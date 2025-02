Chart des Tages 🔴 NZDUSD Forexpaar (19.02.2025)

Der Neuseeland-Dollar schw√§chte sich zun√§chst ab, bevor er sich heute gegen√ľber dem USD erholte, da die Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) ihre dritte Zinssenkung in Folge um 50 Basispunkte vornahm und gleichzeitig ein gem√§√üigteres Tempo f√ľr k√ľnftige Senkungen signalisierte. Das W√§hrungspaar NZDUSD wird derzeit bei 0,5720 gehandelt, wobei die Anleger die Prognosen der Zentralbank vor dem Hintergrund der sich rasch entwickelnden globalen Dynamik analysieren. ‚ĖļNZDUSD: WKN: A0G85A | ISIN: XC000A0G85A0 | Ticker: NZD/USD Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto er√∂ffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen √úbergang zu ma√üvollen Zinssenkungen Mit der j√ľngsten geldpolitischen Ma√ünahme der RBNZ wurde der Leitzins (OCR) von 4,25 % auf 3,75 % gesenkt, womit die RBNZ ihre Position als eine der aggressivsten Zinssenkungsbanken unter den gro√üen Zentralbanken beibeh√§lt. Gouverneur Adrian Orr hat einen √úbergang zu kleineren Senkungen um 25 Basispunkte im April und Mai signalisiert und damit einen ausgewogeneren Ansatz angedeutet, da die Bank versucht, die wirtschaftliche Erholung mit dem Inflationsmanagement in Einklang zu bringen. Diese Strategie√§nderung kommt zu einem Zeitpunkt, an dem die Zentralbank wachsendes Vertrauen in ihre F√§higkeit zum Ausdruck bringt, den Preisdruck zu bew√§ltigen und gleichzeitig das Wachstum zu unterst√ľtzen. Quelle: Bloomberg L.P. Inflationsdynamik und Preisdruck Die Inflationsaussichten zeichnen ein komplexes Bild, wobei die aktualisierten Prognosen der RBNZ eine m√∂gliche erneute Beschleunigung auf 2,7 % im Laufe dieses Jahres zeigen. Diese Prognose wird von mehreren Faktoren beeinflusst, darunter die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen, steigende Kraftstoffpreise und die Unsicherheit √ľber die Auswirkungen der US-Handelspolitik. Die Zentralbank hat festgestellt, dass der kurzfristige Preisdruck aufgrund dieser verschiedenen Einfl√ľsse weiterhin volatil bleiben k√∂nnte. Globaler Kontext und Handelsunsicherheiten Der globale Kontext bleibt weiterhin eine besondere Herausforderung, da die M√§rkte die Wiederwahl von Donald Trump und die erneuten Zollandrohungen verdauen m√ľssen, die die Besorgnis √ľber die internationalen Handelsstr√∂me verst√§rkt haben. Die Erwartungen an das Wirtschaftswachstum bleiben weltweit ged√§mpft, w√§hrend die zunehmende geo√∂konomische Fragmentierung die Aussichten noch komplexer macht. Die geldpolitischen Strategien der gro√üen Zentralbanken gehen weiterhin auseinander, wobei die Reserve Bank of Australia gerade erst mit ihrem Lockerungszyklus begonnen hat, im Gegensatz zum fortgeschritteneren Kurs der RBNZ. Ausblick und wirtschaftliche Erholung Mit Blick auf die Zukunft hat die RBNZ prognostiziert, dass der OCR bis zum Jahresende auf etwa 3 % sinken wird, was eine aggressivere Senkung als zuvor angegeben darstellt. W√§hrend f√ľr 2025 eine wirtschaftliche Erholung erwartet wird, werden die W√§hrungsbewegungen von mehreren Schl√ľsselfaktoren beeinflusst werden, darunter die bevorstehenden inl√§ndischen BIP-Daten, die Entwicklungen in der globalen Handelspolitik, die Investitionsentscheidungen der Unternehmen und die Leistung des Exportsektors. Erwartet wird, dass sich der Arbeitsmarkt in der zweiten Jahresh√§lfte 2025 verbessert, was die W√§hrung zus√§tzlich st√ľtzen k√∂nnte. NZDUSD im Tageschart Das NZDUSD-Paar wird auf seinem Januar-Hoch von 0,57224 gehandelt. Damit sich die Aufw√§rtsdynamik fortsetzt, sollte der 100-Tage-SMA erneut getestet werden. Bei Erfolg k√∂nnte der Bereich 0,5831‚Äď0,5912 ins Spiel kommen. Andererseits wirkt der 50-Tage-SMA bei 0,56427 derzeit als Unterst√ľtzung. Der RSI zeigt eine bullische Divergenz mit h√∂heren H√∂chstst√§nden, w√§hrend der MACD weiter ansteigt. Quelle:¬†xStation5¬†von XTB ¬† ¬† ZINSEN VOM BROKER - direkt auf dem Handelskonto T√§glich verf√ľgbar! Monatlich ausgesch√ľttet! Zinsen f√ľr die "Pause" bis zum n√§chsten Trade! ¬†

