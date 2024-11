Chart des Tages 🔴 GBPUSD Forexpaar (07.11.2024)

Das Hauptthema der heutigen Forex-Sitzung sind die Entscheidungen der Fed und der BoE. Beide Banken und ihre Spitzenbeamten werden heute über die Zinssätze entscheiden, wobei beide voraussichtlich die Zinsen um 25 Basispunkte senken werden. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit solcher Entscheidungen? Zum jetzigen Zeitpunkt schätzt der Geldmarkt solche Ergebnisse auf fast 99,8 % für die Fed und 96 % für die BoE. ► GBPUSD ISIN: GB0031973075 | WKN: 720088 | Ticker: GBP/USD Allerdings müssen die Banker die seit ihrer letzten Entscheidung im September erheblich veränderte Wirtschaftslage berücksichtigen. Seitdem haben die Finanzpläne der neuen britischen Regierung und der Sieg von Donald Trump bei den US-Wahlen dazu beigetragen, die 10-Jahres-Renditen um etwa 65 Basispunkte in die Höhe zu treiben. Daher scheint es, dass die Entscheidung der BoE, die Zinsen zu senken, nicht einstimmig sein wird und Raum für relativ aggressive Kommentare in der Ankündigung lassen wird. Dies ändert jedoch nichts an der Tatsache, dass sich die Inflation und das Lohnwachstum seit der letzten BoE-Sitzung weiter verlangsamt haben, was Raum für Senkungen lässt. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Für die Fed wird die Situation durch die Wahl kompliziert. Investoren wollen wissen, wie sich die von Donald Trump, dem designierten Präsidenten, vorgeschlagene Steuer- und Zollpolitik auf die Zinsaussichten des FOMC auswirken wird. Wenn die Republikaner die Kontrolle über das Weiße Haus und möglicherweise beide Kammern des Kongresses übernehmen, glauben wir, dass mehrere Fed-Banker zur Zurückhaltung aufrufen und auf ein langsameres Tempo bei den Zinssenkungen drängen werden. Das Währungspaar GBPUSD hat den seit April dieses Jahres anhaltenden Aufwärtstrend zunichte gemacht und damit einen unsicheren Boden für die heutigen Entscheidungen Im Moment scheint der wichtige Unterstützungspunkt weiterhin der Bereich des 50-Tage-EMA (blaue Kurve) im Bereich von 1.304 zu sein, wo wir einen doppelten Test gesehen haben. Die lokale Unterstützung bleibt unterdessen der 200-Tage-EMA (goldene Kurve auf dem Diagramm). Quelle: xStation5 von XTB    2024 KENNT EINEN SIEGER! AUSGEZEICHNET vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de!

