DAX Prognose 25.02.2026: DAX aktuell mit Seitwärtstendenz

Der DAX ist gestern Morgen bei 25.020 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Der DAX gab mit Aufnahme des Xetra Handels zunächst nach, konnte sich aber rasch wieder erholen und zurück an die 25.000 Punkte-Marke laufen. Nach einem weiteren Rücksetzer am frühen Nachmittag ging es dynamisch an das Tageshoch. Dieses wurde abverkauft, der Index rutschte zurück unter die 25.100 Punkte. Hier wurde auch der Xetra Schluss formatiert. Nachbörslich zogen die Notierungen wieder moderat an. Es ging am Abend an und über die 25.050 Punkte-Marke. Der DAX ging bei 25.045 Punkten aus dem Tageshandel.

► DAX (Kassa) WKN: 846900 | ISIN: DE0008469008 | Ticker: DAX | CFD: DE40.cash

🔑 Drei Key Takeaways – DAX aktuell im Überblick

DAX aktuell in enger Entscheidungszone

Der DAX bewegt sich rund um 25.030 Punkte zwischen SMA20, SMA50 und SMA200. Diese Ballung relevanter Durchschnittslinien spricht für eine kurzfristige Richtungsentscheidung.

25.030 Punkte als Schlüsselmarke

Oberhalb dieser Marke bleiben 25.185 bis 25.280 Punkte erreichbar. Unterhalb davon rücken 24.846 sowie 24.680 Punkte als nächste Unterstützungen in den Fokus.

Neutrales Setup mit leichtem Abwärtsrisiko

Trotz 60 % Wahrscheinlichkeit für das bullische Szenario wird ein seitwärts bis leicht abwärts gerichteter Handel erwartet, solange kein dynamischer Ausbruch erfolgt.

DAX aktuell: Rückblick auf den 24.02.2026

Der DAX startete gestern bei 25.020 Punkten in den vorbörslichen Handel. Mit Beginn des Xetra-Handels setzte zunächst Schwäche ein, ehe sich der Index stabilisieren und die Marke von 25.000 Punkten zurückerobern konnte.

Am frühen Nachmittag folgte ein weiterer Rücksetzer, bevor der DAX dynamisch an das Tageshoch bei 25.101 Punkten lief. Dieses Niveau wurde jedoch abverkauft, sodass der Index wieder unter 25.100 Punkte fiel und dort auch den Xetra-Schluss bei 24.986 Punkten markierte.

Im nachbörslichen Handel konnte sich der DAX moderat erholen und beendete den Tag bei 25.045 Punkten.

Marktbreite per Xetra-Schluss (24.02.2026):

26 Aktien im Plus

14 Aktien im Minus

Top-Werte:

Continental +3,73 %

Symrise +3,33 %

RWE +2,11 %

Schwächste Werte:

Fresenius Medical Care −7,80 %

MTU −6,34 %

Fresenius SE −2,67 %

Die Handelsspanne lag bei 213 Punkten (08:00–22:00 Uhr).

DAX Prognose – Chartanalyse im Stundenchart (1h)

Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance.

Der DAX notierte gestern zunächst unter der SMA20 (25.035 Punkte) und im Bereich der SMA200 (25.023 Punkte). Der Rücklauf am Nachmittag stoppte im Bereich der SMA200. Erst nach einer erneuten Stabilisierung gelang der nachhaltige Anstieg über diese Durchschnittslinie.

Die Aufwärtsbewegung scheiterte jedoch im Frühhandel an der SMA50 (25.043 Punkte). Diese Durchschnittslinie stellt kurzfristig einen entscheidenden Widerstand dar.

