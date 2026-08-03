Meta Aktie unter Druck: schwacher Umsatzprognose & schrumpfendem Cashflow! 📉 KI-Ausgaben steigen drastisch

Der Social-Media-Gigant Meta hat seine Ergebnisse für das zweite Quartal vorgelegt und die Anleger an der Wall Street enttäuscht. Im nachbörslichen Handel gab die Aktie nach, nachdem das Unternehmen eine hinter den Erwartungen zurückbleibende Umsatzprognose für das laufende Quartal veröffentlichte und der freie Cashflow aufgrund massiver Investitionen in die künstliche Intelligenz drastisch einbrach. Für Anleger, die im Big-Tech-Sektor nach Einstiegsmöglichkeiten suchen und überlegen, ob sie günstig Aktien kaufen sollten, stellt sich die Frage: Ist der Kursrücksetzer bei der Meta Aktie eine langfristige Kaufgelegenheit oder wiegen die hohen Kosten vorerst zu schwer?

► Meta Platforms WKN: A1JWVX | ISIN: US30303M1027 | Ticker: META.US

geschrieben von Jens Klatt

📌 Die 3 Key Takeaways zur Meta Aktie

1. 📊 Kennzahlen verfehlen Erwartungen und Prognose enttäuscht

Umsatz und Gewinn: Während der Umsatz im zweiten Quartal mit 60,80 Milliarden US-Dollar leicht über den Schätzungen von 60,17 Milliarden US-Dollar lag, verfehlte der Gewinn pro Aktie mit 6,18 US-Dollar die Erwartung von 7,22 US-Dollar spürbar.

Verhaltene Umsatzprognose: Für das laufende Quartal stellt Meta einen Umsatz von 61 bis 64 Milliarden US-Dollar in Aussicht (Mittelwert: 62,5 Mrd. USD). Analysten hatten im Vorfeld mit 63,15 Milliarden US-Dollar gerechnet.

Nutzerzahlen leicht unter Konsens: Die Zahl der täglich aktiven Nutzer über die Meta-App-Familie hinweg (DAP) lag bei 3,6 Milliarden (erwartet wurden 3,61 Milliarden).

2. 💸 KI-Ausgaben schrauben den freien Cashflow drastisch herunter

Massive CapEx-Erhöhung: Meta grenzte seine Investitionsausgaben für das Gesamtjahr auf 130 bis 145 Milliarden US-Dollar ein. Die Gesamtkosten stiegen im Q2 um 55 % auf 42,03 Milliarden US-Dollar (inklusive 2,4 Mrd. USD für Rechtsverfahren und 1,18 Mrd. USD für Abfindungen).

Cashflow-Einbruch: Die aggressiven Infrastruktur-Investitionen drückten den freien Cashflow im Quartal auf magere 784 Millionen US-Dollar – verglichen mit 8,55 Milliarden US-Dollar im Vorjahreszeitraum.

Gigantische Rechenzentren: Allein für neue Rechenzentrumsprojekte in El Paso (Texas), Louisiana (Hyperion) und Alberta (Kanada) fließen Dutzende Milliarden US-Dollar.

3. 🤖 Neue KI-Monetarisierung und Lichtblick bei Reality Labs

Einstieg ins B2B-Compute-Geschäft: Um die enormen KI-Kosten auszugleichen, plant CEO Mark Zuckerberg, überschüssige Rechenkapazitäten an Dritte zu vermieten. Nachfrage gebe es laut Zuckerberg mit erheblichem Aufschlag.

KI-Modell Muse Spark 1.1: Mit dem neuen Modell setzt Meta voll auf agentische und Programmier-Aufgaben.

Geringerer Verlust bei Reality Labs: Die Metaverse- und Wearables-Sparte verzeichnete einen operativen Verlust von 4,6 Milliarden US-Dollar bei 431 Millionen US-Dollar Umsatz – und schnitt damit besser ab als von der Wall Street befürchtet (-5,07 Mrd. USD).

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🔍 Fazit: Jetzt die Meta Aktie kaufen?

Meta befindet sich mitten in einer kostspieligen Transformation hin zu einem führenden KI-Ökosystem. Während der Einbruch beim freien Cashflow und die verhaltene Umsatzprognose die Anleger kurzfristig verschrecken, legt Mark Zuckerberg mit dem Ausbau eigener Infrastruktur und der geplanten Vermietung von Rechenkapazitäten den Grundstein für künftiges Wachstum.

Für risikofreudige Investoren, die an die Monopolisierung des KI-Marktes durch Big Tech glauben und antizyklisch Qualitäts-Aktien kaufen wollen, könnte der aktuelle Rücksetzer der Meta Aktie eine langfristig lukrative Einstiegschance bieten.

Meta Aktie Chartanalyse – Daily:

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 30.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

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❓ FAQ zur Meta Aktie

Warum ist die Meta Aktie nach den Quartalszahlen gefallen?

Der Hauptgrund für den Kursrückgang war die Umsatzprognose für das laufende Quartal, die mit durchschnittlich 62,5 Milliarden US-Dollar unter den Erwartungen der Wall Street (63,15 Mrd. USD) lag. Zudem drückten die massiven Investitionsausgaben in KI-Rechenzentren den freien Cashflow von 8,55 Milliarden US-Dollar im Vorjahr auf nur noch 784 Millionen US-Dollar.

Wie plant Meta, seine hohen KI-Investitionen zu monetarisieren?

Neben der Verbesserung des Kerngeschäfts (Werbeansprache) und der Einführung persönlicher KI-Agenten plant Meta den Aufbau eines B2B-Geschäfts. Zuckerberg kündigte an, überschüssige Rechenleistung aus den neuen Mega-Rechenzentren mit hohem Aufschlag an Dritte zu vermieten.

Sollte man jetzt die Meta Aktie kaufen?

Wer das nötige Durchhaltevermögen mitbringt und Rückschläge durch hohe Investitionsphasen einkalkuliert, findet bei der Meta Aktie ein hochprofitables Kern-Werbegeschäft kombiniert mit einer führenden KI-Strategie. Für Anleger, die langfristig Big-Tech-Aktien kaufen möchten, bietet das aktuelle Kursniveau ein interessantes Bewertungsfenster.