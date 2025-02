Chart des Tages 🔴 Gold (25.02.2025)

Gold setzte seinen bemerkenswerten Anstieg in dieser Woche fort und erreichte kurzzeitig ein Allzeithoch von 2.956,19 $ pro Unze, bevor es sich leicht zurückzog und bei 2.937,65 $ gehandelt wurde. Das Edelmetall hat seit Jahresbeginn beeindruckende 12,3 % und in den letzten zwölf Monaten etwa 44 % zugelegt und damit in dieser Zeit erhöhter wirtschaftlicher Unsicherheit die meisten traditionellen Anlageklassen übertroffen. ►Gold WKN: 965515 | ISIN: XC0009655157 | Ticker: Gold Rezessionsängste befeuern die Nachfrage nach sicheren Häfen Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Am Montag kam es am Handelstag zu einer entscheidenden Verschiebung in der Marktnarrative von „verzögerter wachstumsfördernder Politik“ hin zu Bedenken, dass die Maßnahmen der neuen US-Regierung „möglicherweise beginnen, echten wirtschaftlichen Schaden anzurichten“. Diese Stimmungsänderung wurde durch den unerwartet schwachen Dienstleistungs-PMI vom Freitag katalysiert, der den Citi Economic Surprise Index auf den negativsten Stand seit September 2024 trieb. Die enttäuschenden Daten haben in Verbindung mit der DOGE-Kostensenkungsinitiative der Regierung und den Plänen, die Belegschaft der Regierung drastisch zu reduzieren, berechtigte Bedenken hinsichtlich der Staatsausgaben aufkommen lassen. Erwartete Renditen für Staatsanleihen und Geldpolitik Die Renditen für 10-jährige US-Staatsanleihen sind auf den niedrigsten Stand seit mehr als zwei Monaten gefallen (4,34 %), da die Anleger zunehmend auf zuvor erfolgte Zinssenkungen der Federal Reserve setzen. Die Swap-Märkte rechnen nun damit, dass die nächste Lockerung durch die Fed etwa zwei Monate früher als noch letzte Woche vorhergesagt eintreten wird, wobei für 2025 Zinssenkungen von etwa 53 Basispunkten eingepreist sind. Die monatliche Auktion des Finanzministeriums für zweijährige Schuldverschreibungen stieß bei indirekten Bietern auf eine Rekordnachfrage, was ein starkes Vertrauen in künftige Zinssenkungen signalisiert. Erwartete Zinssenkungen. Quelle: Bloomberg L.P. ETF-Zuflüsse beschleunigen Die Goldrallye hat durch das erneute Interesse an goldgedeckten börsengehandelten Fonds zusätzlichen Schwung erhalten. In der vergangenen Woche gab es die größten Nettozuflüsse seit 2022, wobei Analysten der ANZ Banking Group „einen erkennbaren Anstieg der physischen Zuflüsse in goldgedeckte börsengehandelte Fonds“ feststellten. Diese institutionellen Käufe bieten weitere technische Unterstützung für den Aufwärtstrend von Gold. Die psychologische Barriere von 3.000 US-Dollar Mit acht aufeinanderfolgenden Wochen mit Gewinnen – die beste Serie seit 2020 – nähert sich Gold der psychologisch wichtigen 3.000-Dollar-Marke. Technische Analysten von RHB Retail Research gehen davon aus, dass die Bullen trotz des leichten Verkaufsdrucks am Montag auf der Grundlage des Tagescharts die „Oberhand“ behalten.  GOLD im Tageschart Gold wird unter seinem ATH nahe dem zuvor erreichten Höchststand von 2.937 $ gehandelt. Bullen werden versuchen, ein neues Hoch zu erreichen, während Bären versuchen werden, das 23,6 % Fibonacci-Retracement-Level bei 2.856 $ erneut zu testen. Bei Erfolg könnte der 30-Tage-SMA bei 2.832 $ getestet werden. Der RSI steht kurz davor, eine rückläufige Divergenz zu bilden, nachdem er sich aus der überkauften Zone herausbewegt hat. Der MACD hat ein Verkaufssignal gegeben und beginnt sich zu verbreitern. Quelle: xStation5 von XTB  ZINSEN VOM BROKER - direkt auf dem Handelskonto Täglich verfügbar! Monatlich ausgeschüttet! Zinsen für die "Pause" bis zum nächsten Trade!

