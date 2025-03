Chart des Tages 🔴 EURUSD Forexpaar (27.03.2025)

EURUSD erholt sich nach mehr als einer Woche kontinuierlicher R√ľckg√§nge, aber diese Erleichterung k√∂nnte nur von kurzer Dauer sein. Die Versch√§rfung der Handelskonflikte zwischen der EU und den USA, eine m√∂glicherweise aggressive PCE-Inflationsmessung am Freitag und verschiedene Stimmen von Vertretern der Europ√§ischen Zentralbank (EZB) ziehen das W√§hrungspaar in unterschiedliche Richtungen und unterstreichen das Risiko einer hohen Volatilit√§t. ‚ĖļEURUSD WKN 965275 | ISIN EU0009652759 | Ticker: EUR/USD Quelle:¬†xStation5¬†von XTB Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto er√∂ffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen EU bereitet sich auf Zollvergeltungsma√ünahmen vor Die Europ√§ische Kommission hat vorerst auf Vergeltungsma√ünahmen gegen US-Waren verzichtet. Da jedoch am 2. April die Einf√ľhrung von Gegenz√∂llen und am 3. April die Einf√ľhrung von Autoz√∂llen angek√ľndigt werden sollen, bereiten die EU-Beh√∂rden eine Reihe von handelspolitischen Instrumenten f√ľr eine m√∂gliche Reaktion vor. Die derzeitigen Z√∂lle auf US-Importe sind bis zu 2 Prozentpunkte h√∂her als die von den USA auf die EU erhobenen Z√∂lle und decken Waren im Wert von 26 Milliarden Euro ab (Bloomberg, UNCTAD). W√§hrend die Erh√∂hung bestehender Z√∂lle die einfachste L√∂sung zu sein scheint, warnt der European Council on Foreign Relations (ECFR), dass der Handlungsspielraum begrenzt ist und neue Z√∂lle die Lieferketten weiter st√∂ren k√∂nnten. Weitere m√∂gliche Ma√ünahmen, die auf dem Tisch liegen, sind: Das Anti-Coercion Instrument (ACI) zur Bek√§mpfung von wirtschaftlichem Druck.

Die Beschränkung des Zugangs von US-Unternehmen zu den europäischen Kapitalmärkten.

Vorschriften, die sich gegen amerikanische Big-Tech-Firmen richten. ¬† EZB: Hitzige Debatte √ľber Zinssenkung im April ¬† Drei Wochen vor der n√§chsten geldpolitischen Sitzung des EZB-Rates gewinnt die zuvor unklare Debatte √ľber die Zinss√§tze in der Eurozone an Klarheit. Zur√ľckhaltende Kommentare (z. B. Stournaras: ‚ÄěAlles deutet auf eine Zinssenkung im April hin‚Äú) deuten auf eine Lockerung hin.

Gleichzeitig machen sich Sorgen √ľber Wachstum und Inflation breit, wobei einige Beamte (z. B. Wunsch) andeuten, den Zinssenkungszyklus insgesamt zu unterbrechen.

Die EZB steht weiterhin unter Druck, die Wirtschaftst√§tigkeit angesichts der Unsicherheit und der m√∂glichen Auswirkungen eines Handelskrieges zu unterst√ľtzen. In der vergangenen Woche sind die Erwartungen an den Geldm√§rkten f√ľr eine Zinssenkung im April auf fast 80 % gestiegen. Quelle: Bloomberg Finance L.P. ¬† DEUTSCHE und US¬†AKTIEN¬†kommissionsfrei handeln: ¬†

