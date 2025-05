CHART des Tages🔴 Gold (07.05.2025)

Der Goldpreis gab am Mittwoch um 1,12 % auf 3.391,56 USD pro Unze nach und beendete damit seinen zweitägigen Aufwärtstrend, da die Nachricht von den bevorstehenden Handelsgesprächen zwischen den USA und China die Risikobereitschaft ankurbelte und die Nachfrage nach sicheren Anlagen dämpfte. Damit liegt das gelbe Metall mehr als 100 USD unter seinem im April erreichten Rekordhoch. Handelsgespräche lösen Risiko-Rally aus US-Finanzminister Scott Bessent und Handelsbeauftragter Jamieson Greer werden diese Woche in der Schweiz mit dem chinesischen Vizepremier He Lifeng zusammentreffen. Dies sind die ersten hochrangigen Gespräche seit Präsident Trump im April umfassende Zölle gegen China verhängt hat. Während Washington sich optimistisch über „produktive Gespräche“ äußerte, blieb Peking vorsichtig und verwies auf ein Sprichwort, wonach Taten mehr sagen als Worte. Die Nachricht von den Gesprächen beflügelte die US-Aktienfutures und die asiatischen Märkte, wobei die S&P 500-Futures um 0,6 % stiegen. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen Demokonto xStation App herunterladen xStation App herunterladen Geopolitische Spannungen überschattet Selbst die Eskalation des militärischen Konflikts zwischen den Atommächten Indien und Pakistan konnte die Anleger nicht in den sicheren Hafen Gold treiben, da der Fokus des Marktes weiterhin auf den Handelsentwicklungen lag. Pakistan meldete, als Vergeltung für die indischen Militärschläge vom Mittwoch fünf indische Flugzeuge abgeschossen und Soldaten gefangen genommen zu haben. Fed-Entscheidung steht bevor Es wird allgemein erwartet, dass die US-Notenbank Fed bei ihrer heutigen Sitzung die Zinsen unverändert lassen wird, obwohl Präsident Trump wiederholt Zinssenkungen gefordert hat. Fed-Vertreter haben betont, dass zunächst abgewartet werden müsse, wie sich die kürzlich eingeführten Handelspolitiken auf die Wirtschaft auswirken. Die Märkte preisen derzeit eine Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung im Juni von nur 33 % ein, nach 64 % vor einem Monat. Gold auf beeindruckendem Kurs für 2025 Trotz des heutigen Rückgangs ist der Goldpreis in diesem Jahr um fast 30 % gestiegen, da Anleger angesichts der durch Trumps aggressive Handels- und Geopolitik ausgelösten Marktvolatilität nach sicheren Anlagen suchten. Der Anstieg des Edelmetalls wurde auch durch die spekulative Nachfrage in China und Käufe der Zentralbanken unterstützt. Gold im Tageschart Gold wird unter den jüngsten Höchstständen gehandelt, wobei Bären eine erneute Prüfung der 3.228-Dollar-Marke – die mit dem 30-Tage-SMA übereinstimmt – ins Auge fassen und möglicherweise das zuvor erreichte Hoch bei 3.140 Dollar anvisieren, das mit dem 50-Tage-SMA zusammenfällt. Der RSI zeigt eine versteckte bärische Divergenz und bildet niedrigere Hochs, während der Kurs höhere Hochs erreicht. Unterdessen steht der MACD kurz vor einem bullischen Crossover, was auf eine mögliche Unentschlossenheit hindeutet.

