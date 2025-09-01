Gold Prognose: Preisentwicklung zum Wochenstart Der Gold Preis setzte seine starke Rallye am Montag, den 1. September, fort. Nach dem Rekordhoch vom Freitag bei rund $3.552 je Unze wird Gold aktuell nahe $3.580 gehandelt – und nähert sich damit dem Allzeithoch aus April. Viele Anleger fragen sich: Wie lautet die aktuelle Gold Prognose und was treibt den Gold Preis nach oben? ►Gold WKN: 965515 | ISIN: XC0009655157 | Ticker: Gold Haupttreiber für den Gold Preis Erwartungen an eine Fed-Zinssenkung Der wichtigste Faktor für die jüngste Bewegung im Gold Preis ist die Erwartung einer Zinssenkung durch die US-Notenbank im September. Der Markt bewertet die Wahrscheinlichkeit einer 25-Basispunkte-Senkung mittlerweile mit 85–87 %. Aussagen von Mary Daly und Jerome Powells Rede in Jackson Hole verstärkten diese Erwartungen. Auch die PCE-Inflationsdaten vom Freitag zeigten keine neue Preisgefahr – ein positives Signal für Gold. Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Politische Spannungen um die Federal Reserve Zusätzlich stützt die Unsicherheit rund um Präsident Trumps Versuch, Fed-Gouverneurin Lisa Cook zu entlassen, die Nachfrage nach Gold. Eine mögliche Einschränkung der Unabhängigkeit der Federal Reserve sorgt für Vertrauen in Gold als sicheren Hafen. Laut Commerzbank zeigt sich dies auch in steigenden ETF-Zuflüssen. Schwäche des US-Dollars Ein schwächerer US-Dollar bietet Rückenwind für den Gold Preis. Der Euro notiert aktuell über 1,17, den höchsten Stand seit dem 25. August. Im Monatsvergleich hat der Dollar im August rund 2 % nachgegeben – ein klarer Vorteil für die Gold Prognose. Zentralbankkäufe als Fundament Ein weiterer stabiler Faktor sind die starken Goldkäufe durch Zentralbanken. 2025 werden rund 1.000 Tonnen erwartet, wobei die Prognose des World Gold Council eher bei 800 Tonnen liegt. In jedem Fall bleibt die Nachfrage stark – unterstützt durch ETF-Käufe. Banken und Analysten: Gold Prognose bis 2026 Goldman Sachs : Jahr-Ende 2025 Ziel bei $3.700, Rezessionsszenario bis $3.880.

J.P. Morgan : $3.675 im Q4 2025, Anstieg bis $4.000 im Q2 2026.

HSBC: Durchschnittliche Gold Prognose 2025 bei $3.215 (Spanne $3.100–$3.600). Diese Einschätzungen unterstreichen die positive Gold Prognose für die kommenden Quartale. Technische Analyse: Gold Preis im Aufwärtstrend Charttechnisch zeigt Gold eine intakte Aufwärtsbewegung. Eine Dreiecksformation signalisiert ein Kursziel von $3.515. Wichtige Unterstützungen liegen bei $3.420–$3.430, gestützt durch die Konsolidierung der letzten Monate. Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 01.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Fazit: Gold Prognose bleibt positiv Die Kombination aus Zinssenkungserwartungen, politischer Unsicherheit, schwächerem US-Dollar und robusten Zentralbankkäufen treibt den Gold Preis weiter nach oben. Analysten sehen mittelfristig Potenzial bis $4.000 – die Gold Prognose bleibt somit klar bullisch. GEWUSST WIE! Auch an der Börse! Die aktuelle Wissensreihe von XTB bei YouTube! 21 Börsen-Tutorials für alle Anfänger und Einsteiger.

