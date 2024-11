Chart des Tages 🔴 Gold (22.11.2024)

Der Goldpreis stieg heute auf 2.694 US-Dollar und verzeichnete damit den größten wöchentlichen Anstieg seit Oktober 2023. Der bemerkenswerte Anstieg um 4,9 % ist auf die verschärften geopolitischen Spannungen und die sich verändernden geldpolitischen Erwartungen zurückzuführen. Die Erholung des Edelmetalls war besonders bemerkenswert, da es inmitten der eskalierenden Konflikte zwischen Russland und der Ukraine fünf aufeinanderfolgende Kursgewinne verzeichnete. Der Markt erhielt einen deutlichen Schub, nachdem berichtet wurde, dass Russland eine neue ballistische Hyperschall-Mittelstreckenrakete auf die ukrainische Region Dnipro abgefeuert hat, was eine ernsthafte Eskalation des 33 Monate andauernden Konflikts darstellt. Diese Entwicklung, in Verbindung mit der Entscheidung der Biden-Regierung, der Ukraine den Einsatz von in den USA hergestellten Waffen für Tiefschläge in Russland zu gestatten, hat die Nachfrage nach sicheren Häfen erheblich erhöht. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen  Marktimplizierte Zinssenkungen. Quelle: Bloomberg  Die zinsbullischen Kommentare des Präsidenten der Federal Reserve Bank of Chicago, Austan Goolsbee, verliehen dem Aufwärtstrend des Goldpreises zusätzlichen Schwung. Goolsbee deutete an, dass die Zinssätze „ein gutes Stück niedriger“ ausfallen könnten, und zeigte sich zuversichtlich, dass die Inflation sich in Richtung des Ziels der Fed bewegen werde. Laut Bloomberg preisen die Marktteilnehmer nun eine Zinssenkung um 25 Basispunkte im Dezember mit einer Wahrscheinlichkeit von 56 % ein. Das Edelmetall hat in diesem Jahr eine bemerkenswerte Widerstandsfähigkeit bewiesen und trotz der Dollarstärke und gemischter US-Arbeitsmarktdaten einen Zuwachs von 30 % verzeichnet. Der Bericht vom Donnerstag zeigte, dass die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung auf 213.000 gesunken sind, ein Siebenmonatstief, und damit die Erwartungen der Ökonomen von 220.000 übertroffen hat. Das Interesse der Institutionen ist nach wie vor groß, und der SPDR Gold Trust, der weltweit größte goldgedeckte ETF, meldete einen Anstieg der Bestände um 0,29 % auf 877,97 Tonnen. Mit Blick auf die Zukunft bleiben die Aussichten der großen Finanzinstitute für 2025 optimistisch, und sowohl Goldman Sachs als auch UBS haben kürzlich positive Prognosen abgegeben. Der Markt wird die bevorstehenden Daten zur US-Konsumentenstimmung und die Äußerungen der Fed-Gouverneurin Michelle Bowman zur weiteren Ausrichtung der Geldpolitik genau beobachten. Der breitere Edelmetallkomplex hat ebenfalls von der positiven Stimmung profitiert, wobei Silber auf 31,06 $ pro Unze und Palladium auf 1.040,85 $ stiegen, während Platin stabil blieb. Alle verzeichneten angesichts der gestiegenen geopolitischen Prämie wöchentliche Gewinne.  Gold im Tageschart Gold profitiert von einem Aufwärtstrend und nähert sich dem Widerstand bei 61,8 % Fibonacci-Retracement-Level. Gestern schloss es über dem 50-Tage-SMA und heute wird es über dem 30-Tage-SMA gehandelt. Der RSI zeigt eine bullische Divergenz und der MACD gab gestern ein Kaufsignal aus. Damit die Bären die Kontrolle zurückerlangen können, wäre das 38,2 % Fibonacci-Retracement-Level der entscheidende Wert. Quelle: xStation5 von XTB    2024 KENNT EINEN SIEGER! AUSGEZEICHNET vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de!

