Chart des Tages 🔴 GBPUSD (17.12.2025)

Das Wichtigste in Kürze Börse aktuell: Pfund schwächste G10-Währung nach Inflationsdaten

Geldpolitik im Fokus: Zinssenkung der BoE fast sicher

GBPUSD Analyse: Aufwärtstrend gebrochen – 1,30 im Fokus

Die Forex Analyse zeigt heute ein klares Bild: Das britische Pfund gehört zu den schwächsten Währungen im G10-Universum. Auslöser ist ein deutlich schwächer als erwarteter Inflationsbericht aus Großbritannien, der die Tür für eine baldige Zinssenkung durch die Bank of England (BoE) weit öffnet.

An der Börse aktuell reagieren Devisenhändler prompt – insbesondere das Währungspaar GBPUSD gerät unter Verkaufsdruck und durchbricht wichtige charttechnische Marken. ► GBPUSD WKN: 720088 | ISIN: GB0031973075 | Ticker: GBPUSD geschrieben von Jens Klatt 🚀 Key Takeaways 📉 1. Börse aktuell: Pfund schwächste G10-Währung nach Inflationsdaten Der jüngste Inflationsbericht aus Großbritannien fiel klar unter den Erwartungen aus: CPI November: 3,2 % (zuvor 3,6 %)

Monatsvergleich: –0,2 %

Kerninflation: 3,2 % (Prognose: 3,4 %)

Produzentenpreise: Rückgang von 3,6 % auf 3,5 % Besonders relevant für die BoE: Deutliche Preisrückgänge bei Lebensmitteln & Getränken (von 4,9 % auf 4,2 %)

Auch Alkohol, Tabak und Haushaltsdienstleistungen verbilligten sich Diese Daten signalisieren das Ende der Inflationsverhärtung, die das Pfund in den vergangenen Monaten gestützt hatte – ein klar negativer Impuls für GBP. 🏦 2. Geldpolitik im Fokus: Zinssenkung der BoE fast sicher Die Forex Analyse richtet den Blick nun klar auf die Geldpolitik: Markt preist eine Wahrscheinlichkeit von rund 98 % für eine Zinssenkung um 25 Basispunkte bei der morgigen BoE-Sitzung ein

Eine weitere Zinssenkung wird bereits für April 2026 erwartet Die britischen Zinsen zählen aktuell noch zu den höchsten im G10-Raum. Der schneller als erwartete Rückgang des Preisdrucks verstärkt jedoch den Spielraum für eine geldpolitische Lockerung.

Im globalen Umfeld – in dem Zinssenkungen zunehmend verlangsamt werden (mit Ausnahme der USA) – verliert das Pfund damit an relativer Attraktivität. 📊 3. GBPUSD Analyse: Aufwärtstrend gebrochen – 1,30 im Fokus Auch technisch bestätigt sich die Schwäche: GBPUSD rutscht bis an den EMA100 (100-Tage-EMA)

Bruch des seit November bestehenden Aufwärtstrends

Momentum klar auf der Unterseite Solange keine überraschend restriktiven Signale von der BoE kommen, bleibt das Risiko weiterer Abgaben hoch.

➡️ Eine erneute Prüfung der 1,30er-Marke erscheint aus heutiger Sicht wahrscheinlich.

➡️ Erholungen dürften zunächst technisch bleiben und auf Widerstände treffen. 📌 Fazit: Forex Analyse klar bärisch – Börse aktuell gegen das Pfund Die aktuelle Forex Analyse spricht eindeutig gegen das britische Pfund. Schwache Inflationsdaten, eine nahezu sichere Zinssenkung der BoE und der Bruch wichtiger technischer Unterstützungen belasten GBPUSD deutlich. An der Börse aktuell bleibt das Pfund damit unter Verkaufsdruck. 🟢 Chancen Kurzfristige technische Gegenbewegungen bei überverkauften Niveaus

Überraschend restriktive BoE-Kommunikation 🔴 Risiken Bestätigung der Zinssenkung

Dovishe BoE-Rhetorik

Weitere Abwertung in Richtung 1,30

Anhaltende USD-Stärke Fazit:

