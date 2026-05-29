- EURUSD heute im Fokus der Finanzmärkte - Mögliche EZB-Zinserhöhung?!
- Chartanalyse und News
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Heute blicken die Märkte gespannt auf den Euro Kurs. Zuerst werden die vorläufigen Inflationsdaten (VPI) aus den wichtigsten deutschen Bundesländern veröffentlicht, gefolgt von den bundesweiten Daten im weiteren Tagesverlauf (14:00 Uhr deutscher Zeit). Vor dem Hintergrund steigender Erwartungen an eine weitere Zinserhöhung der Europäischen Zentralbank (EZB) richtet sich der Fokus der Anleger automatisch auf das Währungspaar Euro Dollar (EURUSD).
Auf einen Blick / Key Takeaways:
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Event: Veröffentlichung der deutschen Inflationsdaten (VPI) am 29.05.2026.
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Marktauswirkung: Mögliche EZB-Zinserhöhung stärkt den Euro Kurs kurzfristig; ein Festhalten an den Zinsen drückt den EURUSD.
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Charttechnik: Der Euro Dollar steht in einem symmetrischen Dreieck (Range: 1.1640 – 1.1700) kurz vor einem charttechnischen Ausbruch.
►EURUSD WKN 965275 | ISIN EU0009652759 | Ticker: EUR/USD
Sollte sich die EZB letztlich für eine Zinserhöhung entscheiden, könnte der Euro kurzfristig davon profitieren. Allerdings riskiert die Zentralbank damit eine weitere Abschwächung der wirtschaftlichen Aktivität im Tausch gegen Fortschritte bei der Inflationsbekämpfung. Entscheidet sich die EZB hingegen dazu, die Zinsen unverändert zu lassen – obwohl die Märkte fast vollständig von einer Erhöhung überzeugt sind –, könnte dies den Euro belasten und den EURUSD unter Druck setzen. Das Währungspaar notiert aktuell innerhalb einer äußerst spannenden technischen Formation.
Technische Analyse: Der Euro Kurs im Tageschart (D1)
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 29.05.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Im Daily Chart bleibt der Euro Kurs in einem mittelfristigen, symmetrischen Dreieck gefangen – ein Konsolidierungsmuster, das sich bereits seit März entwickelt. Das Paar EURUSD bewegt sich nun sehr nahe an der Spitze (Apex) dieser Formation. Dies deutet darauf hin, dass ein Ausbruch und eine stärkere Richtungsbewegung unmittelbar bevorstehen könnten.
Der Preis pendelt derzeit um den 50-Tage-EMA (1.1695) und den 200-Tage-EMA (1.1670). Die beiden gleitenden Durchschnitte liegen extrem nah beieinander, was das Fehlen eines klaren Trends bestätigt und den Übergang des Marktes in eine neutrale Range-Phase unterstreicht. Der Euro Dollar notiert aktuell knapp unter dem 50-Tage-EMA, aber über dem 200-Tage-EMA, was das insgesamt neutrale technische Setup unterstreicht.
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Obere Begrenzung des Dreiecks: ca. 1.1680–1.1700
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Wichtige Unterstützung: ca. 1.1630–1.1650
Der Markt hat beide Grenzen bereits mehrfach respektiert: Die Hochs im April und Mai scheiterten wiederholt am Widerstand, während die Tiefs im März und Mai eine ansteigende Unterstützungslinie bildeten. Aus technischer Sicht führen Ausbrüche aus symmetrischen Dreiecken oft zu dynamischen Bewegungen – besonders wenn sie so nahe an der Spitze der Formation erfolgen.
MACD und RSI im Check
Der MACD notiert weiterhin unter der Nulllinie, allerdings verringert das Histogramm seine negativen Werte sichtlich. Dies signalisiert:
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Ein nachlassendes bärisches Momentum.
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Das potenzielle Entstehen eines bullischen Signals, falls die MACD-Linie die Signallinie nach oben kreuzt.
Obwohl dies noch kein definitives Kaufsignal ist, lässt der Verkaufsdruck spürbar nach. Der RSI pendelt derweil um die 48er-Marke und befindet sich damit fast exakt im neutralen Bereich. Dies lässt sowohl Raum für einen Ausbruch nach oben als auch für eine Bewegung nach unten, ohne dass der Euro Kurs als überkauft oder überverkauft gilt.
Wichtige Chartmarken beim Euro Dollar (Key Levels)
Unterstützung (Support)
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1.1640–1.1650 (Untere Begrenzung des Dreiecks)
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1.1600
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1.1540
Widerstand (Resistance)
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1.1680–1.1700 (Obere Begrenzung des Dreiecks)
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1.1760
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1.1820–1.1850
Bullisches Szenario für EURUSD
Ein nachhaltiger Ausbruch über die Marke von 1.1700 mit einem Tagesschlusskurs oberhalb der oberen Dreiecksbegrenzung wäre das erste große Signal für neues bullisches Momentum beim Euro Dollar. In diesem Szenario könnte EURUSD zunächst die Region um 1.1760 ins Visier nehmen, bevor ein erneuter Test der April-Hochs nahe 1.1820–1.1850 möglich wird.
