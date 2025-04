Die Futures auf den US-Index Nasdaq / US100 sind heute um fast 1,3 % gefallen, und die starken Gewinne und Prognosen von Netflix, dessen Aktien im vorbörslichen Handel um fast 3 % gestiegen sind, konnten die Stimmung an der Wall Street nicht aufhellen. Diese Woche werden zwei US-amerikanische Big-Tech-Unternehmen ihre Gewinne bekannt geben: Tesla (Dienstag, 22. April) und Alphabet (Donnerstag, 24. April). Beide stehen vor großen Herausforderungen, wobei die Bewertung von Alphabet deutlich „gesünder“ erscheint und im Falle eines sehr starken Berichts und optimistischer Prognosen die Märkte ansprechen könnte. Die Bewertung von Tesla bleibt hoch , während sich das Geschäft des Unternehmens verlangsamt. Im letzten Quartal war ein Umsatzrückgang gegenüber dem Vorjahr zu verzeichnen. Die Autoverkäufe in Europa gehen zurück, und die Produktion in China könnte ernsthaft beeinträchtigt werden, wenn sich die Spannungen zwischen Washington und Peking weiter verschärfen. Tesla hat auch mit der zunehmenden Konkurrenz durch chinesische Elektroautohersteller zu kämpfen. Der Batteriegigant CATL hat kürzlich einen neuen, langlebigen Batterietyp vorgestellt, der nun in chinesischen Elektroauto-Modellen verbaut wird.

, während sich das Geschäft des Unternehmens verlangsamt. Im letzten Quartal war ein Umsatzrückgang gegenüber dem Vorjahr zu verzeichnen. Die Autoverkäufe in Europa gehen zurück, und die Produktion in China könnte ernsthaft beeinträchtigt werden, wenn sich die Spannungen zwischen Washington und Peking weiter verschärfen. Tesla hat auch mit der zunehmenden Konkurrenz durch chinesische Elektroautohersteller zu kämpfen. Der Batteriegigant CATL hat kürzlich einen neuen, langlebigen Batterietyp vorgestellt, der nun in chinesischen Elektroauto-Modellen verbaut wird. Sollten die Ergebnisse von Tesla in Bezug auf Umsatz und Margen enttäuschen, ist mit einem Rückgang zu rechnen. Das Unternehmen ist außerdem einem potenziellen Kostenanstieg aufgrund von Zöllen ausgesetzt, der sich auf die Preisgestaltung auswirken und den Margendruck weiter verschärfen könnte. Darüber hinaus scheint der Mangel an bedeutenden Fortschritten bei der Entwicklung autonomer Software und deren Vermarktung auf dem chinesischen Markt die Aktie zu belasten. Die Einführung dieser Software in China scheint zunehmend von den laufenden Zollverhandlungen zwischen den USA und China abzuhängen, die derzeit ungünstig aussehen.

Die Situation von Alphabet ist etwas anders. Die Bewertung des Unternehmens ist weiterhin ausgewogen und liegt im Durchschnitt der S&P-500-Unternehmen. Das Geschäft wächst weiter und die dominante Position des Unternehmens in der Branche bleibt unangefochten. Ein über den Erwartungen liegender Umsatz und Gewinn könnte eine Erholung des Marktes unterstützen. Andererseits sieht sich das Unternehmen weiterhin Risiken im Zusammenhang mit Regulierungen, finanziellen Strafen und einer möglichen Digitalsteuer in der Europäischen Union ausgesetzt. Investoren beobachten auch aufmerksam den Trend steigender Besucherzahlen bei ChatGPT, das wahrscheinlich einen Teil der Nutzeraktivitäten von Google abzieht. NASDAQ (H1-Intervall) Chartanalyse Positive Reaktionen auf die Gewinne von Tesla und Alphabet könnten den Index über 19.200 Punkte treiben, während die anhaltende Schwäche an der Wall Street die Wahrscheinlichkeit eines Tests der Zone zwischen 17.200 und 17.600 erhöht. Über die Berichte einzelner Unternehmen hinaus bewertet der Markt auch das Risiko schwächerer US-Makrodaten und die anhaltende Unsicherheit hinsichtlich der Politik der Fed, insbesondere da Powell unter dem Druck von Donald Trump steht.

