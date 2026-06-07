- Fast 1,4% Wochenminus für den DAX
- Der Anlauf auf das Allzeithoch ist abgebrochen worden
- DAX Wochenausblick für aktive Trader
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📈 DAX Aktuell – DAX Prognose & Analyse - Aktueller Wochenausblick (KW 24 / 2026)
Der DAX aktuell steht nach einem deutlichen Wochenverlust vor einer charttechnischen Zerreißprobe. Starke Konjunkturdaten aus den USA dämpfen die Hoffnung auf baldige Zinssenkungen und belasten die Aktienmärkte. Da der deutsche Leitindex wichtige Unterstützungslinien nach unten durchbrochen hat, trübt sich die kurzfristige DAX Prognose spürbar ein.
📌 DAX Key Takeaways (Auf einen Blick)
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Aktueller Status: Der deutsche Aktienindex verabschiedete sich mit einem Minus bei 24.575 Punkten aus der vergangenen Handelswoche.
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Zins-Dämpfer: Robuste US-Arbeitsmarktdaten (172.000 neue Stellen im Mai) machen eine Zinssenkung bei der Fed-Sitzung am 17.06.2026 unwahrscheinlich.
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Charttechnik eingetrübt: Durch den Bruch der SMA20 (24.706 Punkte) im Tageschart haben kurzfristig die Bären das Ruder übernommen.
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DAX Prognose KW 24: Das Setup signalisiert mit einer Wahrscheinlichkeit von 60 % eine Fortsetzung der Seitwärts- bis Abwärtsbewegung. Der nächste massive Support wartet erst bei 24.175 Punkten.
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Aktuelle DAX Analyse (Kassa-basiert) am 07.06.2026: Chartanalyse, Wochenausblick, Trading Setups und mehr – für aktive Daytrader
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Aktuelle Nachrichten zum DAX Trading 🔴 DAX Handelsideen 🔴 DAX Prognose & Ausblick
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geschrieben von Jens Chrzanowski
🌍 Marktradar: Rahmenbedingungen für den DAX
Die US-Arbeitsmarktdaten sind im Mai trotz der globalen Unsicherheiten durch den Iran-Krieg robust ausgefallen. Die Zahl der neu geschaffenen Jobs lag doppelt so hoch wie erwartet: Unter dem Strich wurden in den USA 172.000 neue Stellen außerhalb der Landwirtschaft geschaffen (Prognose: 85.000). Die Arbeitslosenquote verharrt stabil bei 4,3 Prozent.
Auch der Vormonat April wurde nach oben korrigiert: Es wurden 179.000 Jobs statt der zunächst gemeldeten 115.000 Arbeitsplätze registriert. Damit wächst der US-Stellenmarkt den dritten Monat in Folge um mehr als 100.000 Stellen – ein Trend, der zuletzt Anfang 2024 zu beobachten war.
Zins-Ausblick: Diese starken Wirtschaftsdaten sprechen gegen eine Zinssenkung bei der nächsten Fed-Sitzung am 17.06.2026. Der überwiegende Teil der Anleger geht davon aus, dass die US-Notenbank den Leitzins auf dem aktuellen Niveau belassen wird.
↩️ DAX Rückblick (01.06.2026 – 05.06.2026)
Der DAX startete am Montagmorgen der Vorwoche bei 25.136 Punkten in den vorbörslichen Handel. Nach anfänglichen Erholungsversuchen am Montag, deren Gewinne am Nachmittag direkt wieder abverkauft wurden, stabilisierte sich der Index am Dienstag und markierte das Wochenhoch. Doch auch diese Gewinne hatten keinen Bestand, und der DAX setzte seine Abwärtsbewegung fort.
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 07.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Erst am Donnerstagmorgen gelang eine kurzzeitige Stabilisierung, bevor es am Donnerstagnachmittag und am von Schwäche geprägten Freitag dynamisch gen Süden ging. Der Index fiel bis in den Bereich der 24.500-Punkte-Marke zurück und verabschiedete sich bei 24.575 Punkten aus dem Wochenhandel.
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Fazit der Vorwoche: Nach zwei Gewinnwochen verzeichnete der DAX wieder einen Wochenverlust von fast 1,4%. Die Handelsspanne war größer als in der Vorwoche, lag mit 969 Punkten jedoch unter dem Jahresdurchschnitt.
