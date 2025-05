CHART des Tages 🔴 S&P 500 (14.05.2025)

Die US-Indizes haben die Verluste, die durch den von Donald Trump ausgel√∂sten Handelskrieg entstanden sind, fast vollst√§ndig wieder wettgemacht. Selbst die j√ľngsten Fortschritte bei den Handelsverhandlungen ‚Äď trotz fehlender endg√ľltiger Vereinbarungen ‚Äď reichten aus, um die Stimmung der Anleger zu heben und die Aktienkurse anzukurbeln. Ein weiterer Impuls kam gestern durch das historische Abkommen zwischen den USA und Saudi-Arabien, das Investitionen in Milliardenh√∂he im Bereich k√ľnstliche Intelligenz und Technologiek√§ufe von Nvidia und AMD vorsieht. Diese Nachricht verbesserte die Marktstimmung erheblich und trug zu einer starken Rallye im Technologiesektor bei. Werfen wir einen Blick darauf, wie sich ausgew√§hlte S&P 500 / US500-Unternehmen und verschiedene Sektoren in diesem Zusammenhang entwickeln. ‚ĖļS&P 500 WKN A0AET0 | ISIN US78378X1072 | Ticker: S&P 500

Der stärkste Aufschwung ist, wenig überraschend, bei den sogenannten „Magnificent 7" zu beobachten – Nvidia, Meta, Alphabet, Amazon, Apple, Microsoft und Tesla. Nach einer vorherigen starken Korrektur treiben diese Unternehmen nun den gesamten S&P 500 / US500-Index nach oben. Es ist auch erwähnenswert, dass die übrigen Unternehmen des S&P 500 / US500 Anzeichen einer Erholung zeigen. Der Index, ohne die oben genannten sieben Unternehmen, notiert nahe seinem Allzeithoch (ATH), obwohl das Tempo der Gewinne in dieser Gruppe deutlich langsamer ist – wie die Charts deutlich zeigen. Quelle: xStation5 von XTB Aus technischer Sicht hat der S&P 500 / US500 wichtige Widerstandsmarken durchbrochen und ist in eine Konsolidierungszone nahe den Rekordhochs zurückgekehrt. Die wichtigsten Marken liegen nun bei 5900 und 6000 Punkten. Damit sich die Rallye auf fundamentaler Basis fortsetzen kann, braucht der Markt weitere Impulse – wie beispielsweise das gestrige Abkommen mit Saudi-Arabien. Trump hat ähnliche Vereinbarungen mit anderen Ländern wie den Vereinigten Arabischen Emiraten angedeutet, doch bislang handelt es sich dabei noch um Spekulationen.

