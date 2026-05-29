Heute blicken die Märkte gespannt auf den Euro Kurs. Zuerst werden die vorläufigen Inflationsdaten (VPI) aus den wichtigsten deutschen Bundesländern veröffentlicht, gefolgt von den bundesweiten Daten im weiteren Tagesverlauf (14:00 Uhr deutscher Zeit). Vor dem Hintergrund steigender Erwartungen an eine weitere Zinserhöhung der Europäischen Zentralbank (EZB) richtet sich der Fokus der Anleger automatisch auf das Währungspaar Euro Dollar (EURUSD).

Auf einen Blick / Key Takeaways: Event: Veröffentlichung der deutschen Inflationsdaten (VPI) am 29.05.2026.

Marktauswirkung: Mögliche EZB-Zinserhöhung stärkt den Euro Kurs kurzfristig; ein Festhalten an den Zinsen drückt den EURUSD .

Charttechnik: Der Euro Dollar steht in einem symmetrischen Dreieck (Range: 1.1640 – 1.1700) kurz vor einem charttechnischen Ausbruch.

►EURUSD WKN 965275 | ISIN EU0009652759 | Ticker: EUR/USD

Sollte sich die EZB letztlich für eine Zinserhöhung entscheiden, könnte der Euro kurzfristig davon profitieren. Allerdings riskiert die Zentralbank damit eine weitere Abschwächung der wirtschaftlichen Aktivität im Tausch gegen Fortschritte bei der Inflationsbekämpfung. Entscheidet sich die EZB hingegen dazu, die Zinsen unverändert zu lassen – obwohl die Märkte fast vollständig von einer Erhöhung überzeugt sind –, könnte dies den Euro belasten und den EURUSD unter Druck setzen. Das Währungspaar notiert aktuell innerhalb einer äußerst spannenden technischen Formation.

Technische Analyse: Der Euro Kurs im Tageschart (D1)

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 29.05.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im Daily Chart bleibt der Euro Kurs in einem mittelfristigen, symmetrischen Dreieck gefangen – ein Konsolidierungsmuster, das sich bereits seit März entwickelt. Das Paar EURUSD bewegt sich nun sehr nahe an der Spitze (Apex) dieser Formation. Dies deutet darauf hin, dass ein Ausbruch und eine stärkere Richtungsbewegung unmittelbar bevorstehen könnten.

Der Preis pendelt derzeit um den 50-Tage-EMA (1.1695) und den 200-Tage-EMA (1.1670). Die beiden gleitenden Durchschnitte liegen extrem nah beieinander, was das Fehlen eines klaren Trends bestätigt und den Übergang des Marktes in eine neutrale Range-Phase unterstreicht. Der Euro Dollar notiert aktuell knapp unter dem 50-Tage-EMA, aber über dem 200-Tage-EMA, was das insgesamt neutrale technische Setup unterstreicht.

Obere Begrenzung des Dreiecks: ca. 1.1680–1.1700

Wichtige Unterstützung: ca. 1.1630–1.1650

Der Markt hat beide Grenzen bereits mehrfach respektiert: Die Hochs im April und Mai scheiterten wiederholt am Widerstand, während die Tiefs im März und Mai eine ansteigende Unterstützungslinie bildeten. Aus technischer Sicht führen Ausbrüche aus symmetrischen Dreiecken oft zu dynamischen Bewegungen – besonders wenn sie so nahe an der Spitze der Formation erfolgen.

MACD und RSI im Check

Der MACD notiert weiterhin unter der Nulllinie, allerdings verringert das Histogramm seine negativen Werte sichtlich. Dies signalisiert:

Ein nachlassendes bärisches Momentum.

Das potenzielle Entstehen eines bullischen Signals, falls die MACD-Linie die Signallinie nach oben kreuzt.

Obwohl dies noch kein definitives Kaufsignal ist, lässt der Verkaufsdruck spürbar nach. Der RSI pendelt derweil um die 48er-Marke und befindet sich damit fast exakt im neutralen Bereich. Dies lässt sowohl Raum für einen Ausbruch nach oben als auch für eine Bewegung nach unten, ohne dass der Euro Kurs als überkauft oder überverkauft gilt.

Wichtige Chartmarken beim Euro Dollar (Key Levels)

Unterstützung (Support)

1.1640–1.1650 (Untere Begrenzung des Dreiecks)

1.1600

1.1540

Widerstand (Resistance)

1.1680–1.1700 (Obere Begrenzung des Dreiecks)

1.1760

1.1820–1.1850

Bullisches Szenario für EURUSD

Ein nachhaltiger Ausbruch über die Marke von 1.1700 mit einem Tagesschlusskurs oberhalb der oberen Dreiecksbegrenzung wäre das erste große Signal für neues bullisches Momentum beim Euro Dollar. In diesem Szenario könnte EURUSD zunächst die Region um 1.1760 ins Visier nehmen, bevor ein erneuter Test der April-Hochs nahe 1.1820–1.1850 möglich wird.

Bärisches Szenario für den Euro Kurs

Falls das Währungspaar am Widerstand scheitert und stattdessen die Unterstützung bei 1.1640 nach unten durchbricht, steigt das Risiko einer Bewegung in Richtung 1.1600 und folglich 1.1540 deutlich an. Ein solcher Ausbruch nach unten würde auch dadurch gestützt, dass der MACD weiterhin unter der Nulllinie notiert.

Fazit

Aus technischer Sicht befindet sich der Euro Kurs aktuell an einem charttechnischen Gleichgewichtspunkt. Das wichtigste Merkmal im Chart bleibt das sich verengende symmetrische Dreieck, das auf einen baldigen Ausbruch beim EURUSD hindeutet. Solange der Euro Dollar zwischen 1.1640 und 1.1700 gefangen bleibt, haben weder Bullen noch Bären einen klaren Vorteil. Das schrittweise nachlassende bärische Momentum im MACD erhöht jedoch die Wahrscheinlichkeit für einen bullischen Ausbruchsversuch in den kommenden Handelssitzungen leicht.