Markt√ľberblick Zum Wochenschluss verliert das britische Pfund an Dynamik. Hintergrund sind die gesunkenen Spannungen zwischen Ex-Pr√§sident Donald Trump und dem Vorsitzenden der US-Notenbank Jerome Powell. Das W√§hrungspaar GBPUSD rutschte um -0,25‚ÄĮ% ab. Zus√§tzlich belasteten schlechter als erwartete britische Einzelhandelsdaten das Pfund, wodurch die positive Nachricht √ľber das neue Handelsabkommen zwischen dem Vereinigten K√∂nigreich und Indien √ľberschattet wurde. ‚ĖļGBPUSD ISIN: GB0031973075 | WKN: 720088 | Ticker: GBP/USD Technische GBPUSD Analyse ¬† Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Er√∂ffne jetzt ein Konto bei XTB und lege los! Konto er√∂ffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Die Korrektur im GBPUSD stoppte zun√§chst an einer wichtigen Unterst√ľtzung bei 1,3461, bleibt aber unterhalb des 78,6‚ÄĮ% Fibonacci-Retracement-Levels. Dieser technische Bereich ist entscheidend f√ľr kurzfristige Trader und Investoren.Quelle:¬†xStation5 von XTB, aufgenommen am 25.07.2025. Zeithistorie gem√§√ü der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator f√ľr zuk√ľnftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. M√∂gliche W√§hrungsschwankungen k√∂nnen sich auf die Rendite auswirken. ¬† Fundamentale Treiber f√ľr das GBP heute 1. ūüďą US-Dollar-St√§rke nach Trump-Fed-Meeting Der US-Dollar legt heute gegen√ľber den meisten W√§hrungen zu. Grund daf√ľr ist der Besuch von Donald Trump auf der Baustelle des renovierten Fed-Geb√§udes. Trump bezeichnete das Gespr√§ch mit Powell als ‚Äěspannungsfrei‚Äú und sagte: ‚ÄěIch will nur eines ‚Äď die Zinsen m√ľssen runter.‚Äú Obwohl Trump das Thema einer m√∂glichen Absetzung Powells ansprach, relativierte er es mit den Worten: ‚ÄěDas ist ein gro√üer Schritt, den ich f√ľr nicht notwendig halte.‚Äú Diese Aussagen beruhigten die M√§rkte und st√§rkten die Erwartung an eine vorsichtige Geldpolitik der Fed ‚Äď was den US-Dollar st√ľtzte und das Pfund unter Druck setzte. 2. ūüďČ Schwache britische Einzelhandelszahlen Die britischen Einzelhandelsums√§tze stiegen im Juli um 0,9‚ÄĮ% m/m, nachdem sie im Mai noch um -2,9‚ÄĮ% gefallen waren. Trotz des Anstiegs blieben die Zahlen unter den Erwartungen. Zwar profitierten Superm√§rkte von gutem Wetter, was vor allem den Absatz von Getr√§nken, Kleidung und Treibstoff (+2,8‚ÄĮ% m/m) steigerte ‚Äď doch insgesamt wurde das Marktvertrauen entt√§uscht. 3. ūüďä Verbrauchervertrauen sinkt Das Verbrauchervertrauen im Vereinigten K√∂nigreich fiel im aktuellen Bericht auf -19 (zuvor: -18, Prognose: -20). Dies signalisiert wachsende Sorgen √ľber m√∂gliche Steuererh√∂hungen im Herbst und anhaltend hohe Inflation. Die steigende Sparquote unterstreicht diese Zur√ľckhaltung im Konsumverhalten. 4. ūü§Ě UK‚ÄďIndien Handelsabkommen Trotz der negativen Daten wurde heute ein bedeutendes Handelsabkommen zwischen Gro√übritannien und Indien unterzeichnet. Es umfasst den Export von Autos, Whisky, Textilien und Schmuck und soll √ľber 2.200 neue Jobs im Vereinigten K√∂nigreich schaffen. Das Abkommen beinhaltet auch Aspekte der Migrationszusammenarbeit und gilt als wichtigster Deal seit dem Brexit. Fazit: GBPUSD im Fokus der Forex-Analyse Die heutige Forex-Analyse zeigt, dass sich geopolitische und wirtschaftliche Faktoren stark auf das W√§hrungspaar GBPUSD auswirken. Trotz kurzfristiger Unterst√ľtzung bei 1,3461 bleibt der technische Ausblick fragil. Trader sollten sowohl fundamentale Nachrichten als auch technische Marken im Blick behalten. ¬† ¬† GEWUSST WIE! Auch an der B√∂rse! Die aktuelle Wissensreihe von XTB bei YouTube!¬†21 B√∂rsen-Tutorials f√ľr alle Anf√§nger und Einsteiger.

