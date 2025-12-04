Nasdaq Prognose 2026 – Chart des Tages & aktueller Marktausblick

Das Wichtigste in Kürze Starker Rebound des Nasdaq 100

Makro- und Bankenstimmung bleibt positiv

Chart des Tages zeigt wichtige Zonen

Der Nasdaq 100 (US100) zeigt eine beeindruckende Erholung und hat seit dem 25. November über 7,5 % zugelegt. Dieser dynamische Anstieg bildet heute den Chart des Tages und stützt gleichzeitig eine weiterhin konstruktive Nasdaq Prognose für 2026. Treiber der Bewegung sind vor allem: eine starke Q3-Earnings-Season,

Erwartungen eines deutlichen Kurswechsels der US-Notenbank im Jahr 2026 unter einem möglichen neuen Fed-Chair Kevin Hassett,

sowie die anhaltende technologische Revolution rund um künstliche Intelligenz (KI). Besonders auffällig: Der Kursanstieg der Alphabet-Aktie (GOOGL.US) kompensiert nahezu vollständig die jüngsten Schwächen bei Nvidia. Gleichzeitig sorgt der zunehmende Wettbewerb im Bereich der Sprachmodelle – allen voran Google Gemini – für frische Fantasie unter Investoren. ► Nasdaq WKN A0AE1X | ISIN US6311011026 | Ticker: Nasdaq 100 Market Insights: Banken heben Prognosen für 2026 an Mehrere große Banken, darunter J.P. Morgan und Barclays, haben ihre Erwartungen für 2026 zuletzt nach oben angepasst. Die Signale aus US-Institutionen deuten darauf hin, dass risikobehaftete Anlageklassen auch 2026 von Kapitalzuflüssen profitieren könnten. Die Vermögensverwaltungssparte der Bank of America empfiehlt inzwischen eine 2–4 %-Allokation in Kryptowährungen, passend zum Szenario eines schwächeren US-Dollars und robuster Aktienmärkte. Gleichzeitig haben sich die Inflationsängste aus dem Frühjahr 2025 als unbegründet erwiesen: Höhere Zölle haben nicht zu einem Preisschub geführt, während fallende Ölpreise zusätzlich Rückenwind für die Märkte liefern. Makrodaten stützen konstruktive Nasdaq Prognose Die konjunkturelle Lage in den USA bleibt solide. Weder das Wachstum noch die Arbeitsmarktdaten deuten derzeit auf eine steigende Rezessionsgefahr hin. Zuletzt lagen die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe bei 216.000, einem der niedrigsten Werte der vergangenen Monate. Das ISM-Dienstleistungsbarometer überraschte mit robusten Zahlen, auch wenn der ADP-Arbeitsmarktbericht eine leichte Abkühlung zeigte. Für die Finanzmärkte ist dies jedoch eher positiv: Kühlere Arbeitsmarktdaten erhöhen die Wahrscheinlichkeit für aggressivere Zinssenkungen der Federal Reserve. Für die geplante Dezember-Senkung liegt die Wahrscheinlichkeit aktuell bei rund 90 %. Chart des Tages: Nasdaq im Tageschart – Technische Analyse Der Nasdaq 100 notiert heute leicht schwächer (-0,1 %), bleibt aber deutlich über den wichtigen gleitenden Durchschnitten EMA50 (orange) und EMA200 (rot).

Der Chart des Tages zeigt folgende Schlüsselzonen: 25.500–25.900 Punkte: mögliches Konsolidierungsband

Bullisches Szenario: Ausbruch nach oben → Zielbereich 26.400 Punkte

Bärisches Szenario: Bruch nach unten → mögliches Retest-Level bei 24.400 Punkten Trotz kurzfristiger Schwankungen bleibt die Nasdaq Prognose für das Jahr 2026 positiv. Diese Einschätzung könnte sogar die Basis für eine klassische Santa-Claus-Rally zum Jahresende bilden. Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 04.12.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. AKTIEN GRATIS HANDELN!* *XTB streicht deine Orderkommission bis zu einem monatlichen Umsatz von 100.000 Euro!

Nicht investiertes Kapital wird sogar verzinst!

BESTER Kundenservice inklusive! Erreiche uns, wenn du Hilfe braucht, per Hotline, E-Mail oder Chat

Erreiche uns, wenn du Hilfe braucht, per Hotline, E-Mail oder Chat XTB: Die Investment App, bei der dein Geld für dich arbeitet!

Hier mehr erfahren

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS für CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.