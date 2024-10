Chart des Tages 🔴 Nasdaq(17.09.2024)

Die Stimmung im Technologiesektor verbessert sich, und der Nasdaq100 (US100) handelt heute um mehr als 0,6 % ĂĽber 19500 Punkten, unterstĂĽtzt durch die Erwartung einer Zinssenkung der Fed und weiterhin solide Daten aus der US-Wirtschaft. Heute könnte der Index zwischen 14:30 Uhr und 15:15 Uhr dt. Zeit, wenn die Daten zu den US-Einzelhandelsumsätzen und der Industrieproduktion bekannt gegeben werden, ein gewisses MaĂź an Volatilität aufweisen. Im ersten Fall rechnet der Markt mit einer leichten Abschwächung im Vergleich zum Juli, während eine positive Ăśberraschung eine ebenso positive Reaktion des Aktienmarktes nach sich ziehen könnte. Im Falle des verarbeitenden Gewerbes rechnen die Anleger mit einer leichten Erholung. Die Dynamik des Nasdaq 100 wurde durch die heutige AnkĂĽndigung von Microsoft gestĂĽtzt, die Dividende zu erhöhen und einen neuen AktienrĂĽckkauf im Wert von 60 Mrd. USD zu genehmigen; die Aktien legen vorbörslich um fast 2 % zu. Auch die Aktien von Dell legten um mehr als 2% zu.Â

Intel kündigte eine Vereinbarung mit Amazon Web Services an, woraufhin die Aktien des Unternehmens im vorbörslichen Handel um mehr als 7 % zulegten und wahrscheinlich bei über 22 $ je Aktie eröffnen werden. Infolgedessen sehen wir heute eine bessere Stimmung im Halbleitersektor; unter anderem legt Broadcom zu. Es scheint, dass das Szenario einer Zinssenkung um 50 Basispunkte die Phantasie der Anleger heute beflügelt, während die Daten aus den USA (die gestrige NY Fed) recht solide sind. Andererseits könnten die Messwerte Powell jedoch dazu veranlassen, eine etwas kleinere und konservativere Senkung um 50 Basispunkte vorzunehmen. Eine Umfrage der Bank of America FMS ergab, dass sich die Stimmung der Anleger im Vorfeld der ersten geldpolitischen Lockerung in den USA seit 2020 verbessert. Der Markt geht davon aus, dass je stärker die Senkung ausfällt, desto besser für die Fortsetzung des Zyklus, und die BofA FMS deutete zum ersten Mal seit Juni eine Stimmungsverbesserung an. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Nasdaq / US100 im Stunden- und Tageschart Der Index bricht über das 23,6-Fibonacci-Retracement und die mittelfristigen exponentiellen gleitenden Durchschnitte aus. Quelle: xStation5 Der Nasdaq / US100-Index verteidigte die Rückgänge am 23,6-Fibonacci-Retracement der Aufwärtswelle von 2022 bei 18400 Punkten und konnte sich seitdem um rund 1000 Punkte erholen. Derzeit brechen die Kontrakte über den 50-Sitzungs-Durchschnitt aus, was auf ein mögliches Aufwärtsmomentum für den Technologie-Benchmark und einen Test der 20000-Punkte-Marke im Falle einer positiven Reaktion auf die morgige Fed-Entscheidung hindeutet. Heute ist vor und bei der Börseneröffnung aufgrund der Veröffentlichung der Einzelhandelsumsätze und der Industrieproduktion mit erhöhter Volatilität zu rechnen. Quelle: xStation5 von XTB   2024 KENNT EINEN SIEGER! AUSGEZEICHNET vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de!

vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de! Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!

bei XTB! Hier mehr erfahren

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 76% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.