Chart des Tages 🔴GOLD (02.04.2025)

Gold legt heute um 0,60 % zu, gleicht damit die gestrigen Verluste aus und √ľbersteigt erneut die Marke von 3130 USD pro Unze. Der Anstieg ist nat√ľrlich auf die Rekordunsicherheit auf dem Markt zur√ľckzuf√ľhren, da der Zeitpunkt der Ank√ľndigung der US-Z√∂lle n√§her r√ľckt

‚ĖļGold WKN: 965515 | ISIN: XC0009655157 | Ticker: Gold

Der Hauptgrund f√ľr die j√ľngsten Goldgewinne ist die wachsende Unsicherheit auf den globalen M√§rkten, die vor allem durch die Handelspolitik von US-Pr√§sident Donald Trump angeheizt wird. Erst letzte Woche, am 26. M√§rz 2025, k√ľndigte Trump einen Zoll von 25 % auf importierte Fahrzeuge an, der bald in Kraft treten soll, was die Angst vor einem umfassenderen Handelskrieg sch√ľrt Da f√ľr heute, den 2. April 2025, die Ank√ľndigung weiterer Vergeltungsma√ünahmen erwartet wird, fl√ľchten Anleger in Gold, um sich gegen wirtschaftliche Instabilit√§t und eine m√∂gliche Konjunkturabschw√§chung abzusichern. In der Vergangenheit hat sich Gold in Zeiten geopolitischer und wirtschaftlicher Turbulenzen gut entwickelt, und die aktuellen Zolldrohungen ‚Äď in Kombination mit Vergeltungsma√ünahmen von L√§ndern wie Kanada, Mexiko und China ‚Äď verst√§rken diesen Effekt

Die Zentralbanken, insbesondere in Entwicklungsl√§ndern wie China und Russland, spielen eine bedeutende Rolle bei der Gestaltung der Goldnachfrage. Diese Banken erh√∂hen ihre Reserven nicht nur, um sich vor globalen Marktturbulenzen zu sch√ľtzen, sondern auch, um ihre Abh√§ngigkeit vom US-Dollar zu verringern.

Die heute erwartete Ank√ľndigung neuer Z√∂lle k√∂nnte den aktuellen Aufw√§rtstrend entweder st√§rken oder schw√§chen. Erw√§hnenswert sind die j√ľngsten Worte des US-Finanzministers Bessent, der erkl√§rte, dass die Z√∂lle als Begrenzung fungieren werden Diese Z√∂lle stellen eine Obergrenze dar, und die betroffenen L√§nder k√∂nnen sp√§ter Schritte unternehmen, um sie zu senken. Wenn wir diesen Standpunkt vertreten, k√∂nnte der 2. April den H√∂hepunkt der Handelsspannungen zwischen den USA und ihren anderen Partnern markieren. Infolgedessen k√∂nnten wir eine Entspannung auf den M√§rkten und eine R√ľckkehr zu risikoreicheren Anlagen erwarten. Wenn die √úberraschung jedoch sehr negativ ausf√§llt und Trump eine weitere Eskalation anstrebt, k√∂nnte sich der aktuelle Trend fortsetzen.

Gold im Tageschart

Gold hat in den letzten Tagen an Wert gewonnen und durchbricht einen starken Aufw√§rtstrend. Die weitere Richtung h√§ngt direkt von der Reaktion des Finanzmarktes auf die heutige Ver√∂ffentlichung der Zolls√§tze und dem Risiko einer weiteren Eskalation des Handelskrieges ab. In beiden Szenarien ist mit einer erh√∂hten Volatilit√§t zu rechnen, und die Schl√ľsselzone ist die obere Grenze des aufsteigenden Kanals, die derzeit bei etwa 3080 USD liegt.

Quelle: xStation5 von XTB

 

DEUTSCHE und US AKTIEN kommissionsfrei handeln: