- Charttechnischer Deckel bei 80,7 USD: Der Ölpreis ist exakt am 23,6 % Fibonacci-Retracement gescheitert. Schafft Brent keinen Ausbruch über diese Marke, droht ein Rückfall in die Unterstützungszone zwischen 73 und 75 USD. Ein Ausbruch nach oben würde den Weg bis auf 84–87 USD freimachen.
- Geopolitik ist kein Garant für dauerhafte Bullenmärkte: Der historische Vergleich zeigt, dass Konflikte wie die aktuelle Israel-Iran-Krise den Ölpreis meist nur kurzfristig antreiben. Ohne messbare und langanhaltende Produktions- oder Lieferausfälle verpuffen die geopolitischen Risikoprämien in der Regel schnell wieder.
- Charttechnischer Deckel bei 80,7 USD: Der Ölpreis ist exakt am 23,6 % Fibonacci-Retracement gescheitert. Schafft Brent keinen Ausbruch über diese Marke, droht ein Rückfall in die Unterstützungszone zwischen 73 und 75 USD. Ein Ausbruch nach oben würde den Weg bis auf 84–87 USD freimachen.
- Geopolitik ist kein Garant für dauerhafte Bullenmärkte: Der historische Vergleich zeigt, dass Konflikte wie die aktuelle Israel-Iran-Krise den Ölpreis meist nur kurzfristig antreiben. Ohne messbare und langanhaltende Produktions- oder Lieferausfälle verpuffen die geopolitischen Risikoprämien in der Regel schnell wieder.
Ölpreis Analyse: Brent fällt trotz USA-Iran-Spannungen unter 80 USD – Wie geht es weiter?
Aktuell stagniert der Ölpreis der Sorte Brent bei rund 80 USD pro Barrel. Trotz der militärischen Spannungen zwischen den USA und dem Iran bleibt der Markt überraschend (relativ) gelassen: Charttechnische Widerstände deckeln die Gewinne, während historische Daten zeigen, dass geopolitische Konflikte ohne reale, anhaltende Lieferausfälle selten zu dauerhaften Preissprüngen bei Rohöl führen.
► Brent WKN: 967740 | ISIN: XC0009677409 | Ticker: Brent Öl
Technische Chartanalyse: Wo liegt die nächste Unterstützung beim Ölpreis?
Obwohl sich der Brent-Kontrakt von seinem jüngsten Tiefstand um mehr als 10 % erholen konnte, verlor die Aufwärtsbewegung knapp unter der Marke von 80,7 USD pro Barrel an Dynamik. Der Ölpreis scheiterte damit fast punktgenau am 23,6 % Fibonacci-Retracement des Kurseinbruchs vom Mai dieses Jahres.
Aus technischer Sicht ergeben sich nun zwei Szenarien für den weiteren Verlauf:
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Bärisches Szenario: Das aktuelle Niveau löst eine erneute Abwärtsbewegung aus. In diesem Fall rückt die Zone zwischen 73 und 75 USD als nächste wichtige Unterstützung in den Fokus.
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Bullisches Szenario: Ein nachhaltiger Ausbruch nach oben erhöht die Chancen auf einen Anstieg in Richtung 84 bis 87 USD pro Barrel. In diesem Bereich konvergieren der exponentielle gleitende 200-Tage-Durchschnitt (EMA200) und das 38,2 % Fibonacci-Retracement.
Jens Chrzanowski, Leiter der XTB-Niederlassung, kommentiert die aktuelle charttechnische Lage:
„Der Ölpreis hat an der Marke von 80,70 USD eine punktgenaue Vollbremsung hingelegt. Das 23,6 % Fibonacci-Retracement erweist sich kurzfristig als psychologisch massive Hürde. Solange die Bullen diesen Deckel nicht nachhaltig nach oben wegsprengen, bleibt das Risiko für einen dynamischen Rutsch in Richtung der Unterstützung bei 73 bis 75 USD extrem hoch. Trader sollten an dieser Schlüsselmarke jetzt nichts überstürzen – der Markt holt gerade Luft und wartet sichtlich auf den nächsten echten Richtungsimpuls.“
OIL (D1 chart)
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 09.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Terminmärkte: Warum der Ölpreis eine Verknappung signalisiert
Ein Blick auf die Terminstrukturkurve von Brent-Rohöl-Futures – speziell auf den Spread zwischen dem Frontmonat (C01) und dem länger laufenden Kontrakt (C013) – liefert wichtige fundamentale Erkenntnisse.
Der aktuelle Spread liegt bei rund 4,5 USD pro Barrel. Das bedeutet: Trotz des jüngsten Preisrückgangs von den Jahreshöchstständen preist der Markt weiterhin eine spürbare kurzfristige Angebotsknappheit ein.
Der Unterschied zwischen Backwardation und Contango:
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Backwardation (Aktueller Zustand): Der Frontmonatskontrakt wird teurer gehandelt als der längerfristige Kontrakt. Händler zahlen eine Prämie für die sofortige Lieferung, was auf knappe physische Vorräte oder eine extrem starke kurzfristige Nachfrage hinweist. Historische Höhepunkte dieser Struktur sahen wir nach der Invasion der Ukraine 2022 und während der Iran-Krise im Jahr 2026.
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Contango: Fällt der Spread auf Null oder wird negativ, sind die langfristigen Kontrakte teurer. Dies signalisiert komfortable Lagerbestände oder eine schwache Nachfrage – ein Szenario, das aktuell jedoch nicht vorliegt.
"Reine Geopolitik sorgt meistens nur für ein kurzes Strohfeuer. Dass der Brent-Markt dennoch in einer gesunden Backwardation steckt – wir also eine klare Prämie für sofort lieferbares Öl sehen –, beweist, dass das physische Angebot ohnehin knapp kalkuliert ist. Aber für eine echte, nachhaltige Bullenrallye braucht es am Ende eben messbare, tatsächliche Lieferausfälle und kein reines Säbelrasseln.“
Source: Bloomberg Finance L.P.
Historischer Vergleich: Treiben geopolitische Risiken den Ölpreis dauerhaft?
Ein langfristiger Vergleich der Brent-Rohöl-Performance bei großen geopolitischen Krisen zeigt ein klares Muster. Untersucht wurden die Renditen von 50 Tagen vor bis 200 Tage nach geschichtsträchtigen Ereignissen:
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Langfristige Rallyes: Nur wenige Konflikte, wie der Golfkrieg oder die Ukraine-Invasion 2022, konnten den Ölpreis nachhaltig und über Monate hinweg antreiben.
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Temporäre Ausschläge: Die meisten geopolitischen Schocks führten lediglich zu kurzen Preisspitzen, die im Anschluss schnell wieder verblassten.
Der aktuelle Israel-Iran-Konflikt hat den Ölpreis im historischen Vergleich bisher nur moderat beeinflusst. Die durchschnittliche Rendite über alle historischen Krisen hinweg bleibt relativ flach.
Fazit für Anleger: Geopolitische Risiken allein reichen meistens nicht aus, um einen dauerhaften Bullenmarkt bei Rohöl zu rechtfertigen. Solange es nicht zu messbaren, anhaltenden Lieferunterbrechungen kommt, bleibt das Aufwärtspotenzial für den Ölpreis fundamental gedeckelt.
Source: Bloomberg Finance L.P., XTB Research
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FAQ – Häufig gestellte Fragen zum Ölpreis und den geopolitischen Spannungen
Warum steigt der Ölpreis trotz der Spannungen zwischen den USA und dem Iran nicht weiter?
Der Ölpreis stagniert aktuell bei rund 80 USD, weil der Markt geopolitische Risiken ohne reale Förderausfälle historisch als temporär einstuft. Zudem blockiert ein starker charttechnischer Widerstand bei knapp über 80,7 USD weitere Zukäufe der Händler, solange keine tatsächlichen Pipeline- oder Tanker-Blockaden im Nahen Osten vorliegen.
Welche Kursmarken sind aktuell beim Brent-Ölpreis am wichtigsten?
Für den weiteren Verlauf beim Brent-Ölpreis sind primär zwei Zonen entscheidend:
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Widerstandszone (80,70 bis 87,00 USD): Das 23,6 % Fibonacci-Retracement liegt bei 80,7 USD. Ein Ausbruch darüber öffnet den Weg bis zum EMA200 bei 84 bis 87 USD.
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Unterstützungszone (73,00 bis 75,00 USD): Prallt der Kurs an der 80,7-USD-Marke dauerhaft ab, gilt dieser Bereich als die nächste psychologisch und technisch wichtige Auffanglinie.
Was bedeutet die aktuelle Backwardation für den Ölpreis?
Der Markt befindet sich in einer sogenannten Backwardation, da der Spread (die Preisdifferenz) zwischen dem aktuellen Frontmonat und länger laufenden Kontrakten bei deutlichen 4,5 USD pro Barrel liegt. Für den Ölpreis bedeutet das: Trotz des jüngsten Preisrückgangs ist die Nachfrage nach sofort verfügbarem physischem Öl extrem hoch, was den Preis nach unten hin fundamental absichert.
Treiben geopolitische Krisen den Ölpreis immer langfristig nach oben?
Nein. Historische Analysen von Konflikten der letzten Jahrzehnte zeigen, dass geopolitische Ereignisse den Ölpreis meistens nur kurzfristig durch eine Angstprämie antreiben. Eine nachhaltige, monatelange Bullenrallye entsteht in der Regel nur dann, wenn es zu echten, physischen und langanhaltenden Liefer- oder Produktionsunterbrechungen kommt (wie beim Golfkrieg oder der Ukraine-Invasion 2022).
Wie lautet die Prognose für den Ölpreis?
Jens Chrzanowski von XTB prognostiziert eine kurzfristige Richtungsentscheidung an der charttechnischen Schlüsselmarke von 80,70 USD. Er warnt davor, dass geopolitisches Säbelrasseln ohne reale Lieferausfälle meist nur ein „Strohfeuer“ für den Ölpreis darstellt, betont jedoch gleichzeitig, dass die gesunde Backwardation am Markt eine solide fundamentale Basis signalisiert.
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