Nasdaq 100 Prognose heute: Analyse für den 03.08.2026

Der Nasdaq notierte Freitagmorgen bei 28.467 Punkten. Der Index konnte sich am Vormittag moderat erholen, gab am Nachmittag seine Gewinne wieder ab. Das Tageshoch, das mit Aufnahme des offiziellen Handels formatiert wurde ist direkt wieder abverkauft worden. Zwar konnte der Nasdaq im späteren Handel Teile der Verluste wieder kompensieren, zum Handelsschluss hin stellten sich erneute Gewinnmitnahmen ein.

► Nasdaq 100 WKN A0AE1X | ISIN US6311011026 | Ticker: US100

📊 Nasdaq 100 aktuell: 3 Key Takeaways

Das Aufwärts-GAP über wichtige Durchschnittslinien verbessert das kurzfristige Chartbild des Nasdaq 100.

Oberhalb von 28.529 Punkten rücken zunächst 28.824 und anschließend 29.035 Punkte in den Fokus.

Ein bestätigter Rückfall unter die SMA200 im Stundenchart würde das bullische Setup deutlich schwächen.

Der Nasdaq 100 startet mit positiven Vorgaben in die neue Handelswoche. Nach einem wechselhaften Freitag hat sich das kurzfristige Chartbild durch das Aufwärts-GAP und den Sprung über wichtige gleitende Durchschnittslinien aufgehellt. Die aktuelle Nasdaq 100 Analyse zeigt jedoch, dass die Erholung noch bestätigt werden muss. Insbesondere die Bereiche um 28.820 Punkte und 29.035 Punkte stehen auf der Oberseite im Fokus.

Nasdaq 100 Rückblick: Gewinne am Freitag teilweise abgegeben

Der Nasdaq notierte am Freitagmorgen bei 28.467 Punkten. Am Vormittag konnte sich der Technologieindex zunächst moderat erholen, gab seine Gewinne am Nachmittag jedoch wieder ab. Das Tageshoch, das mit Aufnahme des offiziellen US-Handels erreicht wurde, ist unmittelbar verkauft worden.

Im weiteren Handelsverlauf konnte der Nasdaq 100 einen Teil der Verluste kompensieren. Zum Handelsschluss setzten allerdings erneut Gewinnmitnahmen ein. Dennoch schloss der Index über dem Schlusskurs des Vortages.

Kennzahl 31.07.2026 30.07.2026 Tageshoch 28.607 Punkte 28.178 Punkte Tagestief 27.963 Punkte 27.219 Punkte Tagesschluss 28.267 Punkte 28.108 Punkte Handelsspanne 644 Punkte 959 Punkte

Die erwartete Tagesrange lag zwischen 28.102 und 28.621 Punkten. Das tatsächliche Tageshoch von 28.607 Punkten befand sich damit innerhalb der Prognose. Das Tagestief von 27.963 Punkten unterschritt dagegen das erwartete Niveau.

Betrachtungszeitraum: 08:00 bis 22:00 Uhr. Orange kennzeichnet eine Abweichung von bis zu 15 Punkten zur Prognose, Blau eine Abweichung von bis zu 25 Punkten.

Nasdaq 100 Analyse im Stundenchart

Der Nasdaq 100 notierte am Freitagmorgen zunächst über der SMA200. Bis zum Nachmittag konnte sich der Index über dieser Durchschnittslinie behaupten, gab sie im weiteren Handelsverlauf jedoch wieder auf. Die anschließende Entlastungsbewegung lief bis an die SMA200 bei aktuell 28.354 Punkten und an die SMA20 bei aktuell 28.394 Punkten. Beide Durchschnittslinien liegen eng zusammen. Am Freitag wurde der Nasdaq 100 in diesem Bereich nach Süden abgewiesen. Im heutigen Frühhandel gelang dem Index jedoch mit einem Aufwärts-GAP der Sprung über die SMA200 und die SMA20. Damit hat sich das kurzfristige Chartbild aufgehellt und ist aktuell bullisch zu bewerten.

Solange der Nasdaq 100 per Stundenschluss über der SMA20 notiert, könnte sich die Aufwärtsbewegung fortsetzen. Mögliche Anlaufziele liegen zunächst bei 28.820/28.835 Punkten und anschließend bei 29.035/29.050 Punkten. Rücksetzer könnten sich zunächst an der SMA20 stabilisieren. Sollte diese Durchschnittslinie per Stundenschluss nicht halten, könnte die darunter verlaufende SMA200 weiteren Support bieten. Spätestens im Bereich der SMA200 sollten sich bullische Kursmuster einstellen, damit die laufende Aufwärtsbewegung nicht infrage gestellt wird. Setzt sich der Index dagegen mit einem bestätigten Stundenschluss unter der SMA200 fest, wäre der Fokus wieder auf die Unterseite zu richten.

Einschätzung des kurzfristigen Chartbildes: bullisch

Nasdaq 100 Analyse im Vierstundenchart

Nachdem der Nasdaq 100 im Juli zweimal an der SMA200 bei aktuell 29.257 Punkten gescheitert war, setzte eine deutlichere Abwärtsbewegung ein. Zwischenzeitliche Erholungen führten den Index zwar über die SMA20 bei aktuell 28.003 Punkten, für einen nachhaltigen Ausbruch über die SMA50 bei aktuell 28.243 Punkten reichte die Kraft zunächst aber nicht aus. Die Schwäche drückte den Nasdaq in der vergangenen Handelswoche bis in den Bereich des 23,6%-Retracements. Dort gelangen die Stabilisierung und eine anschließende Erholung. Gegen Ende der Woche konnte sich der Index problemlos über die SMA20 schieben und bis an die SMA50 laufen. In diesem Bereich verlor die Aufwärtsbewegung zum Wochenschluss jedoch an Dynamik.

