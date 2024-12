Chart des Tages 🔴Nasdaq (17.12.2024)

Der Nasdaq Composite Index schloss bei uneinheitlicher Marktperformance mit einem Rekordhoch, wobei KI und Quantencomputer die Gewinne im Technologiesektor antrieben, während traditionelle Sektoren hinterherhinkten. Die Märkte preisen bei der für morgen erwarteten Zinsentscheidung der Fed eine Wahrscheinlichkeit von 95,4 % für eine Senkung um 25 Basispunkte ein, obwohl die Prognosen für 2025 restriktiver ausfallen könnten als zuvor erwartet.  Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Wichtige Marktstatistiken: Die Nasdaq erreicht den 38. Rekordschlusskurs des Jahres 2024, ein Plus von 1,2 %

Die Marktkapitalisierung von Broadcom ĂĽbersteigt 1 Billion US-Dollar, die Aktie ist seit Jahresbeginn um 126 % gestiegen

Bitcoin erreicht ein neues Allzeithoch von über 106.000 US-Dollar Führungsposition des Technologiesektors gegenüber der Schwäche des breiteren Marktes Die Stärke des Nasdaq verschleiert weiterhin die zugrunde liegende Marktdivergenz, wobei der Dow an acht aufeinanderfolgenden Handelstagen fiel – die längste Verlustserie seit 2018. Der S&P 500 verzeichnete die elfte Sitzung in Folge mit negativer Breite, die längste derartige Serie in den verfügbaren Daten seit 1999, was die geringe Breite der Marktgewinne verdeutlicht. KI und Quantencomputer Die Dynamik des Technologiesektors bleibt robust, angetrieben durch KI-bezogene Entwicklungen. Die herausragende Leistung von Broadcom, einschließlich eines Anstiegs der KI-Einnahmen um 220 % auf 12,2 Milliarden US-Dollar, ist ein Beispiel für die Stärke des Sektors. Das Aufkommen von Quantencomputing als neues Wachstumsthema hat das Interesse der Anleger geweckt, wobei Unternehmen wie Rigetti Computing (+843 % in 3 Monaten), D-Wave Quantum (+455 %) und IonQ (+398 %) trotz begrenzter Umsatzgenerierung dramatische Gewinne verzeichnen konnten. Änderungen der Indexzusammensetzung Die jährliche Neukonstituierung des Nasdaq 100 spiegelt sich entwickelnde Marktthemen wider. Palantir Technologies, Axon Enterprise und das auf Bitcoin fokussierte Unternehmen MicroStrategy werden am 23. Dezember in den Index aufgenommen und ersetzen Moderna, Super Micro Computer und Illumina. Die Änderungen unterstreichen den wachsenden Einfluss der Sektoren KI, Kryptowährung und Unternehmenssoftware. Erwartete Zinssenkung Während eine Zinssenkung um 25 Basispunkte für die morgige FOMC-Sitzung fast sicher erscheint, wird erwartet, dass die Fed einen konservativeren Lockerungskurs für 2025 signalisiert, wobei die Prognosen nun eher auf drei als auf vier Senkungen um 25 Basispunkte hindeuten. Diese Anpassung spiegelt anhaltende Inflationssorgen und mögliche politische Auswirkungen der neuen Trump-Regierung wider, darunter vorgeschlagene Zölle und Einwanderungskontrollen. Die anhaltende Dominanz des Technologiesektors in Verbindung mit einer breiten Marktdivergenz und sich verändernden Erwartungen an die Geldpolitik deutet eher auf eine anhaltende Marktrotation als auf eine breit angelegte Stärke bis ins Jahr 2025 hin. Nasdaq / US100 im Tageschart Der Nasdaq-100-Index, der durch den Nasdaq / US100-Kontrakt repräsentiert wird, erreichte gestern einen Rekordschlusskurs. Das Hoch von Mitte Dezember bei 21.669 und das Hoch von Mitte November bei 21.255 dienen den Bullen als erste Unterstützungsniveaus, während das Hoch von Mitte Juli bei 20.895, das eng mit dem 50-Tage-SMA bei 20.851 übereinstimmt, zusätzliche Unterstützung bietet. Bären könnten 20.896 als Schlüsselniveau ins Visier nehmen, um eine rückläufige Divergenz auszunutzen, mit nachfolgenden Zielen wie der 100-Tage-SMA und den August-Höchstständen bei 19.917, die kritische Abwärtsniveaus darstellen.

Der RSI hat den überkauften Bereich erreicht, was möglicherweise zu einer Beschleunigung des Aufwärtstrends führt. In der Zwischenzeit sollte der MACD genau beobachtet werden, da er sich entweder verengen oder ausdehnen kann, was Aufschluss über das Tempo und die Nachhaltigkeit des aktuellen Aufwärtstrends gibt. Quelle: xStation Quelle: xStation5 von XTB    2024 KENNT EINEN SIEGER! AUSGEZEICHNET vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de!

