CHART des Tages 🔴Gold (30.06.2026)

- 🏦 Goldman Sachs bleibt optimistisch: Die Bank sieht den Goldpreis bis Ende 2026 bei 4.900 US-Dollar je Unze.
- 🌍 Zentralbanken bleiben Käufer: Die hohe Nachfrage der Notenbanken gilt als wichtigster langfristiger Kurstreiber.
- 📊 CFD Trading: Kurzfristig bestimmen Zinserwartungen, Inflation und die Charttechnik die Richtung des Goldpreises.
- 🏦 Goldman Sachs bleibt optimistisch: Die Bank sieht den Goldpreis bis Ende 2026 bei 4.900 US-Dollar je Unze.
- 🌍 Zentralbanken bleiben Käufer: Die hohe Nachfrage der Notenbanken gilt als wichtigster langfristiger Kurstreiber.
- 📊 CFD Trading: Kurzfristig bestimmen Zinserwartungen, Inflation und die Charttechnik die Richtung des Goldpreises.
Der Goldpreis befindet sich aktuell in einer ausgeprägten Korrekturphase. Seit Ende Januar hat das Edelmetall rund 30 % an Wert verloren, seit dem Höhepunkt der geopolitischen Spannungen im Nahen Osten beläuft sich das Minus auf rund 24 %. Dennoch sehen viele Analysten keinen Bruch des langfristigen Aufwärtstrends. Im Gegenteil: Goldman Sachs geht weiterhin davon aus, dass Gold mittelfristig und langfristig erhebliches Aufwärtspotenzial besitzt.
Für Anleger und Trader liefert die aktuelle Gold Prognose wichtige Hinweise darauf, welche fundamentalen Faktoren den Goldpreis künftig bewegen könnten. Gleichzeitig eröffnet das erhöhte Kursmomentum interessante Möglichkeiten im CFD Trading, sowohl auf der Long- als auch auf der Short-Seite.
► Gold WKN 965515 | ISIN XC0009655157 | Ticker: GOLD
📈 Gold Prognose: Warum Goldman Sachs weiter auf steigende Goldpreise setzt
Trotz der jüngsten Kursverluste bleibt Goldman Sachs für Gold optimistisch.
Die wichtigsten Argumente:
- 📈 Kursziel von 4.900 US-Dollar je Unze bis Ende 2026
- 🏦 Strukturelle Nachfrage durch Zentralbanken
- 🌍 Diversifizierung der Währungsreserven vieler Schwellenländer
- 🛡️ Gold bleibt ein wichtiger Absicherungsbaustein gegen geopolitische Risiken
Nach Einschätzung der Analysten sind die fundamentalen Treiber des langfristigen Aufwärtstrends weiterhin intakt.
🌍 Zentralbanken bleiben der wichtigste Kurstreiber
Ein wesentlicher Faktor für die Gold Prognose ist die anhaltend hohe Nachfrage der Notenbanken.
Besonders bemerkenswert:
- 🏦 45 % der Zentralbanken planen laut World Gold Council, ihre Goldreserven innerhalb der nächsten zwölf Monate weiter auszubauen.
- 🌎 Vor allem Schwellenländer setzen verstärkt auf Gold als Bestandteil ihrer Währungsreserven.
- 💰 Hintergrund sind geopolitische Unsicherheiten und die zunehmende Diversifizierung weg vom US-Dollar.
Diese Entwicklung sorgt für eine stabile strukturelle Nachfrage am Goldmarkt.
🏦 Warum der Goldpreis aktuell dennoch unter Druck steht
Kurzfristig belasten mehrere Faktoren den Goldmarkt.
Im Fokus stehen:
- 📈 Erwartung einer restriktiveren Geldpolitik der US-Notenbank
- 💵 Höhere Anleiherenditen
- 📉 Abflüsse aus goldgedeckten ETFs
- 📊 Anhaltend hohe Inflationserwartungen
Steigende Realzinsen erhöhen die Attraktivität zinstragender Anlagen und setzen Gold kurzfristig unter Druck.
📊 Gold Prognose: Fed bleibt entscheidender Faktor
Goldman Sachs widerspricht den aktuellen Markterwartungen.
Die Bank geht davon aus:
- 🏦 Die Federal Reserve wird die Zinsen in diesem Jahr unverändert lassen.
- 📅 Ein Lockerungszyklus dürfte erst in der zweiten Hälfte des kommenden Jahres beginnen.
