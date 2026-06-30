CHART des Tages 🔴Gold (30.06.2026)

Der Goldpreis befindet sich aktuell in einer ausgeprägten Korrekturphase. Seit Ende Januar hat das Edelmetall rund 30 % an Wert verloren, seit dem Höhepunkt der geopolitischen Spannungen im Nahen Osten beläuft sich das Minus auf rund 24 %. Dennoch sehen viele Analysten keinen Bruch des langfristigen Aufwärtstrends. Im Gegenteil: Goldman Sachs geht weiterhin davon aus, dass Gold mittelfristig und langfristig erhebliches Aufwärtspotenzial besitzt.

Für Anleger und Trader liefert die aktuelle Gold Prognose wichtige Hinweise darauf, welche fundamentalen Faktoren den Goldpreis künftig bewegen könnten. Gleichzeitig eröffnet das erhöhte Kursmomentum interessante Möglichkeiten im CFD Trading, sowohl auf der Long- als auch auf der Short-Seite.

► Gold WKN 965515 | ISIN XC0009655157 | Ticker: GOLD

📈 Gold Prognose: Warum Goldman Sachs weiter auf steigende Goldpreise setzt

Trotz der jüngsten Kursverluste bleibt Goldman Sachs für Gold optimistisch.

Die wichtigsten Argumente:

📈 Kursziel von 4.900 US-Dollar je Unze bis Ende 2026

🏦 Strukturelle Nachfrage durch Zentralbanken

🌍 Diversifizierung der Währungsreserven vieler Schwellenländer

🛡️ Gold bleibt ein wichtiger Absicherungsbaustein gegen geopolitische Risiken

Nach Einschätzung der Analysten sind die fundamentalen Treiber des langfristigen Aufwärtstrends weiterhin intakt.

🌍 Zentralbanken bleiben der wichtigste Kurstreiber

Ein wesentlicher Faktor für die Gold Prognose ist die anhaltend hohe Nachfrage der Notenbanken.

Besonders bemerkenswert:

🏦 45 % der Zentralbanken planen laut World Gold Council, ihre Goldreserven innerhalb der nächsten zwölf Monate weiter auszubauen.

🌎 Vor allem Schwellenländer setzen verstärkt auf Gold als Bestandteil ihrer Währungsreserven.

💰 Hintergrund sind geopolitische Unsicherheiten und die zunehmende Diversifizierung weg vom US-Dollar.

Diese Entwicklung sorgt für eine stabile strukturelle Nachfrage am Goldmarkt.

🏦 Warum der Goldpreis aktuell dennoch unter Druck steht

Kurzfristig belasten mehrere Faktoren den Goldmarkt.

Im Fokus stehen:

📈 Erwartung einer restriktiveren Geldpolitik der US-Notenbank

💵 Höhere Anleiherenditen

📉 Abflüsse aus goldgedeckten ETFs

📊 Anhaltend hohe Inflationserwartungen

Steigende Realzinsen erhöhen die Attraktivität zinstragender Anlagen und setzen Gold kurzfristig unter Druck.

📊 Gold Prognose: Fed bleibt entscheidender Faktor

Goldman Sachs widerspricht den aktuellen Markterwartungen.

Die Bank geht davon aus:

🏦 Die Federal Reserve wird die Zinsen in diesem Jahr unverändert lassen.

📅 Ein Lockerungszyklus dürfte erst in der zweiten Hälfte des kommenden Jahres beginnen.

📈 Sinkende Realzinsen könnten anschließend wieder für steigende ETF-Zuflüsse sorgen.

Sollte dieses Szenario eintreten, könnte der Goldpreis neuen Rückenwind erhalten.

📉 Charttechnik: Diese Marken sollten Trader kennen

Auch aus technischer Sicht bleibt Gold spannend.

📈 Wichtiger Widerstand

🎯 4.400 US-Dollar (EMA200)

📉 Wichtige Unterstützung

📍 3.800 US-Dollar

Zudem nähert sich der EMA50 dem EMA200, wodurch ein sogenanntes Death Cross entstehen könnte. Historisch gilt dieses Signal jedoch nicht als verlässlicher Indikator für weitere Kursverluste und tritt häufig nach bereits erfolgten Korrekturen auf.

💹 CFD Trading: Chancen in beide Richtungen

Für aktive Marktteilnehmer bietet die aktuelle Situation interessante Möglichkeiten im CFD Trading.

Mögliche Szenarien:

📈 Bullisches Szenario

Sinkende Zinserwartungen

Erholung der ETF-Nachfrage

Fortgesetzte Käufe der Zentralbanken

📉 Bärisches Szenario

Weitere Zinserhöhungsfantasie

Steigende US-Renditen

Anhaltende Dollar-Stärke

Da CFDs sowohl steigende als auch fallende Kurse handelbar machen, können Trader flexibel auf neue Marktbewegungen reagieren. Gleichzeitig gilt: CFDs sind Hebelprodukte und mit hohen Risiken verbunden.

👀 Worauf Anleger jetzt achten sollten

Für die weitere Gold Prognose bleiben insbesondere folgende Faktoren entscheidend:

🏦 Aussagen der Federal Reserve

📊 Inflationsdaten aus den USA

🛢️ Entwicklung der Ölpreise

🌍 Käufe der Zentralbanken

💵 Entwicklung der US-Renditen

Diese Einflussfaktoren dürften die Richtung des Goldpreises in den kommenden Wochen maßgeblich bestimmen.

⚠️ Risiken für den Goldpreis

Anleger und Trader sollten folgende Risiken berücksichtigen:

📈 Unerwartet restriktive Geldpolitik der Fed

💵 Weiter steigende Realzinsen

📉 Anhaltende ETF-Abflüsse

🌍 Rückgang der Nachfrage institutioneller Investoren

Kurzfristig bleibt die Volatilität am Goldmarkt erhöht.

🧾 Fazit: Gold Prognose bleibt langfristig positiv

Die aktuelle Gold Prognose zeigt ein zweigeteiltes Bild. Kurzfristig belasten steigende Zinserwartungen, höhere Anleiherenditen und ETF-Abflüsse den Goldpreis. Langfristig sprechen jedoch die anhaltend hohe Nachfrage der Zentralbanken, geopolitische Unsicherheiten und die Aussicht auf künftig sinkende Realzinsen weiterhin für steigende Notierungen.

Für Anleger und Trader eröffnet das aktuelle Marktumfeld interessante Chancen. Insbesondere im CFD Trading können kurzfristige Schwankungen aktiv genutzt werden. Dennoch sollten Marktteilnehmer die erhöhte Volatilität sowie die Risiken des Hebelhandels stets berücksichtigen.