Das war der Handelstag, 15.07.2025: DJIA fällt trotz Optimismus bei Tech-Aktien um 0,7 % 📉Kakao testet erneut Tiefststände vom April

¬† Die US-Aktienindizes geben ihre fr√ľheren Gewinne wieder ab. Die Vereinigten Staaten k√ľndigten zus√§tzliche Investitionen in H√∂he von 70 Milliarden US-Dollar in k√ľnstliche Intelligenz an, zusammen mit Pl√§nen zur Lockerung der Exportbeschr√§nkungen f√ľr fortschrittliche KI-Chips, wodurch US-Unternehmen die GPU-Lieferungen nach China wieder aufnehmen k√∂nnen. Nach Gewinnen bei KI-Aktien stieg der Nasdaq 100 um fast 0,3 % und √ľbertraf damit wichtige Benchmarks wie den Dow Jones Industrial Average (DJIA) , der heute 0,7 % verlor.

Heute beginnt offiziell die Hauptsaison f√ľr die Ver√∂ffentlichung der Unternehmensergebnisse, wobei die Bankriesen starke Ergebnisse vorlegen. Alle gro√üen Banken √ľbertrafen die Erwartungen hinsichtlich Gewinn pro Aktie und Umsatz, aber die Marktreaktionen waren gemischt, was auf Gewinnmitnahmen hindeutet, da die Anleger die k√ľnftige Politik der Fed abw√§gen.

JPMorgan Chase meldete einen Gewinn je Aktie von 5,25 USD gegen√ľber den erwarteten 4,47 USD und einen Umsatz von 45,68 Mrd. USD, der damit √ľber den Prognosen von 44,05 Mrd. USD lag. Die Bank hob au√üerdem ihre Prognose f√ľr den Nettozinsertrag f√ľr das Gesamtjahr an. Dennoch verlor die Aktie im Tagesverlauf knapp 1 %.

Wells Fargo erzielte einen Gewinn je Aktie von 1,60 USD gegen√ľber den erwarteten 1,41 USD und einen Umsatz von 20,82 Mrd. USD, was einem Anstieg von 1 % gegen√ľber dem Vorjahr entspricht. Trotz der √ľber den Erwartungen liegenden Zahlen senkte die Bank ihre Prognose f√ľr die Zinsertr√§ge f√ľr 2025, woraufhin die Aktie im Tagesverlauf um 5,5 % nachgab.

Citigroup erzielte ein starkes Ergebnis je Aktie von 1,96 US-Dollar und √ľbertraf damit die Erwartungen von 1,61 US-Dollar. Der Umsatz stieg um 8 % gegen√ľber dem Vorjahr auf 21,67 Milliarden US-Dollar, was auf ein Rekordergebnis im Aktienhandel und eine Erholung im Investmentbanking zur√ľckzuf√ľhren ist. Die Aktien legten um 3,3 % zu.

BlackRock erreichte ein Rekordverm√∂gen von 12,5 Billionen US-Dollar, mit einem Gewinn je Aktie von 12,05 US-Dollar (gegen√ľber den erwarteten 10,67 US-Dollar) und einem Umsatzanstieg von 13 % gegen√ľber dem Vorjahr auf 5,42 Milliarden US-Dollar. Trotz der starken Ergebnisse sind die Aktien um fast 6 % gefallen.

Die Aktien von Kupferproduzenten wie Freeport-McMoRan und Southern Copper geh√∂ren heute zu den schw√§chsten Werten. Morgan Stanley stufte beide herab und begr√ľndete dies mit der Bef√ľrchtung, dass die von Trump vorgeschlagenen 50-prozentigen Z√∂lle auf Kupfer die Nachfrage erheblich d√§mpfen k√∂nnten.

Der USD/JPY stieg auf den höchsten Stand seit Anfang April und testete die 149-Marke, obwohl der Dollar zunächst negativ auf den CPI-Bericht reagierte.

Die US-Verbraucherpreisinflation lag im Juni mit 2,7 % gegen√ľber dem Vorjahr leicht √ľber den Erwartungen (gegen√ľber 2,6 % erwartet und 2,4 % im Mai). Die Kerninflation entsprach mit 2,9 % gegen√ľber dem Vorjahr den Prognosen, und die monatliche Kerninflation stieg um 0,2 % gegen√ľber dem Vormonat ‚Äď was dem Disinflationskurs der Fed entspricht.

Auch der kanadische Verbraucherpreisindex entsprach mit einem Anstieg von 1,9 % gegen√ľber dem Vorjahr den Erwartungen und st√§rkte den kanadischen Dollar vor√ľbergehend. Seitdem hat sich der USD/CAD jedoch wieder √ľber 1,37 erholt.

Obwohl der heutige Verbraucherpreisindex die Erwartungen f√ľr eine Zinssenkung der Fed nicht wesentlich erh√∂ht, h√§lt er die T√ľr f√ľr eine m√∂gliche Kehrtwende im September offen. Die Daten verdeutlichten den wachsenden Beitrag der Energieversorger und Z√∂lle zur Inflation.

Die √Ėlpreise sind weiter gesunken, nachdem Donald Trump erkl√§rt hatte, dass die USA die Waffenlieferungen an die Ukraine wieder aufnehmen werden. Trump drohte Russland au√üerdem mit 100 %igen Vergeltungsz√∂llen, sollte es nicht innerhalb von 50 Tagen sinnvolle Friedensverhandlungen aufnehmen. Diese vorgeschlagenen Sanktionen k√∂nnten theoretisch die weltweite √Ėlversorgung aus Russland verknappen und die Marktaussichten weiter verkomplizieren. Die Aktien von Nvidia und AMD sind heute stark gestiegen und legten um 4 % bzw. 6 % zu. Die Gewinne folgen auf die Nachricht, dass die US-Beh√∂rden bald Exportlizenzen f√ľr die Lieferung fortschrittlicher KI-Chips nach China erteilen werden. Es wird erwartet, dass Nvidia den Verkauf seiner H20-KI-Chips an chinesische Kunden wieder aufnehmen wird.

Kakaoterminkontrakte brachen um √ľber 6 % ein, als Reaktion auf einen √ľberraschenden R√ľckgang des Kakaoverarbeitungsvolumens in Malaysia um 22 % ‚Äď ein deutliches Zeichen f√ľr eine nachlassende Nachfrage auf dem globalen Kakaomarkt.

Bitcoin fiel von seinen jüngsten Höchstständen zurück und sank von 119.000 USD auf 117.000 USD, da sich die Stimmung gegenüber Kryptowährungen nach den jüngsten starken Gewinnen leicht abkühlte. Dow Jones Industrial Average (DJIA) Chart (D1) Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 15.07.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

