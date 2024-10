Chart des Tages 🔴 Nasdaq (04.09.2024)

Der US-Aktienmarkt stürzte Anfang September aufgrund schwacher Wirtschaftsdaten und zunehmender Sorgen um den KI-Sektor stark ab. Die schwachen Daten des verarbeitenden Gewerbes für August schürten die Befürchtung einer Konjunkturabschwächung, während der Volatilitätsindex um über 30 % auf rund 20 Punkte anstieg. Der Philadelphia Semiconductor Index fiel um mehr als 7,75 %, wobei Nvidia mit einem Minus von 9,5 % die Verluste anführte und einen Marktwert von 279 Mrd. USD verlor, nachdem das US-Justizministerium eine Untersuchung über kartellrechtliche Praktiken im Bereich der KI eingeleitet hatte. Die Kartellbehörde hatte zuvor Fragebögen verschickt und hat nun rechtsverbindliche Aufforderungen an Nvidia gerichtet. Die Beamten sind besorgt, dass der Chiphersteller den Übergang zu anderen Anbietern behindert und Käufer bestraft, die nicht ausschließlich seine Chips verwenden. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Die Anleger reagierten nicht nur auf die enttäuschenden US-Daten, sondern auch auf Bedenken hinsichtlich des allgemeinen KI-Hypes. Der US100 (Nasdaq 100 Index) fiel um 3,80 %, und die Chip-Aktien verzeichneten weltweit einen deutlichen Rückgang. Da der September für Aktien historisch schwierig ist, werden die Anleger im Vorfeld wichtiger Arbeitsmarktdaten im Laufe dieser Woche vorsichtig. Das Zusammentreffen mehrerer Faktoren, darunter die hohen Bewertungen im Technologiesektor und die Besorgnis über den wirtschaftlichen Abschwung, verstärkte den Druck. Nasdaq / US100 im Tageschart Die Futures auf den US100-Index setzen heute ihren Ausverkauf nach dem gestrigen starken Rückgang fort. Der Index verliert fast 0,60 % und fällt unter die 19.000-Punkte-Marke. Vor etwa zwei Wochen begann eine starke Abwärtsreaktion, nachdem er erneut die 20.000-Punkte-Marke getestet hatte. Diese Zone stellt nun den wichtigsten Widerstand für die Bullen dar. Derzeit dominieren jedoch die Bären den Markt, und die nächstgelegene Unterstützung für den anhaltenden Rückgang könnte bei etwa 18.600 Punkten liegen. Quelle: xStation5 von XTB   2024 KENNT EINEN SIEGER! AUSGEZEICHNET vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de!

vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de! Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!

bei XTB! Hier mehr erfahren

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 76% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.