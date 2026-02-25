Nasdaq Prognose für 25.02.2026: Aktuelle Nasdaq Analyse mit Kurszielen und Trading-Setups

- Kurzfristig bullisches Momentum im Stundenchart
Der Nasdaq notierte gestern Morgen bei 24.795 Punkten. Übergeordnet ging es bis zum Nachmittag in einer engeren Box seitwärts. Der Index formatierte mit Aufnahme des offiziellen Handels am Nachmittag das Tagestief. Es ging von hier aus in dynamischen Impulsen aufwärts an und über die 25.000 Punkte-Marke. Dem Nasdaq gelang es am Abend, sich im Dunstkreis dieser Marke festzusetzen. Der Tagesschluss wurde knapp unter dieser Marke formatiert.
► Nasdaq WKN A0AE1X | ISIN US6311011026 | Ticker: US100
🔑 Drei Key Takeaways – Nasdaq 100 aktuell im Überblick
-
Kurzfristig bullisches Momentum im Stundenchart
Solange der Nasdaq per Stundenschluss über der SMA20 notiert, bleibt das kurzfristige Chartbild konstruktiv. Ein Ausbruch über 25.090/100 Punkte könnte weiteres Aufwärtspotenzial in Richtung 25.200 und darüber freisetzen.
-
Übergeordnet weiterhin neutrale Struktur im 4h-Chart
Trotz der Erholung bleibt die Nasdaq Analyse im größeren Zeitfenster neutral. Erst ein nachhaltiger Anstieg über die übergeordneten Retracement-Marken und in Richtung SMA200 würde das Chartbild deutlich aufhellen.
-
25.000 Punkte als kurzfristige Schlüsselmarke
Die Zone um 25.000 Punkte entscheidet über die weitere Richtung. Oberhalb dominieren Anschlusskäufe mit klar definierten Kurszielen, unterhalb rücken zahlreiche eng gestaffelte Unterstützungen bis in den Bereich um 24.700 Punkte in den Fokus.
Nasdaq Rückblick – Kursentwicklung am Vortag
Der Nasdaq notierte gestern Morgen bei 24.795 Punkten. Im weiteren Handelsverlauf bewegte sich der Index zunächst in einer engen Seitwärtsrange, bevor er mit Aufnahme des offiziellen US-Handels das Tagestief bei 24.653 Punkten markierte.
Im Anschluss setzte eine dynamische Aufwärtsbewegung ein, die den Index über die psychologisch wichtige Marke von 25.000 Punkten führte. Das Tageshoch wurde bei 25.035 Punkten formatiert, der Tagesschluss erfolgte mit 24.989 Punkten knapp unterhalb der 25.000-Punkte-Marke.
Die Handelsspanne lag bei 382 Punkten (Vortag: 370 Punkte).
Damit zeigte sich im kurzfristigen Zeitfenster eine leichte Stabilisierungstendenz, auch wenn der nachhaltige Ausbruch über die 25.000 Punkte bislang noch aussteht.
Nasdaq Analyse im Stundenchart (1h)
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 25.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Im Stundenchart notierte der Nasdaq am Morgen knapp über der SMA20 (aktuell 24.965 Punkte). Erst nach einem Rücksetzer gelang es dem Index, sich dynamisch über alle relevanten gleitenden Durchschnitte zu schieben und sich oberhalb dieser Linien zu etablieren.
Im Zuge dieser Bewegung wurde das 38,2 %-Retracement erreicht, wo sich der Index zunächst festsetzen konnte.
Technische Einordnung (1h-Chart)
-
Oberhalb der SMA20 bleibt das kurzfristige Chartbild konstruktiv.
-
Ein Stundenschluss über 25.090/100 Punkte würde weiteres Aufwärtspotenzial eröffnen.
-
Mögliche Anlaufziele auf der Oberseite:
-
25.200/215 Punkte
-
25.395/415 Punkte
-
Auf der Unterseite gelten folgende Unterstützungsbereiche:
-
SMA20 (24.965 Punkte)
-
SMA50 (24.864 Punkte)
-
SMA200 (24.815 Punkte)
Ein nachhaltiger Bruch unter die SMA50 per Stundenschluss würde das aktuell bullische Szenario deutlich eintrüben.
Einschätzung kurzfristiges Chartbild (Nasdaq Prognose): bullisch
YouTube Trading Videos
Nasdaq Analyse im 4h-Chart
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 25.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Im übergeordneten Zeitfenster zeigt sich weiterhin eine Seitwärtsbewegung der vergangenen Handelstage. Der Nasdaq hat sich mehrfach an das 38,2 %-Retracement herangeschoben, es bislang jedoch nicht geschafft, sich nachhaltig davon nach oben zu lösen.
Aktuell notiert der Index:
-
Über der SMA20 (24.880 Punkte)
-
Im Bereich des 38,2 %-Retracements
Relevante Marken im 4h-Chart
-
Oberseite:
-
SMA200 bei 25.292 Punkten
-
Erst oberhalb des 23,6 %-Retracements würde sich das Chartbild deutlich aufhellen
-
-
Unterseite:
-
SMA20 (24.880 Punkte)
-
SMA50 (24.807 Punkte)
-
Beide Durchschnittslinien fungierten zuvor als Widerstände und könnten nun als Unterstützungen wirken. Sollte sich der Nasdaq unterhalb der SMA50 etablieren, würde sich der Fokus wieder klar auf die Unterseite verschieben.
