Die US-Indizes sind schwach in die aktuelle Woche gestartet, obwohl der S&P 500 (US500), der bei 5950 Punkten Unterst√ľtzung findet, darauf hindeuten k√∂nnte, dass die Wall Street immer noch Appetit auf eine Wiederholung des Musters der letzten Woche hat ‚Äď als die R√ľckg√§nge vom Montag bis Freitag allm√§hlich wieder aufgeholt wurden. Ein Gro√üteil der Erholung der letzten Woche wurde jedoch am Freitagabend zunichte gemacht, und nach dem Wochenende er√∂ffneten die Indizes mit einer betr√§chtlichen Abw√§rtsl√ľcke, was auf eine Dominanz des Angebots hindeutet, was sich auch in den Handelsvolumina widerspiegelt. ‚ĖļS&P 500 WKN A0AET0 | ISIN US78378X1072 | Ticker: S&P 500 Die Daten der letzten Woche zeigten, dass Hedgefonds seit Wochen in Rekordtempo Aktien verkauften, was die Risikoscheu angesichts der Unsicherheit √ľber die Z√∂lle und ihre m√∂glichen Auswirkungen verst√§rkte. Gleichzeitig ist die Endg√ľltigkeit der Z√∂lle nach wie vor ungewiss , da Trump sie bis morgen noch aufheben oder √§ndern k√∂nnte .

Auf Unternehmensseite wird Alphabet (GOOGL.US) morgen seine Gewinne ver√∂ffentlichen, gefolgt von Amazon (AMZN.US) am Donnerstag nach B√∂rsenschluss. Heute werden Palantir (PLTR.US) und Tyson Foods (TSN.US) berichten, aber unabh√§ngig von ihren Ergebnissen wird sich wahrscheinlich keines von beiden wesentlich auf die allgemeine Marktstimmung auswirken. Der Markt wird sich weiterhin auf Donald Trump und Chinas m√∂gliche Reaktion auf die neuen 10-prozentigen Z√∂lle auf chinesische Waren konzentrieren. Laut Modellsch√§tzungen der Federal Reserve k√∂nnte die PCE-Inflation in den USA um 0,7 Prozentpunkte steigen, wenn Mexiko, Kanada und China mit gleichwertigen Z√∂llen vergelteten, w√§hrend das BIP im Jahr 2025 um 1,2 Prozentpunkte niedriger ausfallen k√∂nnte. Dieses Szenario wirft Bedenken hinsichtlich einer m√∂glichen Konjunkturabschw√§chung, einer h√∂heren Inflation und eines anhaltenden Drucks auf die Fed auf, die Zinss√§tze hoch zu halten, auf, was sich allesamt negativ auf den Aktienmarkt auswirken w√ľrde. Die entscheidende Frage ist, ob Nachrichten in den kommenden Stunden oder Tagen dazu beitragen werden, diese Bedenken zu zerstreuen und die Angst am Markt zu verringern. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto er√∂ffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen S&P 500 Chartanalyse (H1 Intervall) Bei der Analyse des Handelsmusters der S&P 500-Futures (US500) haben wir seit der zweiten Dezemberh√§lfte 2024 vier signifikante Korrekturen beobachtet, die jeweils eine √§hnliche Spanne von etwa 200 Punkten aufweisen. Wenn sich vom aktuellen Niveau aus ein √§hnlicher Abw√§rtsimpuls entfaltet, k√∂nnten wir einen Test des 5800-Punkte-Niveaus erleben, das auch mit dem lokalen Tief vom Januar 2025 √ľbereinstimmt. Umgekehrt k√∂nnte eine Fortsetzung des Aufschwungs vom aktuellen Niveau aus die Bildung eines starken bullischen Double-Bottom-Musters in der N√§he von 6000 Punkten signalisieren. Damit dieses bullische Szenario eintritt, w√§ren die wichtigsten mittelfristigen Widerstandsniveaus 6060 Punkte (das Niveau vor der L√ľcke) und 6130 Punkte (die j√ľngsten lokalen H√∂chstst√§nde). Quelle:¬†xStation5¬†von XTB

