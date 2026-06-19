Chart des Tages: GBPUSD Prognose nach starken UK-Einzelhandelsdaten

Das britische Pfund gewinnt zum Wochenschluss wieder an Stärke. Auslöser ist ein deutlich besser als erwartetes Konjunkturpaket aus Großbritannien. Insbesondere die überraschend starken Einzelhandelsumsätze stoppten die jüngste Schwächephase des Pfunds gegenüber den meisten G10-Währungen. Die positive Marktstimmung spiegelt sich auch in der GBPUSD Prognose wider, da die britische Währung von den robusten Wirtschaftsdaten profitiert.

Chart des Tages: Technische Lage bleibt konstruktiv

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 19.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Während GBP/CHF die Erholung des Pfunds innerhalb Europas anführt, bleibt auch der Ausblick für andere Pfund-Paare positiv. GBP/CHF konnte nach einer erfolgreichen Verteidigung des 38,2%-Fibonacci-Retracements bis auf 1,0651 zulegen.

Der Kurs notiert komfortabel über den gleitenden Durchschnitten der vergangenen 10, 30 und 100 Tage, was den bestehenden Aufwärtstrend bestätigt. Gleichzeitig signalisiert ein RSI von 56,7 weiteres Aufwärtspotenzial in Richtung der jüngsten lokalen Hochs.

Quelle: xStation 5

Was bewegt das Pfund heute?

Einzelhandelsumsätze überraschen positiv

Die britischen Einzelhandelsumsätze stiegen im Mai 2026 um 1,2% im Monatsvergleich und machten damit den Rückgang von 1,0% im April mehr als wett. Unterstützt wurde die Entwicklung durch ungewöhnlich warmes Wetter sowie umfangreiche Rabattaktionen im Einzelhandel.

Die Zahlen lagen deutlich über den Erwartungen der Analysten. Im Jahresvergleich erhöhten sich die Umsätze um 3,2%. Besonders stark entwickelten sich Kaufhäuser und Onlinehändler. Der Anteil des Online-Handels am gesamten Einzelhandelsumsatz stieg auf 28,8%. Dennoch liegen die Verkaufsvolumina weiterhin 0,4% unter dem Niveau von Februar 2020.

Konsumtrend bleibt anfällig

Auf Drei-Monats-Sicht erhöhten sich die Einzelhandelsumsätze bis Mai 2026 um 0,4%. Vor allem Technologieprodukte sowie Artikel für Freizeit und Garten erfreuten sich einer hohen Nachfrage.

Trotz der positiven Entwicklung bleibt die Konsumentenstimmung fragil. Die anhaltenden Lebenshaltungskosten und geopolitische Unsicherheiten im Zusammenhang mit dem Konflikt im Iran sorgen dafür, dass Verbraucher größere Anschaffungen weiterhin zurückhaltend angehen. Große Einzelhändler wie Tesco und Morrisons berichten bereits von einer spürbaren Abschwächung des Umsatzwachstums seit Beginn der jüngsten geopolitischen Spannungen.

Politische Unsicherheit könnte zurückkehren

Zusätzliche Aufmerksamkeit erhält die britische Innenpolitik. Der Bürgermeister von Greater Manchester, Andy Burnham, konnte einen wichtigen parlamentarischen Sieg im Wahlkreis Makerfield erringen. Dies stärkt seine Position innerhalb der Labour-Partei und erhöht den Druck auf Premierminister Keir Starmer.

Da bereits rund ein Viertel der Labour-Abgeordneten öffentlich Zweifel an Starmer geäußert hat, könnte sich die politische Unsicherheit in Großbritannien wieder verstärken. Für das Pfund dürfte die weitere politische Entwicklung daher ein wichtiger Faktor bleiben.

GBPUSD Prognose: Pfund profitiert von fundamentaler Unterstützung

Die aktuellen Wirtschaftsdaten liefern kurzfristig Rückenwind für das britische Pfund. Sollten weitere Konjunkturdaten die Widerstandsfähigkeit der britischen Wirtschaft bestätigen, könnte sich die positive Entwicklung fortsetzen.

Für die GBPUSD Prognose bleibt daher entscheidend, ob die starke Dynamik bei den Konsumausgaben anhält und wie sich die politischen Risiken in Großbritannien entwickeln. Aus technischer Sicht spricht die aktuelle Marktstruktur weiterhin für eine konstruktive Entwicklung des Pfunds.

SO SEHEN SIEGER AUS!