Einschätzung übergeordnetes Chartbild (Nasdaq Analyse): neutral
Nasdaq Prognose für heute – Trading-Szenarien
Der Nasdaq notiert heute Morgen bei 25.001 Punkten und damit 206 Punkte über dem Niveau des Vortages.
Long-Szenario
Kann sich der Index oberhalb von 25.001 Punkten stabilisieren, ergeben sich folgende potenzielle Anlaufziele:
25.021/23
25.042/44
25.061/63
25.079/81
25.101/03
25.119/21
25.138/40
25.162/64
25.181/83
25.204/06
Darüber hinaus:
25.222/24
25.241/43
25.260/62
25.281/83
25.303/05
25.324/26
25.341/43
25.355/57
25.373/75
Short-Szenario
Kann sich der Nasdaq nicht über 25.001 Punkten festsetzen, rücken folgende Unterstützungen in den Fokus:
24.978/76
24.963/61
24.941/39
24.923/21
24.901/899
24.879/77
24.857/55
24.835/33
24.816/14
24.799/97
24.782/80
24.759/57
24.738/36
24.722/20
Unterhalb von 24.772/70 Punkten wären weitere Abgaben möglich bis:
24.699/97
24.678/76
24.655/53
24.635/33
24.618/16
24.599/97
24.581/79
24.550/49
24.528/26
24.505/03
24.488/86
24.469/67
24.449/47
24.428/26
24.410/08
24.393/89
24.378/76
Wichtige Widerstände und Unterstützungen im Überblick
Nasdaq Widerstände
-
25.247
-
25.325
-
25.400/07
Nasdaq Unterstützungen
-
24.965
-
24.887/64/15/07
-
24.622/06
-
24.595
-
24.309
-
24.291
-
24.164
Zusammenfassung der Nasdaq Prognose
Die kurzfristige Nasdaq Analyse zeigt ein aufgehelltes Stundenchart mit weiterem Aufwärtspotenzial oberhalb der SMA20. Im 4h-Chart bleibt das Bild dagegen neutral, solange kein nachhaltiger Ausbruch über die übergeordneten Retracement-Marken gelingt.
Auf Basis des aktuellen Setups erwarten wir einen seitwärts bis leicht abwärts gerichteten Handelstag mit einer prognostizierten Tagesrange zwischen:
25.119 / 25.262 Punkten und 24.877 / 24.736 Punkten
Wahrscheinlichkeiten gemäß Setup:
-
Bullisches Szenario: 55 %
-
Bärisches Szenario: 65 %
Die Einschätzung bezieht sich auf den Tagesschluss um 22:00 Uhr im Vergleich zum Vortag.
FAQ zur Nasdaq Prognose und Nasdaq Analyse (25.02.2026)
Wie lautet die aktuelle Nasdaq Prognose?
Die kurzfristige Nasdaq Prognose ist bullisch, solange der Index im Stundenchart über der SMA20 notiert. Übergeordnet bleibt das Chartbild im 4h-Chart jedoch neutral, da ein nachhaltiger Ausbruch über wichtige Retracement-Marken bislang fehlt.
Welche Marke ist heute im Nasdaq besonders wichtig?
Die Schlüsselmarke liegt bei 25.000 Punkten. Oberhalb dieser Zone bestehen Chancen auf eine Ausweitung der Aufwärtsbewegung. Unterhalb dieser Marke könnten Rücksetzer in Richtung der nächsten Unterstützungen einsetzen.
Welche Widerstände sind in der Nasdaq Analyse relevant?
Wichtige Widerstände liegen bei 25.090/100 Punkten sowie darüber bei 25.200 Punkten und im Bereich der SMA200 im 4h-Chart bei rund 25.292 Punkten. Ein dynamischer Ausbruch darüber würde das Chartbild deutlich verbessern.
Wo liegen die wichtigsten Unterstützungen im Nasdaq?
Unterstützungen befinden sich an der SMA20 im Stundenchart (24.965 Punkte), gefolgt von der SMA50 und der SMA200. Darunter rücken die Bereiche um 24.880 und 24.800 Punkte in den Fokus.
Welche Tagesrange wird für den Nasdaq erwartet?
Die erwartete Handelsspanne liegt zwischen 25.119 / 25.262 Punkten auf der Oberseite und 24.877 / 24.736 Punkten auf der Unterseite.
Ist die Nasdaq Analyse aktuell eher bullisch oder bärisch?
Kurzfristig überwiegen leicht bullische Impulse. Insgesamt ist die Lage jedoch als neutral mit erhöhter Schwankungsbreite einzuordnen, da wichtige Widerstände noch nicht nachhaltig überwunden wurden.
Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte
Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.
Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.
Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!
Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.
XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.
RISIKOHINWEIS für CFD
CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 75% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.