äußern. Da Deutschland die größte Volkswirtschaft der Eurozone ist, trägt diese Entwicklung deutlich zur Schwäche der Gemeinschaftswährung bei. Hinzu kommt, dass fiskalische Stimuli der Eurozone erst 2026 erwartet werden, was die Hoffnung auf kurzfristige Unterstützung durch die EZB dämpft. 2. Fed-Zinserwartungen & US-PPI: Impulsgeber für die EURUSD Prognose Am US-Markt steigt die Wahrscheinlichkeit für eine Zinssenkung der Fed im Dezember, aktuell auf etwa 75–80 %. Aussagen führender Fed-Mitglieder wie John Williams und Christopher Waller deuten darauf hin, dass die Geldpolitik weiterhin moderat restriktiv ist und bei einer Abkühlung des Arbeitsmarktes Lockerungen nötig werden könnten. Für Trader entscheidend:

Die heutigen US-Produzentenpreise (PPI) könnten die Markterwartungen zur zukünftigen Geldpolitik bestätigen oder infrage stellen.

Eine wachsende Zinssenkungswahrscheinlichkeit schwächt den US-Dollar, was dem Euro und somit der EURUSD Prognose zusätzlichen Auftrieb verleiht – selbst bei schwachen Euro-Fundamentaldaten. 3. Geopolitische Lage: Ukraine-Russland-Gespräche schaffen leichten Rückenwind Fortschritte bei den Friedensgesprächen zwischen Ukraine und Russland sorgen für verhalten positive Marktstimmung. Auch wenn der direkte Einfluss auf den Euro aktuell gering bleibt, könnte ein stabileres geopolitisches Umfeld den EUR/USD mittelfristig unterstützen. Fazit – EURUSD Prognose & Chart des Tages Die heutige Entwicklung im EUR/USD wird maßgeblich durch die US-PPI-Daten und die daraus resultierenden Zinserwartungen bestimmt. Während schwache deutsche Wirtschaftsindikatoren belasten, könnten fallende US-Zinserwartungen den Euro stützen.

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS für CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.