Bärisches Szenario für den Euro Kurs
Falls das Währungspaar am Widerstand scheitert und stattdessen die Unterstützung bei 1.1640 nach unten durchbricht, steigt das Risiko einer Bewegung in Richtung 1.1600 und folglich 1.1540 deutlich an. Ein solcher Ausbruch nach unten würde auch dadurch gestützt, dass der MACD weiterhin unter der Nulllinie notiert.
Fazit
Aus technischer Sicht befindet sich der Euro Kurs aktuell an einem charttechnischen Gleichgewichtspunkt. Das wichtigste Merkmal im Chart bleibt das sich verengende symmetrische Dreieck, das auf einen baldigen Ausbruch beim EURUSD hindeutet. Solange der Euro Dollar zwischen 1.1640 und 1.1700 gefangen bleibt, haben weder Bullen noch Bären einen klaren Vorteil. Das schrittweise nachlassende bärische Momentum im MACD erhöht jedoch die Wahrscheinlichkeit für einen bullischen Ausbruchsversuch in den kommenden Handelssitzungen leicht.
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Häufig gestellte Fragen zum EURUSD (FAQ)
1. Wie ist die aktuelle EURUSD Prognose für den Euro Kurs?
Die aktuelle Prognose für den EURUSD ist kurzfristig neutral, zeigt jedoch Anzeichen für eine bevorstehende dynamische Bewegung. Der Euro Kurs bewegt sich in einer engen charttechnischen Spanne zwischen 1,1640 und 1,1700. Erst ein nachhaltiger Ausbruch aus dieser Konsolidierungsphase wird den nächsten großen Trend für den Euro Dollar bestimmen.
2. Wie beeinflussen die deutschen Inflationsdaten den Euro Dollar?
Die deutschen Inflationsdaten (Verbraucherpreisindex) sind ein Frühindikator für die Eurozone und beeinflussen den Euro Dollar direkt über die Erwartungen an die Geldpolitik:
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Höhere Inflation: Steigert die Wahrscheinlichkeit für Zinserhöhungen der EZB und lässt den Euro Kurs tendenziell steigen.
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Niedrigere Inflation: Nimmt den Druck von der Zentralbank und kann den EURUSD belasten.
3. Was passiert mit dem EURUSD, wenn die EZB die Zinsen erhöht?
Wenn die EZB die Leitzinsen anhebt, stärkt dies den Euro Kurs in der Regel kurzfristig, da Kapitalanlagen im Euroraum für globale Investoren attraktiver werden. Für den EURUSD bedeutet das Aufwärtspotenzial. Sollte der Markt eine Zinserhöhung jedoch bereits vollständig eingepreist haben, kann es bei Vollzug zu Gewinnmitnahmen ("Sell the Fact") kommen.
4. Welche technische Chartformation bestimmt aktuell den Euro Kurs?
Der Euro Kurs wird aktuell von einem mittelfristigen symmetrischen Dreieck im Tageschart (D1) bestimmt, das sich seit März entwickelt. Da der Kurs der Gemeinschaftswährung mittlerweile sehr nahe an der Spitze (Apex) dieser Formation notiert, steigt die Wahrscheinlichkeit für einen baldigen, volatilen Ausbruch beim Euro Dollar.
5. Was sind die wichtigsten Unterstützungen und Widerstände für den Euro Dollar?
Für das Währungspaar EURUSD sind aktuell folgende charttechnische Marken entscheidend:
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Wichtiger Kurs-Widerstand: Die Zone zwischen 1,1680 und 1,1700 (obere Begrenzung des Dreiecks).
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Wichtige Kurs-Unterstützung: Die Zone zwischen 1,1640 und 1,1650 (untere Begrenzung des Dreiecks).
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Ein Tagesschlusskurs außerhalb dieser Marken aktiviert das nächste Kursziel (1,1760 nach oben oder 1,1600 nach unten).
6. Was signalisieren MACD und RSI für den EURUSD-Trend?
Die technischen Indikatoren liefern derzeit ein leicht stabileres Bild für den Euro Kurs: Der RSI steht bei 48 und signalisiert einen absolut neutralen Markt ohne Überkauft- oder Überverkauft-Status. Das MACD-Histogramm zeigt jedoch ein nachlassendes bärisches Momentum, was die Wahrscheinlichkeit für einen Ausbruch des EURUSD nach oben leicht erhöht.
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