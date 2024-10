Chart des Tages 🔴 NZDUSD (09.10.2024)

Der geldpolitische Ausschuss senkte den OCR um 50 Basispunkte von 5,25 % auf 4,75 %

Der Ausschuss ist zuversichtlich, dass sich die Inflation dem Ziel von 2 % annähert, da Umfragen unter Unternehmen zeigen, dass weniger Firmen Preiserhöhungen planen

Der Ausschuss ist der Ansicht, dass das wirtschaftliche Umfeld eine weitere Lockerung der Geldpolitik unterstützt, und stimmte zu, dass die Senkung um 50 Basispunkte angemessen ist, um die Stabilität zu erhalten und das schwache Wirtschaftswachstum anzugehen ► NZDUSD: WKN: A0G85A | ISIN: XC000A0G85A0 | Ticker: NZD/USD Vor der Bekanntgabe der Entscheidung rechnete der Markt mit einer Wahrscheinlichkeit von fast 80 %, dass die Zinsen doppelt gesenkt werden würden. Eine Zinssenkung um 25 Basispunkte war vom Markt vollständig eingepreist worden. Die Reaktion des Marktes sowie der starke Ausverkauf des Neuseeland-Dollars (NZD) wurden stärker von der Mitteilung der Reserve Bank of New Zealand beeinflusst. Die Zentralbank betonte, dass die Geldpolitik weiterhin restriktiv sei, und signalisierte, dass Spielraum für weitere Zinssenkungen bestehe. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Derzeit erwartet der Markt eine weitere Senkung um 50 Basispunkte auf der Sitzung am 27. November und die Fortsetzung aggressiver Senkungen zwischen 25 und 50 Basispunkten auf den Sitzungen im Februar und April. Die wichtigsten Erkenntnisse aus der Veröffentlichung der Bank im Anschluss an die Entscheidung: Die jährliche Verbraucherpreisinflation Neuseelands liegt innerhalb des Zielbereichs von 1–3 % und wird sich voraussichtlich dem Mittelwert von 2 % annähern

Niedrigere Importpreise haben zur Disinflation beigetragen, und das Preissetzungsverhalten passt zu einem Umfeld mit niedriger Inflation

Das Wirtschaftswachstum in Neuseeland ist aufgrund der restriktiven Geldpolitik, der niedrigen Verbraucherausgaben, der schwachen Unternehmensinvestitionen und des geringen Produktivitätswachstums schwach

Das globale Wirtschaftswachstum liegt unter dem Trend, wobei erwartet wird, dass sich die Aussichten fĂĽr die USA und China weiter verlangsamen

Die Beschäftigungsbedingungen werden schwächer, mit einem Rückgang der besetzten Stellen und der ausgeschriebenen Stellen

Während die Großhandels- und Bankzinsen gesunken sind, bleiben die finanziellen Bedingungen restriktiv und die Kreditnachfrage ist gering

Geopolitische Spannungen, wie der Konflikt im Nahen Osten, stellen Risiken für die globale Wirtschaftstätigkeit dar, insbesondere durch potenzielle Ölpreissteigerungen und strengere finanzielle Bedingungen

Die Unsicherheit im Zusammenhang mit den US-Wahlen und der Wirtschaftspolitik Chinas erhöht ebenfalls die Abwärtsrisiken NZDUSD im Tageschart Das Währungspaar NZDUSD ist nach der Entscheidung deutlich gesunken, mit Rückgängen von rund 0,90 % auf ein Niveau von 0,60800. Der Neuseeland-Dollar ist heute gegenüber anderen G10-Währungen um 0,7 % bis 1,0 % gesunken.  Quelle: xStation5 von XTB  2024 KENNT EINEN SIEGER! AUSGEZEICHNET vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de!

vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de! Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!

bei XTB! Hier mehr erfahren Â

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 76% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.