Chart des Tages: Nasdaq Prognose - Bleibt der Aufwärtstrend trotz geopolitischer Risiken intakt?

Steigende Ölpreise und die nachlassende Dynamik bei KI-Infrastrukturwerten belasteten zuletzt die Stimmung an den US-Börsen. Der Nasdaq notiert inzwischen rund 6,5% unter seinem jüngsten Hoch und bleibt damit weiterhin deutlich von einer klassischen technischen Korrektur entfernt.

► Nasdaq WKN A0AE1X | ISIN US6311011026 | Ticker: Nasdaq 100

Das Wichtigste im Überblick

Technologiewerte in Asien erholten sich. Vor allem der Kospi in Südkorea und der Nikkei in Japan legten zu, während europäische Futures auf einen freundlichen Handelsstart hindeuten.

Die Quartalszahlen von ASML und TSMC - zwei der wichtigsten Unternehmen des KI-Booms - unterstreichen weiterhin das starke Wachstum im Halbleitersektor.

Goldman Sachs warnt, dass Brent-Öl bei einer anhaltenden Schließung der Straße von Hormus bis zum Jahresende auf bis zu 120 US-Dollar steigen könnte.

Berichte über mögliche Verhandlungen zu einer zehntägigen Waffenruhe sorgen für Hoffnungen auf eine Entspannung im Nahen Osten.

Das erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis des S&P 500 liegt nur leicht über dem Durchschnitt der vergangenen fünf Jahre und signalisiert weiterhin moderate Bewertungen.

Laut FactSet dürften die Gewinne je Aktie der Unternehmen im S&P 500 im Jahresvergleich um knapp 30% steigen. Der Index selbst legte im selben Zeitraum rund 18% zu.

Die Schwankungen im Nasdaq dürften angesichts der anstehenden Quartalszahlen von Tesla und Alphabet erhöht bleiben.

Vor dem US-Handelsstart veröffentlichen 3M und Charles Schwab ihre Geschäftszahlen. Der heutige US-Konjunkturkalender ist dagegen nahezu leer.

Der Fokus der Anleger richtet sich zunehmend auf die Berichtssaison sowie auf die Entwicklungen im Konflikt zwischen den USA und Iran.

Intel veröffentlicht nach Handelsschluss am Donnerstag seine Zahlen. Diese könnten insbesondere für den zuletzt schwachen Halbleitersektor richtungsweisend werden.

Chart des Tages: Nasdaq Prognose

Nach dem durch den Handelskonflikt ausgelösten Ausverkauf und der schwächeren Marktdynamik zwischen Februar und April 2025 verbrachte der Nasdaq nur selten länger als eine Woche unter seinem 50-Tage-EMA (orange Linie). Eine Ausnahme bildete der März 2026, als die Eskalation des Konflikts zwischen den USA und Iran zusätzlichen Verkaufsdruck auslöste. In den meisten Fällen gelang dem Index jedoch bereits nach wenigen Handelstagen die Rückkehr über diesen wichtigen gleitenden Durchschnitt.

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 21.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Für die Bullen bleibt nun entscheidend, die Widerstandszone bei 29.500 und anschließend 30.000 Punkten zurückzuerobern. Auf der Unterseite liegt eine wichtige Unterstützung im Bereich zwischen 28.900 und 29.000 Punkten, wo zuletzt verstärkt Käufer in den Markt kamen. Sollte diese Zone nachhaltig unterschritten werden, könnte sich die Korrektur in Richtung 26.500 Punkte ausweiten - dort befindet sich das Hoch aus dem Januar 2026.

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FAQ

Wie lautet die aktuelle Nasdaq Prognose?

Solange die Unterstützung bei 28.900 bis 29.000 Punkten hält, bestehen Chancen auf eine Erholung in Richtung 29.500 und 30.000 Punkte.

Warum ist der Nasdaq zuletzt gefallen?

Belastend wirkten steigende Ölpreise, Gewinnmitnahmen bei KI-Aktien und geopolitische Unsicherheiten.

Warum ist der Chart des Tages für Anleger wichtig?

Der Chart zeigt zentrale Unterstützungs- und Widerstandszonen, die kurzfristig über die weitere Entwicklung des Nasdaq entscheiden könnten.