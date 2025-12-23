Das Wichtigste in Kürze GOLD aktuell weiter im Rally Modus

Der Goldpreis nimmt Anlauf auf die 4.500er USD-Marke

Goldpreis vor neuem Rekordhoch - Gold Analyse zur aktuellen Rally - Charttechnische Analyse Der Goldpreis setzt seine dynamische Aufwärtsbewegung fort und verzeichnete zuletzt einen Anstieg von 0,82 %. Kurzzeitig näherte sich der Goldkurs einem weiteren wichtigen Meilenstein bei 4.500 USD je Unze und erreichte ein Tageshoch von 4.495 USD. Damit bleibt Gold klar im Fokus der Anleger und bestätigt seine Rolle als bevorzugter sicherer Hafen. Die anhaltende Gold-Rally wird vor allem durch eine stark gestiegene Nachfrage nach sicheren Anlagen getragen. Ausschlaggebend sind die zunehmenden geopolitischen Unsicherheiten, insbesondere die Spannungen zwischen den USA und Venezuela sowie weitere internationale Konfliktherde. Diese Entwicklungen dämpfen die Risikobereitschaft an den Finanzmärkten und stützen den Goldpreis nachhaltig. ► Gold WKN: 965515 | ISIN: XC0009655157 | Ticker: GOLD Zusätzlich positionieren sich Investoren zunehmend für eine gemäßigtere Geldpolitik der US-Notenbank (Fed) im Jahr 2026.

Rückenwind erhält diese Erwartung durch die jüngsten US-Inflationsdaten, die unter den Prognosen lagen. Sinkende Inflation erhöht die Wahrscheinlichkeit geldpolitischer Lockerungen – ein klassisch positives Umfeld für Gold. Technische Gold Analyse: Wichtiger Widerstand überwunden Aus technischer Sicht liefert die aktuelle Gold Analyse ebenfalls ein konstruktives Bild. Die Gold-Futures haben den wichtigen Widerstandsbereich bei 4.350 USD nachhaltig überwunden und sich damit erneut in den bestehenden Aufwärtskanal eingeordnet. Das Halten dieses Niveaus ist entscheidend, um die Fortsetzung der Rally zu bestätigen. Gleichzeitig senkt die Aussicht auf weitere Zinssenkungen die Opportunitätskosten für das Halten von Gold im Vergleich zu verzinslichen Anlagen. Unterstützt wird der Goldpreis zudem durch anhaltende Zentralbankkäufe, insbesondere aus Schwellenländern, sowie durch ein wachsendes Interesse von Privatanlegern. Diese Faktoren sorgen für eine strukturell hohe Nachfrage und stärken das langfristig bullishe Marktumfeld. Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 23.12.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. GOLD GEHEBELT HANDELN mit Gold CFD auf steigende und fallende Kurse setzen

