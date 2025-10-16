Nasdaq Prognose: Starker KI-Schub durch TSMC-Ergebnisse – Chart des Tages

Das Wichtigste in Kürze Der Nasdaq steigt nach starken Gewinnen des taiwanesischen Halbleitergiganten TSMC.

Der hervorragende Bericht von TSMC – mit einem Gewinnwachstum von fast 40 % gegenüber dem Vorjahr – ergänzt die soliden Ergebnisse von ASML vom gestrigen Tag.

– die soliden Ergebnisse von ASML vom gestrigen Tag. Die Anleger sind zunehmend davon überzeugt, dass das Interesse an KI weiterhin enorm ist, was die Marktstimmung beflügelt und die Sorgen über den Handelskrieg mildert.

Die neuesten Quartalszahlen von TSMC (TSM.US), einem zentralen Akteur im globalen Halbleitermarkt, zeigen eindrucksvoll, wie Künstliche Intelligenz (KI) einigen Unternehmen zu Rekordgewinnen verhilft. Der Optimismus rund um die AI-Infrastruktur mildert derzeit die Sorgen über die angespannten Handelsbeziehungen zwischen den USA und China. Das starke TSMC-Ergebnis folgt direkt auf die positiven Zahlen von ASML, einem weiteren Schlüsselunternehmen im KI-Bereich dank seiner EUV-Lithografie-Technologie. Beide Berichte befeuern die Hoffnung auf eine anhaltende Wachstumsdynamik im Technologiesektor. ► Nasdaq WKN A0AE1X | ISIN US6311011026 | Ticker: Nasdaq 100 Nasdaq 100 im Aufwind – Chart des Tages Die Nasdaq Prognose fällt entsprechend positiv aus: Die Nasdaq 100 Futures (US100) steigen um rund 0,4 % und durchbrechen deutlich die Marke von 25.000 Punkten. Damit festigt sich der Aufwärtstrend, und der Index nähert sich seinem Allzeithoch bis auf etwa 300 Punkte. Im heutigen Chart des Tages zeigt sich, dass der Nasdaq 100 – ähnlich wie Ende August – stabil über der 50-Tage-EMA-Linie (orange) notiert. Dies signalisiert technisches Momentum und stützt die These einer anhaltenden Erholung im Technologie-Sektor. Auch die Aktien führender KI-Infrastruktur-Unternehmen wie Broadcom, Nvidia, AMD und Arista Networks verzeichnen im vorbörslichen Handel deutliche Zugewinne. Politische Unsicherheiten bleiben Trotz der positiven Marktstimmung bestehen weiterhin Unsicherheiten im US–China-Handel. Die laufenden Verhandlungen scheinen sich zu verzögern, und der Markt bewertet das Risiko derzeit neutral. Eine mögliche Begegnung zwischen Trump und Xi weckt dennoch Hoffnungen auf Fortschritte. Das chinesische Handelsministerium kritisierte heute erneut die US-Subventionen für Elektrofahrzeuge und bezeichnete sie als Verstoß gegen WTO-Regeln. Anleger beobachten aufmerksam, ob die Gespräche zu einer diplomatischen Einigung oder zu neuen Spannungen führen werden. TSMC-Ergebnisse im Überblick Kennzahl Ergebnis Erwartung Veränderung Umsatz NT$ 989,92 Mrd. NT$ 967,7 Mrd. +30 % im Jahresvergleich Nettogewinn NT$ 452,3 Mrd. NT$ 405,5 Mrd. +39 % im Jahresvergleich Bruttomarge 59,5 % 57,1 % +0,9 pp ggü. Q2 Umsatzprognose 2026 USD 117,4–121,9 Mrd. USD 120,6 Mrd. ~30 % Wachstum im Jahresvergleich Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 16.10.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Fazit: Positive Nasdaq Prognose dank KI-Boom Die starke Performance von TSMC und anderen KI-Schwergewichten stärkt die Nasdaq Prognose für die kommenden Wochen. Solange sich die AI-Investitionen auf hohem Niveau fortsetzen und politische Risiken begrenzt bleiben, spricht vieles für neue Rekordstände im Nasdaq 100.

