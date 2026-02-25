Nasdaq Prognose für 25.02.2026: Aktuelle Nasdaq Analyse mit Kurszielen und Trading-Setups

Nasdaq Rückblick – Kursentwicklung am Vortag

Der Nasdaq notierte gestern Morgen bei 24.795 Punkten. Im weiteren Handelsverlauf bewegte sich der Index zunächst in einer engen Seitwärtsrange, bevor er mit Aufnahme des offiziellen US-Handels das Tagestief bei 24.653 Punkten markierte.

Im Anschluss setzte eine dynamische Aufwärtsbewegung ein, die den Index über die psychologisch wichtige Marke von 25.000 Punkten führte. Das Tageshoch wurde bei 25.035 Punkten formatiert, der Tagesschluss erfolgte mit 24.989 Punkten knapp unterhalb der 25.000-Punkte-Marke.

Die Handelsspanne lag bei 382 Punkten (Vortag: 370 Punkte).

Damit zeigte sich im kurzfristigen Zeitfenster eine leichte Stabilisierungstendenz, auch wenn der nachhaltige Ausbruch über die 25.000 Punkte bislang noch aussteht.

Nasdaq Analyse im Stundenchart (1h)

Im Stundenchart notierte der Nasdaq am Morgen knapp über der SMA20 (aktuell 24.965 Punkte).

Im Stundenchart notierte der Nasdaq am Morgen knapp über der SMA20 (aktuell 24.965 Punkte). Erst nach einem Rücksetzer gelang es dem Index, sich dynamisch über alle relevanten gleitenden Durchschnitte zu schieben und sich oberhalb dieser Linien zu etablieren.

Im Zuge dieser Bewegung wurde das 38,2 %-Retracement erreicht, wo sich der Index zunächst festsetzen konnte.

Technische Einordnung (1h-Chart)

Oberhalb der SMA20 bleibt das kurzfristige Chartbild konstruktiv.

Ein Stundenschluss über 25.090/100 Punkte würde weiteres Aufwärtspotenzial eröffnen.

Mögliche Anlaufziele auf der Oberseite: 25.200/215 Punkte 25.395/415 Punkte



Auf der Unterseite gelten folgende Unterstützungsbereiche:

SMA20 (24.965 Punkte)

SMA50 (24.864 Punkte)

SMA200 (24.815 Punkte)

Ein nachhaltiger Bruch unter die SMA50 per Stundenschluss würde das aktuell bullische Szenario deutlich eintrüben.

Einschätzung kurzfristiges Chartbild (Nasdaq Prognose): bullisch

Nasdaq Analyse im 4h-Chart

Im übergeordneten Zeitfenster zeigt sich weiterhin eine Seitwärtsbewegung der vergangenen Handelstage.

Im übergeordneten Zeitfenster zeigt sich weiterhin eine Seitwärtsbewegung der vergangenen Handelstage. Der Nasdaq hat sich mehrfach an das 38,2 %-Retracement herangeschoben, es bislang jedoch nicht geschafft, sich nachhaltig davon nach oben zu lösen.

Aktuell notiert der Index:

Über der SMA20 (24.880 Punkte)

Im Bereich des 38,2 %-Retracements

Relevante Marken im 4h-Chart

Oberseite: SMA200 bei 25.292 Punkten Erst oberhalb des 23,6 %-Retracements würde sich das Chartbild deutlich aufhellen

Unterseite: SMA20 (24.880 Punkte) SMA50 (24.807 Punkte)



Beide Durchschnittslinien fungierten zuvor als Widerstände und könnten nun als Unterstützungen wirken. Sollte sich der Nasdaq unterhalb der SMA50 etablieren, würde sich der Fokus wieder klar auf die Unterseite verschieben.

Einschätzung übergeordnetes Chartbild (Nasdaq Analyse): neutral

Nasdaq Prognose für heute – Trading-Szenarien

Der Nasdaq notiert heute Morgen bei 25.001 Punkten und damit 206 Punkte über dem Niveau des Vortages.