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Trefferquote Setup: Unser Long-Ziel aus der Vorwochen-Prognose bei 25.371/73 Punkten wurde nach dem Überschreiten der 25.356er-Marke exakt erreicht. Auf der Unterseite wurde das nächste Ziel (24.498/96) knapp verfehlt, da der Index knapp über der 24.520er-Marke drehte.
Unser Setup hat auf der Oberseite perfekt gepasst. Die Rücksetzer gingen mit dem Unterschreiten der 24.520/18 Punkte-Marke nicht an unser nächstes Anlaufziel bei 24.498/96 Punkten. Den Wochentrend haben wir falsch eingeschätzt.
DAX Performance - prozentuale Veränderung Woche, Monat, Jahr
🔮 DAX Prognose: Wie könnte es weitergehen?
Die nachfolgenden Levels sind für die Kursentwicklung von DAX Aktuell in der KW 24 richtungsweisend:
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🔼 Widerstände
|
🔽 Unterstützungen:
|24.636
|24.529 / 24.09
|24.700 / 24.706 / 24.777
|24.451 / 24.412
|24.830 / 24.839 / 24.853 / 24.880
|24.395 / 24.348
|24.903 / 24.974
|24.272
|25.015 / 25.038 / 25.063
|24.175 / 24.174 (Starker Support)
|25.131
|24.049
|25.222 / 25.277
|23.866
📈 DAX Chartcheck: Daily & 4h-Chart
Daily-Chart (Tageschart)
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 07.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Der DAX scheiterte zu Wochenbeginn beim Versuch, das Allzeithoch zu attackieren. Im Tageschart ist erkennbar, dass der Index lange Zeit an der SMA20 (aktuell bei 24.706 Punkten) einen belastbaren Support fand. Am Freitag wurde diese Linie jedoch per Tagesschlusskurs aufgegeben, was das übergeordnete Bild eintrübt.
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Bearish-Szenario: Wird der Freitagsschlusskurs zu Wochenbeginn bestätigt, droht eine Ausweitung der Korrektur in Richtung der SMA200 (24.175 Punkte) und SMA50 (24.174 Punkte). Da beide Linien fast exakt aufeinanderliegen, bildet sich hier ein massiver Unterstützungsbereich.
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Bullish-Szenario: Schiebt sich der DAX per Tagesschluss wieder über die SMA20 und kann sich dort etablieren, rückt das Allzeithoch wieder in den Fokus – vorausgesetzt, die Marke von 25.210 Punkten wird nachhaltig zurückerobert.
Übergeordnete DAX Prognose (Tageschart): Bullisch / Neutral
4h-Chart (Vierstundenchart)
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 07.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Im 4h-Chart notiert der DAX unter der SMA20 (aktuell bei 24.888 Punkten). Ein Ausbruchsversuch am Freitag scheiterte; der Index prallte dynamisch nach unten ab. Die Lunte der Freitagskerze reichte bis unter die SMA200 (aktuell bei 24.529 Punkten).
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Solange der DAX unter der SMA20 verweilt, bleibt das kurzfristige Bild angeschlagen.
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Wird die SMA200 nachhaltig aufgegeben, drohen Abgaben bis 24.180/70 Punkte, wo das 23,6 % Retracement zusätzlichen Halt bietet.
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Ein nachhaltiger Befreiungsschlag gelingt den Bullen erst, wenn die SMA20 und im Anschluss die SMA50 (aktuell bei 25.038 Punkten) dynamisch überschritten werden.
Kurzfristige DAX Prognose (4h-Chart): Neutral
📌 Trading-Ausblick – DAX Setups für aktive Daytrader
🟢 Long Setup (DAX Prognose bullisch)
Short-Cut / Fazit: Der DAX muss sich per Tagesschlusskurs zwingend über der SMA20 festsetzen, um neues Aufwärtspotenzial freizuschalten. Gelingt dies nicht, bleibt der Fokus klar auf der Unterseite.
Können die Bullen den DAX über der Marke von 24.575 Punkten stabilisieren, ergeben sich folgende Anlaufziele auf der Oberseite:
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Stufe 1: 24.594 / 24.612 / 24.625 / 24.644 / 24.662 / 24.681 / 24.696 / 24.714 / 24.738 / 24.754 / 24.775 und 24.797 Punkte.
