Silber Prognose & Chart des Tages – Gold-Futures im Abwärtstrend | XTB Analyse

Das Wichtigste in Kürze Gold verlängert Verluste trotz Kaufs bei Kursrückgängen zu Beginn des Handels.

Futures fielen um mehr als 6,5 % in nur 24 Stunden, nachdem sie neue Rekordhöhen erreicht hatten.

Gewinnmitnahmen und eine verbesserte Risikostimmung verstärken den Verkaufsdruck.

Die Gold-Futures setzten ihre Rekordverluste fort und fielen um rund 0,3 % auf etwa 4.090–4.110 $/oz, während heutige „Dip Buyer“ Schwierigkeiten hatten, die schwächere Risikostimmung zu kompensieren. Sorgen über Überbewertungen und eine neue Welle von Gewinnmitnahmen führten zu Abflüssen aus sicheren Häfen – ein Trend, der auch die aktuelle Silber Prognose beeinflusst. Mit nachlassenden geopolitischen Spannungen und wachsender Aufmerksamkeit für Unternehmensgewinne steht die Dynamik bei Edelmetallen auf dem Prüfstand. ► Gold WKN: 965515 | ISIN: XC0009655157 | Ticker: Gold Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 22.10.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance.Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Technische Analyse – Chart des Tages Gold weitete seinen Abverkauf in der frühen Handelssitzung aus, bevor die Verluste knapp oberhalb der 30-Tage-EMA (EMA30, hellviolett) zum Stillstand kamen. Investoren nutzten die Gelegenheit zum Nachkauf. Der Relative Strength Index (RSI) blieb seit Anfang September über 70 und damit überkauft – ein klassisches Signal für mögliche kurzfristige Korrekturen.

Quelle: xStation5 Faktoren, die Gold und Silber heute bewegen 1. Gewinnmitnahmen und überkaufte Bedingungen Seit Mitte August erlebte Gold eine beispiellose Rallye – ein Anstieg um fast 60 % im Jahresvergleich. Diese rasante Entwicklung führte zu überkauften technischen Indikatoren wie dem 14-Tage-RSI. Viele Anleger nutzten die Gelegenheit, Gewinne mitzunehmen, Long-Positionen zu schließen und Stop-Loss-Orders auszulösen – was die Korrektur beschleunigte.

👉 Auswirkung auf Silber: Auch die Silber Prognose deutet kurzfristig auf eine Konsolidierungsphase hin, da Anleger Risikopositionen im Edelmetallsektor reduzieren. 2. Verbessertes Risiko-Sentiment Positive Signale von den US-China- und US-Indien-Handelsgesprächen, kombiniert mit einer Entspannung geopolitischer Spannungen, verringern die Nachfrage nach sicheren Häfen wie Gold und Silber.

Auch die US-Regierungsstilllegung (Shutdown) scheint die Märkte kaum zu belasten, da Anleger auf eine baldige Einigung setzen. Diese Entwicklung stärkt die Risikobereitschaft und lenkt Kapitalströme in Aktien und höher verzinste Anlagen.

👉 Folge für Silber: Das Edelmetall bleibt kurzfristig unter Druck, da Anleger vorerst wieder stärker auf Risikoanlagen setzen. 3. Long-Liquidation im Futures-Markt Rekordhandelsvolumen bei Gold-Futures bei gleichzeitig sinkendem Open Interest deuten auf Long-Liquidationen hin. Große Marktteilnehmer sicherten Gewinne, wodurch Stop-Orders ausgelöst und die Abwärtsdynamik beschleunigt wurden.

👉 Silber Prognose: Ein ähnliches Verhalten könnte auch beim Silberpreis auftreten, falls weitere Gewinnmitnahmen folgen. Fazit: Silber Prognose & Chart des Tages Während Gold aktuell eine Korrektur durchläuft, bleibt die Silber Prognose kurzfristig neutral bis leicht bärisch. Beide Edelmetalle reagieren empfindlich auf das sich verbessernde Marktsentiment und die nachlassende Nachfrage nach sicheren Anlagen.

Langfristig könnten jedoch erneute geopolitische Unsicherheiten oder Zinssenkungserwartungen wieder Auftrieb geben – sowohl für Gold als auch Silber. AKTIEN kommissionsfrei handeln PLUS Gratisaktie für Neukunden: Weltweit Aktien kommissionsfrei* handeln mit XTB!

Jetzt für Neukunden als Aktion zusätzlich eine Gratiskaktie erhalten

Details und Teilnahmebedingungen über den Link

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS für CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.