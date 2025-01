Chart des Tages 🔴 Nasdaq (22.01.2025)

Die Futures des Nasdaq 100 (US100) verzeichnen heute einen weiteren starken Handelstag und bauen die gestrige Aufwärtsdynamik um weitere 0,5 % aus. Neben der Euphorie um die Netflix-Aktien verzeichnen auch die Nvidia-Aktien (NVDA.US) im nachbörslichen Handel einen Anstieg von fast 3 % auf 144 $ pro Aktie ►Nasdaq WKN A0AE1X | ISIN US6311011026 | Ticker: Nasdaq 100 Der Anstieg im nachbörslichen Handel beträgt bereits fast 15 %, was bedeutet, dass Netflix heute mit ziemlicher Sicherheit mit neuen historischen Höchstständen eröffnen wird, nachdem das Unternehmen ein Abonnentenwachstum von fast 10 Millionen Abonnements über den Prognosen und ein Wachstum des Gewinns je Aktie von mehr als 100 % gemeldet hat, was ebenfalls über den Erwartungen liegt Bisher verläuft die Gewinnsaison für die Wall Street positiv, und da die Saison für „Large Caps“ eröffnet wird, könnten die Anleger wieder auf solide Quartalsberichte der BigTech-Unternehmen setzen

Infolgedessen sehen wir heute, dass der Nasdaq / US100-Kontrakt neue lokale Höchststände erreicht und die zuvor bestehende „Geometrie“ in jüngster Zeit entscheidend durchbrochen hat. Gemäß der Overbalance-Methode könnte der Ausbruch eine Bewegung auslösen, mit einem potenziellen Test des historischen Allzeithochs bei etwa 22.150 Punkten Heute werden Unternehmen außerhalb des Nasdaq Bericht erstatten, darunter Procter & Gamble, Johnson & Johnson und die großen Ölunternehmen Halliburton und Kinder Morgan. Dennoch dürfte die Volatilität des Nasdaq / US100 zumindest bis zur ersten Februarwoche erhöht sein, wenn unter anderem die Ergebnisse von Microsoft (29. Januar) und Alphabet (4. Februar) bekannt gegeben werden. Nasdaq / US100 im Stundenchart Quelle: xStation5 von XTB Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen  SO SEHEN GEWINNER AUS! AUSGEZEICHNET vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de!