Long-Szenario

Kann sich der Index oberhalb von 25.001 Punkten stabilisieren, ergeben sich folgende potenzielle Anlaufziele:

25.021/23

25.042/44

25.061/63

25.079/81

25.101/03

25.119/21

25.138/40

25.162/64

25.181/83

25.204/06

Darüber hinaus:

25.222/24

25.241/43

25.260/62

25.281/83

25.303/05

25.324/26

25.341/43

25.355/57

25.373/75

Short-Szenario

Kann sich der Nasdaq nicht über 25.001 Punkten festsetzen, rücken folgende Unterstützungen in den Fokus:

24.978/76

24.963/61

24.941/39

24.923/21

24.901/899

24.879/77

24.857/55

24.835/33

24.816/14

24.799/97

24.782/80

24.759/57

24.738/36

24.722/20

Unterhalb von 24.772/70 Punkten wären weitere Abgaben möglich bis:

24.699/97

24.678/76

24.655/53

24.635/33

24.618/16

24.599/97

24.581/79

24.550/49

24.528/26

24.505/03

24.488/86

24.469/67

24.449/47

24.428/26

24.410/08

24.393/89

24.378/76

Wichtige Widerstände und Unterstützungen im Überblick

Nasdaq Widerstände

25.247

25.325

25.400/07

Nasdaq Unterstützungen

24.965

24.887/64/15/07

24.622/06

24.595

24.309

24.291

24.164

Zusammenfassung der Nasdaq Prognose

Die kurzfristige Nasdaq Analyse zeigt ein aufgehelltes Stundenchart mit weiterem Aufwärtspotenzial oberhalb der SMA20. Im 4h-Chart bleibt das Bild dagegen neutral, solange kein nachhaltiger Ausbruch über die übergeordneten Retracement-Marken gelingt.

Auf Basis des aktuellen Setups erwarten wir einen seitwärts bis leicht abwärts gerichteten Handelstag mit einer prognostizierten Tagesrange zwischen:

25.119 / 25.262 Punkten und 24.877 / 24.736 Punkten

Wahrscheinlichkeiten gemäß Setup:

Bullisches Szenario: 55 %

Bärisches Szenario: 65 %

Die Einschätzung bezieht sich auf den Tagesschluss um 22:00 Uhr im Vergleich zum Vortag.

FAQ zur Nasdaq Prognose und Nasdaq Analyse (25.02.2026)

Wie lautet die aktuelle Nasdaq Prognose?

Die kurzfristige Nasdaq Prognose ist bullisch, solange der Index im Stundenchart über der SMA20 notiert. Übergeordnet bleibt das Chartbild im 4h-Chart jedoch neutral, da ein nachhaltiger Ausbruch über wichtige Retracement-Marken bislang fehlt.

Welche Marke ist heute im Nasdaq besonders wichtig?

Die Schlüsselmarke liegt bei 25.000 Punkten. Oberhalb dieser Zone bestehen Chancen auf eine Ausweitung der Aufwärtsbewegung. Unterhalb dieser Marke könnten Rücksetzer in Richtung der nächsten Unterstützungen einsetzen.

Welche Widerstände sind in der Nasdaq Analyse relevant?

Wichtige Widerstände liegen bei 25.090/100 Punkten sowie darüber bei 25.200 Punkten und im Bereich der SMA200 im 4h-Chart bei rund 25.292 Punkten. Ein dynamischer Ausbruch darüber würde das Chartbild deutlich verbessern.

Wo liegen die wichtigsten Unterstützungen im Nasdaq?

Unterstützungen befinden sich an der SMA20 im Stundenchart (24.965 Punkte), gefolgt von der SMA50 und der SMA200. Darunter rücken die Bereiche um 24.880 und 24.800 Punkte in den Fokus.

Welche Tagesrange wird für den Nasdaq erwartet?

Die erwartete Handelsspanne liegt zwischen 25.119 / 25.262 Punkten auf der Oberseite und 24.877 / 24.736 Punkten auf der Unterseite.

Ist die Nasdaq Analyse aktuell eher bullisch oder bärisch?

Kurzfristig überwiegen leicht bullische Impulse. Insgesamt ist die Lage jedoch als neutral mit erhöhter Schwankungsbreite einzuordnen, da wichtige Widerstände noch nicht nachhaltig überwunden wurden.