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Stufe 2 (über 24.797 Punkten): 24.816 / 24.836 / 24.856 / 24.871 / 24.890 / 24.912 / 24.931 / 24.948 / 24.967 / 24.984 / 25.006 / 25.023 / 25.039 / 25.056 / 25.074 / 25.091 / 25.112 / 25.129 / 25.146 bzw. 25.167 Punkte.
🔴 Short Setup (DAX Prognose bärisch)
Fällt der DAX unter die Marke von 24.575 Punkten, übernehmen die Bären das Ruder. Mögliche Abwärtsziele lauten:
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Stufe 1: 24.559 / 24.539 / 24.522 / 24.504 / 24.484 / 24.468 / 24.447 / 24.427 / 24.409 / 24.389 / 24.372 / 24.349 / 24.337 und 24.321 Punkte.
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Stufe 2 (unter 24.321 Punkten): 24.306 / 24.289 / 24.275 / 24.254 / 24.237 / 24.219 / 24.203 / 24.179 / 24.158 / 24.144 / 24.119 / 24.097 / 24.077 / 24.055 / 24.039 / 24.022 / 24.008 / 23.987 bzw. 23.966 Punkte.
💡 Experten Fazit & Tendenz für den DAX aktuell
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Übergeordnete Tendenz (KW 24 / 2026): Seitwärts / Abwärts
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Wahrscheinlichkeit Bull-Szenario: 40 %
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Wahrscheinlichkeit Bear-Szenario: 60 %
Der mögliche Versuch, das DAX Allzweithoch anzulaufen, ist in der abgelaufenen Woche gescheitert. Für die neue Woche sehen wir eher eine Konsolidierung auf hohem Niveau, aber keinen Neuangriff auf das All-time-High.
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❓FAQ – Häufig gestellte Fragen zu DAX aktuell & Prognose
Wie lautet die DAX Prognose für die KW 24 / 2026?
Die übergeordnete DAX Prognose für die Kalenderwoche 24 tendiert zu einer seitwärts- bis abwärtsgerichteten Bewegung. Aufgrund des jüngsten Bruchs wichtiger charttechnischer Durchschnittslinien wird das bärische Szenario aktuell mit einer Wahrscheinlichkeit von 60 % bewertet, während die Bullen eine Chance von 40 % auf eine direkte Erholung haben.
Welche Marken sind für den DAX aktuell besonders wichtig?
Für den DAX aktuell sind in dieser Handelswoche vor allem drei Kurszonen entscheidend:
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Der zentrale Widerstand: Die Bruchstelle der SMA20 bei 24.706 Punkten. Erst ein Tagesschlusskurs darüber hellt das Bild wieder auf.
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Die kurzfristige Unterstützung: Der Bereich um 24.529 Punkte (SMA200 im 4h-Chart).
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Der massive Support-Bereich: Die Zone bei 24.175 / 24.174 Punkten, wo die SMA50 und SMA200 im Tageschart aufeinandertreffen.
Warum belasten die starken US-Arbeitsmarktdaten den deutschen Aktienmarkt?
Die unerwartet starken US-Arbeitsmarktdaten (172.000 neu geschaffene Stellen im Mai) signalisieren eine heißlaufende US-Wirtschaft und sprechen gegen eine baldige Zinssenkung durch die Federal Reserve (Fed). Höhere Zinsen im US-Dollar-Raum verteuern tendenziell die Kreditaufnahme für Unternehmen weltweit und machen Anleihen attraktiver, was Kapital aus dem Aktienmarkt abzieht.
Was bedeutet der Bruch der SMA20-Linie für den DAX?
Der Schlusskurs unter der SMA20 (20-Tage-Linie) am vergangenen Freitag bedeutet eine kurzfristige Eintrübung des übergeordneten Chartbildes von bullisch auf neutral. Solange die Bullen den DAX aktuell nicht wieder nachhaltig per Tagesschluss über diese gleitende Durchschnittslinie hieven, liegt der Fokus der Marktteilnehmer vorerst auf der Unterseite.
Wann steht der nächste wichtige Impulstermin für den DAX an?
Der nächste zentrale Termin für den DAX ist die Sitzung der US-Notenbank Fed am 17.06.2026. Obwohl der Markt mehrheitlich mit einer Zinspause auf aktuellem Niveau rechnet, werden die begleitenden Kommentare zum zukünftigen Zinspfad die Richtung für die nächste DAX Prognose maßgeblich bestimmen.
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