Bullisches Szenario

Gelingt ein Stundenschluss über der SMA50 und eine zügige Anschlussdynamik, könnten folgende Ziele aktiviert werden:

25.185/205 Punkte

darüber weitere Aufwärtsziele im Bereich 25.278/300 Punkte

Bärisches Szenario

Fällt der DAX per Stundenschluss unter SMA20 und SMA200 zurück und etabliert sich darunter, würde sich das Chartbild eintrüben. Mögliche Zielbereiche:

24.680/65 Punkte

24.450/30 Punkte

Kurzfristige Einschätzung (1h): neutral

DAX Prognose – Chartanalyse im 4h-Chart

Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance.

Im übergeordneten Zeitfenster konnte sich der DAX zwischenzeitlich über alle relevanten Durchschnittslinien schieben. Die SMA200 (24.947 Punkte) fungierte mehrfach als stabile Unterstützung.

Die SMA20 (25.082 Punkte) und SMA50 (25.027 Punkte) bilden aktuell einen Widerstandsbereich. Der Wochenstart brachte erneuten Druck unter die SMA20.

Bullisches Szenario

Ein nachhaltiger Anstieg über die SMA20 würde Raum für eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung eröffnen – mit Zielzonen aus der Stundenbetrachtung.

Bärisches Szenario

Sollte die SMA200 nicht halten, rückt zunächst der Bereich um 24.680/65 Punkte in den Fokus. Darunter würde sich das mittelfristige Chartbild weiter eintrüben.

Kurzfristige Einschätzung (4h): neutral

DAX aktuell – Ausblick für Mittwoch, 25.02.2026

Der DAX startete heute Morgen bei 25.030 Punkten in den vorbörslichen Handel. Damit notiert der Index leicht über dem Vortag, jedoch unter dem gestrigen Tagesschluss.

Long-Szenario

Kann sich der DAX über 25.030 Punkten stabilisieren, liegen die nächsten Anlaufziele bei:

25.158/60

25.179/81

25.197/99

25.221/23

25.278/80

Oberhalb von 25.280 Punkten wären Ausdehnungen in Richtung 25.340/42 sowie 25.410/12 Punkte denkbar.

Short-Szenario

Kann die Marke von 25.030 Punkten nicht verteidigt werden, rücken folgende Unterstützungen in den Fokus:

24.998/96

24.955/53

24.911/09

24.869/67

24.846/44

Unterhalb von 24.846 Punkten könnte sich die Abwärtsbewegung bis 24.679/77 oder 24.656/54 Punkte ausdehnen.

Wichtige Marken – DAX aktuell

Widerstände

25.035/43/71/82

25.119/71

25.203/44/66

25.317/59/72

25.455

25.537/66

25.635

Unterstützungen

25.026/22/05

24.982/47/18

24.886/52

24.744

24.666

24.590/15

Erwartete Tagesrange und Wahrscheinlichkeiten

Erwartete Handelsspanne:

25.126 / 25.240 bis 24.910 / 24.821 Punkte

Wahrscheinlichkeiten auf Basis des Setups:

Bullisches Szenario: 60 %

Bärisches Szenario: 40 %

Erwartet wird ein seitwärts bis leicht abwärts gerichteter Handel im Vergleich zum Vortagesschluss (22:00 Uhr).

Anlegerstimmung – Fear & Greed Index

Der Fear-&-Greed-Index notierte zuletzt bei 43 Punkten und befindet sich damit im Bereich „Fear“.

Vor einer Woche: 40 (Fear)

Vor einem Monat: 54 (Neutral)

Vor einem Jahr: 29 (Fear)

Extremwerte unter 30 oder über 70 signalisieren potenzielle Wendepunkte im Markt. Aktuell liegt die Stimmung im moderat negativen Bereich, ohne Extremzustand.

Fazit zur DAX Prognose:

Der DAX aktuell bewegt sich in einer engen technischen Struktur zwischen kurzfristigen Durchschnittslinien. Solange keine klare Dynamik über die SMA50 beziehungsweise unter die SMA200 entsteht, bleibt das kurzfristige Chartbild neutral mit erhöhter Anfälligkeit für Richtungsimpulse.

