Chart des Tages 🔴 EURUSD Forexpar (05.12.2024)

Weitere schwächere Daten aus Europa geben Anlass zu Überlegungen über die heutige Bewertung des Eurodollars, der mehr von der positiven Marktstimmung und einem etwas schwächeren Dollar als von harten Wirtschaftsdaten profitiert; EURUSD legt heute um 0,15 % zu; die Renditen von US-Anleihen steigen leicht um 2,5 Basispunkte auf über 4,2 %. Die Volatilität dieses Währungspaares könnte sich jedoch heute vor 13:00 Uhr und gegen 15:30 Uhr beschleunigen, wenn der Markt die Daten aus der Eurozone und den USA auswerten wird. Die Stimmung in Bezug auf EURUSD wurde heute durch einen unerwarteten, über den Prognosen liegenden Anstieg der deutschen Industrieaufträge gestützt, die im November mit einer Jahresrate von 5,7 % gegenüber den erwarteten 1,8 % im Jahresvergleich stiegen. Auf Monatsbasis verzeichnen wir jedoch immer noch einen Rückgang von -1,5 %, wobei ein stärkerer Rückgang von -2 % erwartet wurde. Die Industrieproduktion Frankreichs hingegen ging im November um -0,1 % zurück, obwohl nach einem Rückgang von -0,9 % zuvor ein Anstieg von 0,3 % erwartet wurde. Auch die Einkaufsmanagerindizes für das Baugewerbe schnitten schlecht ab, wobei der Wert für Deutschland bei 38 gegenüber 42 zuvor lag.

Wenn die US-Daten im Vergleich zu Europa nicht sehr stark abschneiden und sich der Abstand, wenn auch nur geringfügig, verringert, wäre eine Erholung über 1,06 und eine weitere Stimmungsprüfung möglich. Powells gestrige Äußerungen deuten jedoch darauf hin, dass die Fed es nicht eilig haben wird, die Zinsen im Jahr 2025 zu senken, während die EZB die gegenteilige Position einnimmt; und jüngsten Äußerungen von EZB-Vertretern zufolge könnten die Zinsen in Europa unter das neutrale Niveau fallen. Infolgedessen könnte es schwierig sein, den Trend bei EURUSD zu ändern, und der Unterschied zwischen den Renditen in den USA und in Europa im Jahr 2025 dürfte gegen den Eurodollar sprechen. EURUSD Forexpaar im Tageschart Jetzt warten die Anleger auf die Einzelhandelsdaten aus der Eurozone (11 Uhr dt. Zeit), die voraussichtlich um -0,3 % im Monatsvergleich gegenüber einem vorherigen Wachstum von 0,5 % fallen werden; auf Jahresbasis stiegen sie um 1,7 % gegenüber 2,9 % im September. Die Volatilität des Paares könnte auch gegen 15:30 Uhr erhöht sein, wenn wir etwas über die US-Leistungsansprüche und die Handelsbilanz erfahren. Wenn wir uns das EURUSD-Diagramm ansehen, sehen wir, dass das Paar nach dem Ausbruch aus dem unteren Bereich den unteren Bereich des abwärtsgerichteten Preiskanals testet; im Rahmen eines 1:1-Korrekturmusters. Die Erholung in den letzten Tagen fand bei relativ geringem Volumen statt. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen  Quelle: xStation5 von XTB    2024 KENNT EINEN SIEGER! AUSGEZEICHNET vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de!

