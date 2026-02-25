Nasdaq Prognose: Nvidia-Zahlen im Fokus – Chart des Tages mit wichtigen Marken

Die Aufmerksamkeit der Anleger richtet sich aktuell nahezu vollständig auf die Wall Street. Im Mittelpunkt steht die Veröffentlichung der Quartalszahlen von Nvidia nach US-Börsenschluss. Die Märkte preisen ein Rekordquartal, starke Umsätze und vor allem eine optimistische Prognose ein. Entsprechend hoch sind die Erwartungen – und entsprechend gering ist der Spielraum für Enttäuschungen.

► Nasdaq WKN A0AE1X | ISIN US6311011026 | Ticker: Nasdaq 100

Chart des Tages: Nasdaq vor technischer Richtungsentscheidung

Im heutigen Chart des Tages steht der Nasdaq im Mittelpunkt. Die Futures notieren am Vormittag rund 0,3 % höher und bewegen sich oberhalb der psychologisch wichtigen Marke von 25.000 Punkten.

Auf Tagesbasis (D1) handelt der Index aktuell nahe dem 38,2 %-Fibonacci-Retracement der letzten Abwärtsbewegung. Ein nachhaltiger Ausbruch über dieses Niveau sowie ein Anstieg über 25.150 Punkte könnte weiteres Aufwärtspotenzial bis in den Bereich von 25.550 Punkten eröffnen. Dort verläuft das 61,8 %-Retracement.

Allerdings dürfte eine größere Bewegung erst nach Veröffentlichung der Nvidia-Zahlen wahrscheinlich sein. Die Unsicherheit vor dem Event begrenzt derzeit die Dynamik.

Nasdaq Prognose: Unterstützungen bleiben entscheidend

Trotz der jüngsten Erholung bleibt der Nasdaq in relativer Nähe zur EMA200 im Tageschart (rote Linie). Der Abstand beträgt rund 600 Punkte, was auf weiterhin erhöhte Nervosität hindeutet.

Positive Impulse kamen zuletzt von strategischen Partnerschaften des KI-Unternehmens Anthropic mit großen US-Softwarekonzernen wie Spotify und Salesforce. Dies minderte die Sorge, dass künstliche Intelligenz bestehende Geschäftsmodelle vollständig verdrängen könnte. Stattdessen setzt sich aktuell wieder das Szenario durch, dass Unternehmen KI in ihre Produkte integrieren.

Sollten diese Hoffnungen durch schwache Nvidia-Zahlen enttäuscht werden, rückt die Zone um 24.400 Punkte in den Fokus. Dieser Bereich markiert nicht nur die EMA200, sondern diente bereits Anfang Februar als zentrale Unterstützung, von der aus der Markt deutlich nach oben drehte.

Wichtige Unterstützungen:

24.750 Punkte – 23,6 %-Fibonacci-Retracement, zusätzlich bestätigt durch wiederholte untere Dochte in den letzten neun Tageskerzen

24.400 Punkte – EMA200 und zentrale mittelfristige Unterstützungszone

Wichtiger Widerstand: