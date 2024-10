Chart des Tages 🔴 Gold (30.09.2024)

Chart des Tages đź”´ Gold (30.09.2024)

Aktuelle Nachrichten zum Rohstoff Trading 🔴 Gold Handelsideen 🔴 Prognose & Ausblick

â–ş Gold ISIN: XC0009655157

Der Goldmarkt hat heute eine erhebliche Volatilität erlebt, wobei die Preise trotz eines leichten Rückgangs von 0,7 % in der Nähe ihrer Allzeithochs handelten. Dies geschieht vor dem komplexen Hintergrund globaler wirtschaftlicher Entwicklungen, geopolitischer Spannungen und sich verändernder geldpolitischer Erwartungen. Das Edelmetall wird derzeit bei etwa 2.630 $ pro Unze gehandelt, was leicht unter seinem jüngsten Allzeithoch von 2.685 $ liegt.

Die Widerstandsfähigkeit von Gold zeigt sich trotz der am Wochenende angekündigten zusätzlichen Konjunkturmaßnahmen in China. Die People's Bank of China hat die Banken aufgefordert, die Hypothekenzinsen für bestehende Wohnungsbaudarlehen bis Ende Oktober zu senken, wahrscheinlich um durchschnittlich 50 Basispunkte. Dieser Schritt, der darauf abzielt, den Immobiliensektor und die Wirtschaft des Landes insgesamt zu unterstützen, hatte unterschiedliche Auswirkungen auf den Goldpreis.

Die Entwicklung des US-Dollars war ein entscheidender Faktor für den Goldpreis. Der Dollar-Index (DXY) hält derzeit an seinen Korrekturaufschlägen fest, unterstützt durch die am Freitag veröffentlichten US-PCE-Inflationsdaten, die niedriger ausfielen als erwartet. Der Kernindex der persönlichen Konsumausgaben (PCE), der bevorzugte Inflationsmaßstab der Federal Reserve, stieg im Jahresvergleich um 2,7 % und nähert sich damit dem 2 %-Ziel der Zentralbank an.

Diese Inflationsdaten haben die Erwartungen des Marktes in Bezug auf deutliche Zinssenkungen durch die Federal Reserve beflügelt. Derzeit rechnen Händler mit einer Wahrscheinlichkeit von 42 %, dass der Leitzins im November um 50 Basispunkte gesenkt wird, gegenüber 54 % am Freitag. Diese Erwartungen an eine lockerere Geldpolitik waren ein wesentlicher Faktor für die jüngste Goldrallye. Der Rückgang der Erwartungen an einen weiteren "Jumbo Rate Cut" könnte ein Grund für die heutige Preisentwicklung sein.

Zu dem komplexen Marktbild kommen eskalierende geopolitische Spannungen im Nahen Osten hinzu. Am Wochenende setzte Israel seine Angriffe auf den Libanon fort und behauptete, eine weitere hochrangige Hisbollah-Führungskraft getötet zu haben. Der Iran, der die mächtige militante Gruppe unterstützt, hat Vergeltung geschworen und erklärt, dass der Mord „nicht unbeantwortet bleiben wird“. Diese Entwicklungen haben die globalen Unsicherheiten erhöht und könnten die Rolle von Gold als sicherer Hafen unterstützen.

Â

FĂĽr Trader und Investoren sind in den kommenden Tagen folgende SchlĂĽsselfaktoren zu beachten:

Die Rede des Vorsitzenden der US-Notenbank, Jerome Powell, im Laufe des heutigen Tages, die Einblicke in die geldpolitischen Aussichten der Zentralbank bieten könnte.

Die US-Beschäftigungsdaten dieser Woche, einschließlich der ADP-Zahlen und des US-Arbeitsmarktberichts Nonfarm Payrolls.

Jegliche weitere Entwicklungen im Nahostkonflikt.

Die Auswirkungen der chinesischen KonjunkturmaĂźnahmen auf die Stimmung in der Weltwirtschaft.

Der Goldpreis wird wahrscheinlich weiterhin empfindlich auf diese Entwicklungen sowie auf jegliche Ă„nderungen der geldpolitischen Erwartungen der US-Notenbank reagieren. Die jĂĽngste Erholung des Metalls hat Gold technisch in den ĂĽberkauften Bereich geschoben, was auf das Potenzial fĂĽr eine kurzfristige Korrektur hindeutet. Der allgemeine Trend bleibt jedoch bullish, unterstĂĽtzt durch geopolitische Unsicherheiten und Erwartungen einer lockereren Geldpolitik.

Gold Chartanalyse - D1

Gold wird heute um 0,7 % niedriger gehandelt. Der Hauptgrund dafĂĽr könnte die Stärke des US-Dollars sein. Die erste UnterstĂĽtzung fĂĽr Gold liegt bei 23,6 % Fibonacci-Retracement-Level, derzeit bei 2590 $, also 40 $ unter dem aktuellen Marktpreis. Es liegt auch in der Nähe des 15-Tage-SMA, was die Preisentwicklung unterstĂĽtzen könnte. Der RSI setzt seine bullische Divergenz fort und liegt derzeit knapp unter dem ĂĽberverkauften Niveau. Jede Bewegung ĂĽber 70 wĂĽrde erneut zu einem Anstieg des Goldpreises fĂĽhren. Der MACD verengt sich, bleibt aber ebenfalls bullish. Aus technischer Sicht wird die zuvor erwähnte UnterstĂĽtzung von 2590 $ eine wichtige Rolle spielen. Ein weiterer Abwärtstrend könnte eine Trendwende einleiten.Â

Quelle:Â xStation5Â von XTB

Â

2024 KENNT EINEN SIEGER!

Â

Â