Im heutigen Frühhandel gelang dem Nasdaq 100 mit einem Aufwärts-GAP der Sprung über die SMA50. Kann sich der Index oberhalb dieser Linie etablieren, könnte sich die Erholung in Richtung der SMA200 bei 29.257 Punkten fortsetzen. Sollte dieser gleitende Durchschnitt erreicht werden, sind die Kursmuster in seinem Umfeld engmaschig zu beobachten. Die vorherigen Reaktionen zeigen die hohe technische Relevanz dieser Linie. Rücksetzer könnten zunächst bis an die SMA50 laufen. Dort könnte der Index erneut Kraft für einen Vorstoß zur SMA200 sammeln. Fällt der Nasdaq 100 dagegen wieder unter die SMA50, könnte die SMA20 zwar noch Unterstützung bieten, die laufende Erholungsbewegung wäre dann aber infrage zu stellen.

Einschätzung des übergeordneten Chartbildes: neutral

Nasdaq 100 Prognose für heute

Der Nasdaq 100 notiert heute Morgen bei 28.529 Punkten und damit 62 Punkte über dem Niveau vom Freitagmorgen. Das Aufwärts-GAP verbessert die kurzfristige Ausgangslage. Für eine Fortsetzung der Erholung muss sich der Index nun oberhalb der SMA20, der SMA200 im Stundenchart und der SMA50 im Vierstundenchart etablieren.

Auf Basis des aktuellen Setups rechnen wir heute mit einem seitwärts bis aufwärts gerichteten Markt. Die erwartete Tagesrange liegt auf der Oberseite bei 28.733 beziehungsweise 28.929 Punkten und auf der Unterseite bei 28.459 beziehungsweise 28.338 Punkten.

Long-Setup für den Nasdaq 100

Der Nasdaq könnte zunächst versuchen, sich über der Marke von 28.529 Punkten zu halten. Gelingt dies, liegen die nächsten Anlaufziele bei 28.549/28.551, 28.575/28.577, 28.596/28.598, 28.619/28.621, 28.640/28.642, 28.660/28.662, 28.683/28.685, 28.707/28.709, 28.731/28.733, 28.754/28.756, 28.777/28.779, 28.799/28.801 und 28.824/28.826 Punkten.

Oberhalb von 28.824/28.826 Punkten könnte sich die Aufwärtsbewegung bis 28.845/28.847, 28.866/28.868, 28.885/28.887, 28.909/28.911, 28.927/28.929, 28.945/28.947, 28.961/28.963, 28.978/28.980, 28.995/28.997, 29.012/29.014, 29.035/29.037, 29.055/29.057 sowie 29.071/29.073 Punkte fortsetzen.

Short-Setup für den Nasdaq 100

Kann sich der Nasdaq 100 nicht über 28.529 Punkten festsetzen, könnte es zunächst bis 28.505/28.503, 28.478/28.476, 28.461/28.459, 28.442/28.440, 28.423/28.421, 28.404/28.402, 28.388/28.386, 28.364/28.362, 28.340/28.338, 28.320/28.318, 28.297/28.295, 28.277/28.275 und 28.256/28.254 Punkte abwärtsgehen.

Unterhalb von 28.256/28.254 Punkten befinden sich die nächsten möglichen Ziele bei 28.233/28.231, 28.208/28.206, 28.183/28.181, 28.165/28.163, 28.148/28.146, 28.125/28.123, 28.104/28.102, 28.081/28.079, 28.055/28.053, 28.035/28.033, 28.019/28.017, 28.004/28.002, 27.979/27.977, 27.952/27.950 sowie 27.933/27.931 Punkten.

Wichtige Widerstände und Unterstützungen

Nasdaq Widerstände Nasdaq Unterstützungen 28.625 Punkte 28.394/28.303 Punkte 28.964 Punkte 28.242 Punkte 29.138/29.196 Punkte 28.142 Punkte 29.257 Punkte 28.002 Punkte 29.320 Punkte 27.812 Punkte 29.623 Punkte 27.771 Punkte

Wahrscheinlichkeiten für die heutige Nasdaq 100 Prognose

Wahrscheinlichkeit für das bullische Szenario: 55%

Wahrscheinlichkeit für das bearische Szenario: 45%

Die Einschätzung bezieht sich auf den Tagesschluss um 22:00 Uhr im Vergleich zum Tagesschluss des Vortages und ist stets im Kontext der vorbörslichen Kursentwicklung zu betrachten.

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FAQ zur Nasdaq 100 Prognose

Wie lautet die Nasdaq 100 Prognose für heute?

Die Nasdaq 100 Prognose ist kurzfristig bullisch und übergeordnet neutral. Auf Basis des Setups wird ein seitwärts bis aufwärts gerichteter Handel erwartet.

Welche Marken sind heute beim Nasdaq 100 besonders wichtig?

Die zentrale Ausgangsmarke liegt bei 28.529 Punkten. Darüber sind 28.824 und 29.035 Punkte wichtige Ziele. Auf der Unterseite stehen 28.394, 28.303 und 28.242 Punkte im Fokus.

Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit für steigende Kurse?

Das bullische Szenario wird mit einer Wahrscheinlichkeit von 55% bewertet. Für das bearische Szenario beträgt die Wahrscheinlichkeit 45%.

Welche Tagesrange wird für den Nasdaq 100 erwartet?

Die erwartete Tagesrange reicht auf der Oberseite bis 28.733 beziehungsweise 28.929 Punkte. Auf der Unterseite werden 28.459 beziehungsweise 28.338 Punkte als mögliche Begrenzungen angesetzt.