Kakao fällt um 5 % 📉Verarbeitung in Malaysia sinkt um 22 %

Die Kakao-Futures (COCOA) an der ICE sind heute um √ľber 5 % gefallen, obwohl es keine direkten Nachrichten gibt, die eine derart starke Marktreaktion eindeutig rechtfertigen w√ľrden. Diese Entwicklung spiegelt die wachsende Unsicherheit hinsichtlich der Angebots- und Nachfragedynamik auf dem Kakaomarkt wider. Die Preise werden durch einen starken R√ľckgang der Kakaobohnenverarbeitungsmengen in Malaysia belastet ‚Äď ein Signal daf√ľr, dass der Nachfragedruck in der globalen Schokoladenlieferkette zunimmt. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto er√∂ffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Malaysia, Asiens zweitgr√∂√üter Kakaoverarbeitungsstandort, meldete f√ľr das zweite Quartal einen R√ľckgang der Kakaoverarbeitung um 22 % gegen√ľber dem Vorjahr. Dieser starke R√ľckgang wird weithin als Warnsignal f√ľr die Nachfrageentwicklung angesehen, insbesondere in einem Markt, der bereits durch historisch hohe Kakaopreise belastet ist.

Schokoladenhersteller stehen unter doppeltem Druck ‚Äď einerseits durch steigende Inputkosten und andererseits durch eine schwache Nachfrage. Die geringere Verarbeitung in Malaysia deutet darauf hin, dass die Endverbraucher aufgrund von Kostenbedenken zur√ľckhaltend sind und wahrscheinlich den Verbrauch rationieren oder K√§ufe zur√ľckstellen.

Der R√ľckgang in Malaysia lenkt die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer nun auf die kumulierten Verarbeitungsdaten aus Asien, Europa und Nordamerika, die am Donnerstag ver√∂ffentlicht werden sollen. Diese Zahlen werden ein vollst√§ndigeres Bild der globalen Nachfragesituation liefern ‚Äď und m√∂glicherweise best√§tigen, ob es sich um ein isoliertes Signal oder einen breiteren Trend handelt.

F√ľr Schokoladenhersteller wirft die aktuelle Marktdynamik ernsthafte Fragen hinsichtlich ihrer Strategie auf. Angesichts der voraussichtlich anhaltend hohen Kakaopreise und sich ver√§ndernder Konsumgewohnheiten sind viele gezwungen, ihre Rezepturen, Beschaffungsmodelle oder Produktlinien zu √ľberdenken, um wettbewerbsf√§hig und nachhaltig zu bleiben. Der R√ľckgang der Verarbeitung in Malaysia ist mehr als nur eine regionale Entwicklung ‚Äď er spiegelt eine tiefere Fragilit√§t in der Kakao-Wertsch√∂pfungskette wider. Angesichts der nachlassenden Nachfrage und der anhaltend hohen Preisvolatilit√§t tritt der Markt in eine heikle Phase ein, in der Anpassungsf√§higkeit und vorausschauende Entscheidungen f√ľr alle Akteure von entscheidender Bedeutung sein werden. Nachrichten vom Kakaomarkt Ghana hat weiterhin mit Pflanzenkrankheiten und ung√ľnstigen Wetterbedingungen zu k√§mpfen, doch die Schlagzeilen lassen die Preise nicht steigen. Die Kakaobeh√∂rde des Landes (COCOBOD) hat gewarnt, dass anhaltende Regenf√§lle und unzureichende Sonneneinstrahlung zu einer Zunahme von Pilzinfektionen bei Kakaob√§umen gef√ľhrt haben. Ersten Sch√§tzungen zufolge d√ľrfte es in der laufenden Saison jedoch nur zu einem moderaten R√ľckgang der Produktion kommen.

Die Bauern fordern staatliche Unterst√ľtzung. Der nationale Bauernverband Ghanas weist darauf hin, dass k√ľhlere Temperaturen und √ľberm√§√üige Feuchtigkeit ideale Bedingungen f√ľr Krankheiten wie Schwarzer Kakaof√§ule schaffen, die die Ertr√§ge gef√§hrden und zu erheblichen Einkommensverlusten und langfristigen strukturellen Problemen in diesem Sektor f√ľhren k√∂nnten.

Der Pr√§sident der Kakaobauernvereinigung berichtete von weit verbreiteten Pilzbefall in 72 Kakaoanbaugebieten. Als Reaktion darauf hat die COCOBOD vorbeugende Ma√ünahmen verst√§rkt, darunter gro√üfl√§chiges Spr√ľhen und die Verteilung von Fungiziden, um diese Bem√ľhungen vor der Hauptsammelzeit abzuschlie√üen.

Ghana k√∂nnte sein Produktionsziel f√ľr die Saison 2024/2025 verfehlen. Nach Angaben der COCOBOD vom Mai besteht die Gefahr, dass das Land sein Ziel von 650.000 Tonnen nicht erreichen wird, wodurch sich der in Teilen Afrikas zu beobachtende R√ľckgang der Produktion fortsetzen w√ľrde.

Der Präsident der Kakaobauernvereinigung berichtete von weit verbreiteten Pilzbefall in 72 Kakaoanbaugebieten. Als Reaktion darauf hat die COCOBOD vorbeugende Maßnahmen verstärkt, darunter großflächiges Sprühen und die Verteilung von Fungiziden, um diese Bemühungen vor der Hauptsammelzeit abzuschließen.

Ghana könnte sein Produktionsziel für die Saison 2024/2025 verfehlen. Nach Angaben der COCOBOD vom Mai besteht die Gefahr, dass das Land sein Ziel von 650.000 Tonnen nicht erreichen wird, wodurch sich der in Teilen Afrikas zu beobachtende Rückgang der Produktion fortsetzen würde.

Im Gegensatz dazu liegt die Elfenbeinküste bei den Terminkontrakten vor dem Zeitplan. Der Coffee-Cocoa Council (CCC) gab bekannt, dass für die Saison 2025/2026 bereits 850.000 Tonnen für den Export vertraglich gebunden sind – ein erheblicher Teil der reduzierten Obergrenze von 1,3 Millionen Tonnen. Dieses Ziel sollte ursprünglich bis August erreicht werden. Der CCC hatte die neue Obergrenze für Terminverkäufe im Juni von 1,7 Millionen Tonnen auf 1,3 Millionen Tonnen gesenkt, um das Lieferrisiko im Falle wetterbedingter Störungen zu begrenzen. Im Gegensatz zu Ghana scheint die Elfenbeinküste jedoch günstigere Wetterbedingungen zu haben, was zur Stabilisierung der Aussichten beiträgt. Die weltweiten Kakaopreise bleiben trotz der jüngsten Rückgänge auf einem hohen Niveau. Obwohl sie gegenüber den Rekordhöhen von 2024 zurückgegangen sind, liegen die Preise immer noch rund 150 % über dem Vorjahresniveau, was Bedenken hinsichtlich der Widerstandsfähigkeit der Nachfrage auf diesem Niveau aufkommen lässt. KAKAO Chart (D1)  Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 15.07.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

