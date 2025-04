Chart des Tages 🔴 Gold (11.04.2025)

Die Goldpreise stiegen am Freitag auf neue Rekordhöhen, wobei der Spotpreis für Gold um mehr als 1 % auf 3.207,20 $ pro Unze stieg, da die eskalierenden Handelsspannungen zwischen den USA und China Investoren in sichere Anlagen treiben. ►Gold WKN: 965515 | ISIN: XC0009655157 | Ticker: Gold Handelskrieg befeuert Rekordrally Das Edelmetall hat in dieser Woche einen enormen Wertzuwachs verzeichnet, da Präsident Trump Zölle in Höhe von 145 % auf chinesische Waren verhängt hat, während China mit Zöllen in Höhe von 84 % zurückschlug. Dieser erbitterte Schlagabtausch hat zu einer erheblichen Marktvolatilität geführt, da Investoren Risikoanlagen und US-Staatsanleihen zugunsten traditioneller sicherer Häfen aufgeben. Gold-Futures für Juni-Lieferung stiegen um 1,7 % auf 3.231,69 $/oz und verlängerten damit den beeindruckenden Gewinn des Metalls von 20 % seit Jahresbeginn. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Dollarschwäche verstärkt Gewinne Die unerwartet schwachen Inflationsdaten aus den USA haben den Dollar geschwächt und die Erwartungen an Zinssenkungen der Federal Reserve im Jahr 2025 erhöht. Diese Währungsschwäche, in Kombination mit dem zurückhaltenden Ausblick der Fed vor dem Hintergrund zunehmender Handelsspannungen, hat ideale Bedingungen für den Anstieg des Goldpreises geschaffen. Der SPDR Gold Shares ETF (GLD) verzeichnete mit einem Anstieg von 2,8 % auf 282,82 US-Dollar den größten prozentualen Anstieg an einem Tag seit Oktober 2023. Der Markt preist drei Zinssenkungen in den USA ein, wobei die Wahrscheinlichkeit einer vierten Zinssenkung bei 50 % liegt. Quelle: Bloomberg L.P. Zentralbankkäufe stützen die Preise Während Inflationssorgen und geopolitische Unsicherheit traditionell den Goldpreis treiben, stellen die Analysten von BofA Securities fest, dass sich die Käufe der Zentralbanken als Hauptkatalysator für die aktuelle Erholung herausgestellt haben. Diese institutionellen Käufe, gekoppelt mit erhöhten Zuflüssen in physische goldgedeckte ETFs, spiegeln die wachsende Besorgnis über die Wirtschaftspolitik der USA und mögliche Herausforderungen für den Status des Dollars als Reservewährung wider. Goldminenaktien haben sich sogar besser entwickelt als das Metall selbst: Agnico Eagle Mines legte um 35 % zu, Newmont um 29 % und Barrick Gold um 21 % im Jahr 2025, da Investoren angesichts des steigenden Goldpreises nach Möglichkeiten suchen, sich in der betrieblichen Hebelwirkung zu engagieren. Gold im Tageschart Gold wird derzeit auf einem Allzeithoch um die 3.200 $ gehandelt. Bären könnten versuchen, das zuvor erreichte Hoch von 3.140 $ erneut zu testen, mit einer möglichen Bewegung in Richtung der 30-Tage-SMA. Der RSI ist auf dem besten Weg, eine rückläufige Divergenz zu bilden, die ein niedrigeres Hoch anzeigt, während der Preis ein höheres Hoch erreicht. Unterdessen bleibt der MACD nach einem kürzlichen bullischen Crossover eng.

Quellen: xStation5 von XTB   ZINSEN VOM BROKER - direkt auf dem Handelskonto Täglich verfĂĽgbar! Monatlich ausgeschĂĽttet! Zinsen fĂĽr die "Pause" bis zum nächsten Trade Â

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 69% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.