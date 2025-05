CHART des Tages🔴 OIL.WTI (06.05.2025)

Der Roh√∂lpreis der Sorte West Texas Intermediate (OIL.WTI) erholte sich am Dienstag um 1,5 % auf 58,19 US-Dollar, nachdem er am Montag um 2 % auf den niedrigsten Stand seit Februar 2021 gefallen war. Diese leichte Erholung ist darauf zur√ľckzuf√ľhren, dass chinesische K√§ufer aus den Feiertagen zur√ľckkehrten und die Chancen der derzeit niedrigen Preise nutzten. OPEC+ sorgt mit Kurswechsel f√ľr Preissturz Die OPEC+ √ľberraschte die M√§rkte mit der Ank√ľndigung einer Erh√∂hung der F√∂rdermenge um 411.000 Barrel pro Tag f√ľr Juni, fast dreimal so viel wie geplant, und beschloss damit den zweiten Monat in Folge eine beschleunigte Produktionssteigerung. Diese strategische Kehrtwende von der Verteidigung der Preise hin zur √úberflutung des Marktes hat seit April, als die Zollank√ľndigungen von Pr√§sident Trump die globalen Konjunktur√§ngste versch√§rften, zu einem Einbruch des √Ėlpreises um √ľber 20 % gef√ľhrt. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto er√∂ffnen Demokonto xStation App herunterladen xStation App herunterladen Prognosen werden pessimistisch Barclays senkte seine Prognose f√ľr Brent f√ľr 2025 auf 70 USD pro Barrel, w√§hrend Standard Chartered seine Prognose um 16 USD auf 61 USD senkte. Goldman Sachs und JPMorgan haben ihre Erwartungen angesichts der Rezessions√§ngste ebenfalls nach unten korrigiert. Sommerliche Entlastung f√ľr Autofahrer Patrick De Haan von GasBuddy prognostiziert, dass die durchschnittlichen Benzinpreise in den USA nach Abschluss der Wartungsarbeiten in den Raffinerien unter 3 USD pro Gallone fallen werden, was die Kaufkraft der Verbraucher um mehrere zehn Milliarden Dollar steigern k√∂nnte. Gro√üe √Ėlkonzerne bleiben auf Kurs Trotz der Marktturbulenzen halten die gro√üen √Ėlkonzerne an ihren Wachstumsstrategien fest: Exxon strebt eine Produktionssteigerung von 7 % an, Chevron will bis 2025 um 9 % wachsen. OIL.WTI (D1) Chart Daily OIL.WTI wird nahe einem fr√ľheren Tiefststand gehandelt, der zuvor eine scharfe Umkehr ausgel√∂st hatte, gefolgt von einer Fortsetzung des Abw√§rtstrends. Die Bullen m√ľssen die Marke von 64 USD √ľberwinden, um an Schwung zu gewinnen, w√§hrend die B√§ren wahrscheinlich die j√ľngsten Tiefstst√§nde erneut testen werden. Der RSI zeigt eine versteckte bullische Divergenz (Bildung eines h√∂heren Tiefststands, w√§hrend der Kurs ein niedrigeres Tiefstniveau erreicht), wobei der MACD ein √§hnliches Muster aufweist. Quelle:¬†xStation5¬†von XTB ¬† DEUTSCHE und US¬†AKTIEN¬†kommissionsfrei handeln: ¬† Aktienhandel +¬†CFD¬†Trading + ETF Sparpl√§ne:¬† AUSGEZEICHNET

