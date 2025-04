Gold legt heute aufgrund der Unsicherheit an den Märkten, die das Risiko eines Wechsels in der Führung der US-Notenbank ernsthaft einpreisen, um weitere 1,6 % zu. Der Preis des Edelmetalls erreichte heute 3.500 USD pro Unze und damit ein historisches Hoch. ► Gold WKN: 965515 | ISIN: XC0009655157 | Ticker: GOLD Gold hat den besten Jahresstart seit mindestens 10 Jahren hingelegt. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen Demokonto xStation App herunterladen xStation App herunterladen

Der frühe Handel hat uns auch eine allgemeine Schwäche des US-Dollars beschert, obwohl er in den letzten Minuten wieder etwas an Boden gutmachen konnte.

Am Freitag erklärte Donald Trump, dass er FED-Chef Powell entlassen könnte, wenn er wirklich wolle, und der Vorsitzende des Nationalen Wirtschaftsrats, Hassett, erklärte, dass Trump dies auch vorhabe. Trump versucht bereits seit einiger Zeit, Powell unter Druck zu setzen, indem er darauf hinweist, dass es derzeit „keine Inflation“ in den USA gibt und die Zinsen schon längst hätten gesenkt werden müssen. Der Markt reagiert auf diese Wendung und sieht darin einen weiteren Ausdruck der „Unberechenbarkeit“ des Präsidenten. Die Unabhängigkeit der Zentralbank ist jedoch gesetzlich garantiert, weshalb eine Entlassung Powells nach wie vor unrealistisch erscheint. Es sei daran erinnert, dass Trump bis zum 15. Mai 2026 auf Powells regulären Rücktritt warten muss. Gold profitiert stark von dieser Situation, nicht nur als „Anti-Dollar“-Anlage, sondern auch als „sicherer Hafen“ in Zeiten eskalierender geopolitischer Spannungen oder politischer Veränderungen. Heute erreicht das Edelmetall mit rund 3.500 US-Dollar neue historische Höchststände. Wie bereits erwähnt, hat Gold einen hervorragenden Start ins Jahr hingelegt. Betrachtet man die Dynamik, gemessen am RSI-Indikator, so liegt dieser derzeit bei über 80 Punkten und damit auf dem höchsten Stand seit Ende 2024. Der Aufwärtstrend bleibt stabil, obwohl angesichts des Ausmaßes der Zuwächse Korrekturen nach unten nicht ausgeschlossen sind. Quelle: xStation5 von XTB DEUTSCHE und US AKTIEN kommissionsfrei handeln Weltweite Aktien handeln, ohne an hohe Ordergebühren denken zu müssen!

