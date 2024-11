Chart des Tages 🔴 HSCEI Index (05.11.2024)

Die Stimmung während der asiatischen Sitzung war optimistisch, was zum großen Teil auf die Gewinne am chinesischen Aktienmarkt zurückzuführen ist. Der Hang Seng Index stieg heute um fast 1,5 % und CHN.cash ist bereits um fast 3 % gestiegen. Die Anleger hoffen, dass bessere Daten aus dem Dienstleistungssektor des Landes eines der ersten Anzeichen für „funktionierende“ Konjunkturpakete sind, die Peking der schwächelnden Wirtschaft verabreicht hat. Die Aktien von Yum China (YUMC.US) legten heute mit fast 7 % am stärksten zu, was zu einer starken Bewegung der in den USA notierten ADRs des Unternehmens führen dürfte. ► HSCEI (CHN.cash) WKN: 145734 | ISIN: HK0000004330 Chinas Caixin-Dienstleistungs-PMI für Oktober lag bei 52 gegenüber einer Prognose von 50,5 und 50,3 zuvor und wuchs damit so schnell wie seit Juli nicht mehr. Die Aufträge für Exportgüter stiegen. Chinesische Unternehmen waren zuversichtlicher, was das künftige Produktionswachstum angeht

Die Aufträge für Exportgüter stiegen. Chinesische Unternehmen waren zuversichtlicher, was das künftige Produktionswachstum angeht Die Märkte nahmen die Verbesserung der Dienstleistungen als frühes Anzeichen für eine sich erholende Wirtschaft. Die Stimmung in China verbesserte sich auch, nachdem Chinas oberstes Gesetzgebungsorgan bekannt gab, dass es eine weitere Konjunkturmaßnahme zur Linderung der finanziellen Probleme der lokalen chinesischen Regierungen geprüft habe. Der S&P-PMI für Hongkong stieg ebenfalls auf 52,5, gegenüber 50 im September. Die besser als erwarteten Werte erfreuten die Märkte. HSCEI / CHN.cash im Tageschart Die chinesischen Indizes nehmen ihren Aufwärtsimpuls wieder auf, wobei CHN.cash die 38,2 Fibonacci-Retracement-Linie der letzten Aufwärtswelle durchbricht und auf einen wichtigen Widerstand bei 7500 Punkten klettert.  Die Märkte erwarten, dass Peking Konjunkturmaßnahmen ergreift, um den privaten Konsum deutlich anzukurbeln. Es bleibt jedoch ungewiss, wie stark die Verbrauchernachfrage steigen wird. Darüber hinaus kündigte Trump Zölle in Höhe von 60 % auf chinesische Waren an, und im Falle seines Wahlsiegs ist eine negative Reaktion der chinesischen Indizes nicht auszuschließen. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Quelle: xStation5 von XTB    2024 KENNT EINEN SIEGER! AUSGEZEICHNET vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de!