- 📈 Sinkende Realzinsen könnten anschließend wieder für steigende ETF-Zuflüsse sorgen.
Sollte dieses Szenario eintreten, könnte der Goldpreis neuen Rückenwind erhalten.
📉 Charttechnik: Diese Marken sollten Trader kennen
Auch aus technischer Sicht bleibt Gold spannend.
📈 Wichtiger Widerstand
- 🎯 4.400 US-Dollar (EMA200)
📉 Wichtige Unterstützung
- 📍 3.800 US-Dollar
Zudem nähert sich der EMA50 dem EMA200, wodurch ein sogenanntes Death Cross entstehen könnte. Historisch gilt dieses Signal jedoch nicht als verlässlicher Indikator für weitere Kursverluste und tritt häufig nach bereits erfolgten Korrekturen auf.
💹 CFD Trading: Chancen in beide Richtungen
Für aktive Marktteilnehmer bietet die aktuelle Situation interessante Möglichkeiten im CFD Trading.
Mögliche Szenarien:
📈 Bullisches Szenario
- Sinkende Zinserwartungen
- Erholung der ETF-Nachfrage
- Fortgesetzte Käufe der Zentralbanken
📉 Bärisches Szenario
- Weitere Zinserhöhungsfantasie
- Steigende US-Renditen
- Anhaltende Dollar-Stärke
Da CFDs sowohl steigende als auch fallende Kurse handelbar machen, können Trader flexibel auf neue Marktbewegungen reagieren. Gleichzeitig gilt: CFDs sind Hebelprodukte und mit hohen Risiken verbunden.
👀 Worauf Anleger jetzt achten sollten
Für die weitere Gold Prognose bleiben insbesondere folgende Faktoren entscheidend:
- 🏦 Aussagen der Federal Reserve
- 📊 Inflationsdaten aus den USA
- 🛢️ Entwicklung der Ölpreise
- 🌍 Käufe der Zentralbanken
- 💵 Entwicklung der US-Renditen
Diese Einflussfaktoren dürften die Richtung des Goldpreises in den kommenden Wochen maßgeblich bestimmen.
⚠️ Risiken für den Goldpreis
Anleger und Trader sollten folgende Risiken berücksichtigen:
- 📈 Unerwartet restriktive Geldpolitik der Fed
- 💵 Weiter steigende Realzinsen
- 📉 Anhaltende ETF-Abflüsse
- 🌍 Rückgang der Nachfrage institutioneller Investoren
Kurzfristig bleibt die Volatilität am Goldmarkt erhöht.
🧾 Fazit: Gold Prognose bleibt langfristig positiv
Die aktuelle Gold Prognose zeigt ein zweigeteiltes Bild. Kurzfristig belasten steigende Zinserwartungen, höhere Anleiherenditen und ETF-Abflüsse den Goldpreis. Langfristig sprechen jedoch die anhaltend hohe Nachfrage der Zentralbanken, geopolitische Unsicherheiten und die Aussicht auf künftig sinkende Realzinsen weiterhin für steigende Notierungen.
Für Anleger und Trader eröffnet das aktuelle Marktumfeld interessante Chancen. Insbesondere im CFD Trading können kurzfristige Schwankungen aktiv genutzt werden. Dennoch sollten Marktteilnehmer die erhöhte Volatilität sowie die Risiken des Hebelhandels stets berücksichtigen.
Gold Chart (D1) Chartanalyse
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 30.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
SO SEHEN SIEGER AUS!
- XTB gilt als Qualitäts-Marktführer in Deutschland gemäß unseren aktuellen Awards!
- BESTER Online-Broker laut BÖRSE ONLINE 2026 + CFD Broker des Jahres laut Brokerwahl
- Viele weitere Awards in Deutschland unterstreichen das Bild
- Handeln Sie nicht irgendwo - Handeln Sie mit Vertrauen Aktien, ETF, Optionen und CFD bei XTB!
DAX Gewinner am Montag: RWE🔴 Kursentwicklung und Chartanalyse
Börse Aktuell: Europäische und US-Aktien legen zu – Morgan Stanley sieht Aufwärtspotenzial in Europa🔼
Delivery Hero Aktie im Fokus: Übernahmekampf eskaliert – Jetzt strategisch Aktien kaufen? 🛵
Nasdaq 100 Prognose & Analyse für den 30.06.26 - Aktuelle Einschätzung
Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte
Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.
Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.
Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!
Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.
XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.
RISIKOHINWEIS für CFD
CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 74% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.