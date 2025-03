Die asiatischen Aktienm√§rkte steigen heute nach besser als erwarteten Einzelhandelsums√§tzen in China. Andererseits sind die heutigen Gesamtdaten aus China gemischt, wobei der Hang Seng Enterprise Index (CHN.cash) versuchsweise ein wichtiges Widerstandsniveau um 8920 testet. ‚ĖļHSCEI (CHN.cash) WKN: 145734 | ISIN: HK0000004330 Quelle:¬†xStation5¬†von XTB Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto er√∂ffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen ¬† Bitters√ľ√üe Daten Das unerwartet hohe Einzelhandelsumsatzwachstum im Februar hebt die Stimmung der Anleger in der Region Asien-Pazifik sichtlich. Zu Beginn des Jahres 2025 steht China vor der entscheidenden Herausforderung, die Binnennachfrage zu st√ľtzen, die zuvor durch dynamisch wachsende Exporte ausgeglichen wurde. Dem Optimismus, der die j√ľngsten Daten umgibt, fehlt es jedoch an soliden Grundlagen. Die Verbraucherstimmung in China ist nach wie vor schwach, die Arbeitslosigkeit stieg unerwartet von 5,1 % auf 5,4 % und der Immobilienmarkt, ein Symbol f√ľr die internen Probleme Chinas, verzeichnete einen weiteren R√ľckgang (-0,14 %, zuvor: -0,07 %). ¬† Wird der Verbraucher aufwachen? W√§hrend der HSCEI (Hang Seng China Enterprises Index) die internen Unsicherheiten ignoriert und sich seit Anfang 2025 trotz des Zolldrucks der USA in einem Aufw√§rtstrend befindet, spielt der inl√§ndische chinesische Markt eine immer wichtigere Rolle in der Erz√§hlung der Kommunistischen Partei Chinas. Im j√ľngsten Rahmenplan k√ľndigten Vertreter der chinesischen Regierung eine Reihe von √Ąnderungen an, die darauf abzielen, den Konsum nach Jahren der Unterst√ľtzung der Angebotsseite an die chinesische Produktion heranzuf√ľhren. Der Schwerpunkt des Programms liegt auf der Beschleunigung des Lohnwachstums und der Anpassung des Mindestlohns zum Schutz vor Lohnstagnation, die derzeit die Ausgaben der privaten Haushalte in China d√§mpft. ¬† ¬† ¬† BROKERWAHL 2025

Abstimmen und mit Gl√ľck gewinnen XTB setzt auf Ihre Stimme!

Abstimmen und mit etwas Gl√ľck gewinnen. Der Veranstalter verlost unter allen Teilnehmern wertvolle Preise

Hier abstimmen.

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Ver√∂ffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einsch√§tzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bed√ľrfnisse bestimmter Personen verfasst. Ver√∂ffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzm√§rkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzm√§rkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und k√∂nnen auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht f√ľr Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Ver√∂ffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verl√§sslicher Indikator f√ľr Wertentwicklungen in der Zukunft!



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 69% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten √ľberlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten k√∂nnen, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.