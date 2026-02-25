HIMS Aktie unter Druck: Gewinn über Erwartungen, schwacher Q1-Ausblick - jetzt Aktien kaufen nach Zahlen?

Die HIMS Aktie steht nach den jüngsten Quartalszahlen erneut im Fokus der Anleger. Zwar konnte Hims & Hers Health beim Gewinn je Aktie positiv überraschen, doch die Aktie fiel im nachbörslichen Handel um rund 2 %.

Der Grund: Ein schwächer erwartetes erstes Quartal 2026 sowie regulatorische Unsicherheiten im Markt für Gewichtsreduktion. Für Investoren stellt sich damit die entscheidende Frage: Ist jetzt ein guter Zeitpunkt, um HIMS Aktien zu kaufen – oder überwiegen die Risiken?

► Hims & Hers WKN: A2QMYY | ISIN: US4330001060 | Ticker: HIMS.US

geschrieben von Jens Klatt

🔑 Drei Key Takeaways zur HIMS Aktie

📈 Gewinn über Erwartungen: 0,08 USD je Aktie statt erwarteter 0,05 USD

📊 Umsatz leicht unter Konsens: 617,8 Mio. USD vs. 618,7 Mio. USD erwartet

⚠️ Schwacher Q1-Ausblick: Prognose unter Markterwartungen

📊 Quartalszahlen: Operativ solide, Ausblick verhalten

Im vierten Quartal erzielte Hims & Hers Health einen Gewinn von 0,08 US-Dollar je Aktie und übertraf damit die Analystenschätzungen.

Der Umsatz stieg auf 617,8 Millionen US-Dollar, lag jedoch minimal unter der Konsensprognose.

Für das Gesamtjahr 2026 erwartet das Unternehmen einen Umsatz zwischen 2,7 und 2,9 Milliarden US-Dollar – im Rahmen der Markterwartungen.

Allerdings fällt die Prognose für das erste Quartal mit 600–625 Mio. USD Umsatz unter die Konsensschätzungen von 653,9 Mio. USD.

⚖️ Regulatorischer Druck belastet die HIMS Aktie

Hims & Hers sieht sich regulatorischem Gegenwind ausgesetzt:

🚫 Staatliches Verbot bestimmter Nachahmermedikamente

📉 Rückzug einer Adipositas-Pille unter FDA-Druck

⚖️ Klagen von Novo Nordisk im Zusammenhang mit Wegovy

Zusätzlich stiegen die Leerverkaufspositionen im Januar auf den höchsten Stand seit mindestens einem Jahr.

Die Aktie verlor 2026 bisher über 53 % und im Vorjahr mehr als 69 % an Wert.

🚀 Wachstumstreiber: Abonnenten & ARPU steigen

Trotz der Kursverluste zeigt das operative Geschäft positive Trends:

👥 2,47 Mio. Abonnenten (+21 % YoY)

💰 Durchschnittlicher monatlicher Umsatz pro Nutzer: 80 USD (+19 %)

📈 Quartalsumsatz im Vorquartal: 600 Mio. USD, über Erwartungen

👉 Das zeigt: Die Plattform wächst weiter – trotz regulatorischer Unsicherheiten.

⚖️ HIMS Aktie: Jetzt Aktien kaufen?

✅ Chancen

Stark wachsender Telemedizin-Markt

Skalierbares Abo-Modell

Positives EBITDA-Ziel für 2026 (300–375 Mio. USD)

⚠️ Risiken

FDA-Druck und Rechtsstreitigkeiten

Schwacher kurzfristiger Ausblick

Hohe Short-Quote

👉 Wer Aktien kaufen möchte und auf eine langfristige Erholung im Telehealth-Sektor setzt, könnte die HIMS Aktie als spekulativen Turnaround-Wert betrachten.

🧠 Fazit: Turnaround-Chance mit hohem Risiko

Die HIMS Aktie kombiniert operatives Wachstum mit erheblichen regulatorischen Unsicherheiten.

Während steigende Abonnentenzahlen und solide Gewinnentwicklung Hoffnung geben, belasten FDA-Druck und ein schwächerer Ausblick die Stimmung.

👉 Für risikobereite Anleger, die gezielt Aktien kaufen, bleibt Hims & Hers ein hochvolatiler, aber potenziell chancenreicher Kandidat.

Hims & Hers Aktie Chartanalyse – Daily:

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 25.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

❓ FAQ zur Hims & Hers Aktie

❓ Ist die HIMS Aktie aktuell kaufenswert?

Die HIMS Aktie kann für risikobereite Anleger interessant sein, da das Unternehmen stark wachsende Abonnentenzahlen und steigende Umsätze vorweist. Wer Aktien kaufen möchte, sollte jedoch regulatorische Risiken und die hohe Volatilität berücksichtigen.

❓ Warum ist die HIMS Aktie zuletzt gefallen?

Trotz eines Gewinns über den Erwartungen reagierte der Markt negativ auf den schwächeren Ausblick für das erste Quartal 2026 sowie auf regulatorische Unsicherheiten im Bereich Gewichtsreduktion.

❓ Wie entwickelt sich das Wachstum bei Hims & Hers?

Hims & Hers konnte die Abonnentenzahl auf 2,47 Millionen steigern (+21 % YoY). Auch der durchschnittliche Umsatz pro Nutzer stieg deutlich.

❓ Welche Risiken bestehen bei der HIMS Aktie?

Zu den wichtigsten Risiken zählen regulatorischer Druck durch die FDA, Klagen im Zusammenhang mit Wegovy sowie ein schwächer erwartetes erstes Quartal.

❓ Für welche Anleger eignet sich die HIMS Aktie?

Die Aktie eignet sich vor allem für Anleger, die gezielt Aktien kaufen und auf eine langfristige Erholung im Telemedizin-Sektor setzen – bei entsprechend hoher Risikotoleranz.