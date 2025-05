CHART des Tages 🔴 Nasdaq Index (13.05.2025)

Der Nasdaq 100 Index gab am Dienstag um 0,5 % auf 20.824 Punkte nach und k√ľhlte sich nach dem explosiven Anstieg von 4,4 % am Montag ab, da die Anleger wichtige Inflationsdaten abwarteten und den Handelsfrieden zwischen den USA und China neu bewerteten. ‚ĖļNasdaq WKN A0AE1X | ISIN US6311011026 | Ticker: Nasdaq 100 Optimismus hinsichtlich Handelskatastrophe nach Rally am Montag schwindet Die Anleger nahmen eine vorsichtigere Haltung gegen√ľber dem 90-t√§gigen Abkommen zur Senkung der Z√∂lle ein, mit dem die US-Z√∂lle auf chinesische Importe von 145 % auf 30 % und die chinesischen Z√∂lle auf US-Waren von 125 % auf 10 % gesenkt werden. Obwohl dies einen erheblichen Fortschritt darstellt, bleiben Bedenken hinsichtlich der mangelnden Details und der m√∂glichen k√ľnftigen Volatilit√§t bestehen. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto er√∂ffnen Demokonto xStation App herunterladen xStation App herunterladen Der Verbraucherpreisindex (VPI) f√ľr April wird heute ver√∂ffentlicht und gibt einen ersten Einblick in die Auswirkungen der Trump-Z√∂lle auf die Inflation. Es wird erwartet, dass der Index einen anhaltenden Preisdruck zeigt und die Zinsentscheidungen der Fed ma√ügeblich beeinflussen k√∂nnte. ¬† Rezessionsaussichten verbessern sich, da M√§rkte Erwartungen zur√ľckschrauben Goldman Sachs senkte seine Rezessionsprognose von 45 % auf 35 %, w√§hrend Prognosem√§rkte einen R√ľckgang der Rezessionswahrscheinlichkeit von 52 % in der vergangenen Woche auf 40 % anzeigen. Auch der Zeitplan f√ľr Zinssenkungen durch die Fed hat sich verschoben: Die erste Senkung wird nun f√ľr September statt f√ľr Juli erwartet. Die asiatischen M√§rkte reagierten unterschiedlich: Der japanische Nikkei stieg um 1,6 %, w√§hrend der Hang Seng in Hongkong aufgrund von Technologieverk√§ufen um 1,5 % fiel. Nasdaq / US100 im Tageschart Der Nasdaq 100, repr√§sentiert durch den US100, handelt derzeit um das 23,6 %-Fibonacci-Retracement-Niveau ‚Äď eine wichtige Zone, die als Widerstand fungieren k√∂nnte. Bullen werden versuchen, die zuvor erreichten H√∂chstst√§nde erneut zu testen, w√§hrend B√§ren einen R√ľckgang in Richtung der 200- und 100-Tage-SMAs anstreben k√∂nnten, wobei das 38,2 %-Retracement-Niveau das n√§chste potenzielle Abw√§rtsziel darstellt. Der RSI zeigt eine bullische Divergenz und n√§hert sich dem √ľberkauften Bereich, was darauf hindeutet, dass die Dynamik den Aufw√§rtstrend weiterhin unterst√ľtzt, aber Vorsicht geboten ist. Unterdessen verbreitert sich der MACD nach einem bullischen Crossover weiter, was auf eine anhaltende bullische Dynamik hindeutet. Quelle: xStation Quelle:¬†xStation5¬†von XTB ¬† DEUTSCHE und US¬†AKTIEN¬†kommissionsfrei handeln: Aktienhandel +¬†CFD¬†Trading + ETF Sparpl√§ne:¬† AUSGEZEICHNET

